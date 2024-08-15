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«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (16.08.2024)

вчера, 20:58
«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (16.08.2024)

«Манчестер Юнайтед»

«Красным дьяволам» представилась возможность открыть новый сезон домашним поединком против «Фулхэма». Вполне вероятно, что в случае победы «МЮ» получит возможность заложить фундамент для дальнейшего участия в турнире.

Из пяти подготовительных межсезонных матчей «Манчестер» проиграл в трех.

  • 15-го июля команда уступила «Русенборгу» один мяч (1:0).

  • 28-го числа "Арсенал” выиграл со счетом 2:1.

  • Четвертого августа «Локомотив» порвал «МЮ» с разницей в три мяча (3:0).

После окончания предсезонных матчей у команды был шанс выиграть в суперкубоке Англии в поединке с «Манчестер Сити». Встреча была завершена вничью, однако серия пенальти окончательно склонила чашу весов в пользу «Сити» (2:1).

«Фулхэм»

«Дачники» по результатом прошлого сезона заняли 13-е место с показателями 55:61. Команда из трех международных товарищеских матчей проводимые в перерыве между сезонами выиграла две встречи, а именно:

  • Второго августа клуб обыграл «Бенфику» со счетом 1:0.

  • Десятого числа "Фулхэм” выиграл в поединке у «Хоффенхайма» с результатом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.64

  • Ничья — 4.52

  • Победит «Фулхэм»- 5.13

  • Победит «Фулхэм» с форой -1.5 — 1.48

  • ТБ 3.5 — 2.38

  • ТМ 3.5 — 1.65

Статистика

  • «Манчестер» победил в двух матчах из последних пяти.

  • «Фулхэм» за тот же период времени обыграл троих соперников.

  • Последняя очная встреча закончилась в пользу «Дачников».

Прогноз

Как мы можем увидеть предсезонные матчи у «Дачников» выходят лучше чем у "Юнайтед”. Рекомендуем заключить пари на победу «Фулхэма» с коэффициентом 5.13 в БК Pinnacle.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:03
Предположу,. что МЮ начнёт с победы - П1.
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