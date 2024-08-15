«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (16.08.2024)

«Манчестер Юнайтед»
«Красным дьяволам» представилась возможность открыть новый сезон домашним поединком против «Фулхэма». Вполне вероятно, что в случае победы «МЮ» получит возможность заложить фундамент для дальнейшего участия в турнире.
Из пяти подготовительных межсезонных матчей «Манчестер» проиграл в трех.
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15-го июля команда уступила «Русенборгу» один мяч (1:0).
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28-го числа "Арсенал” выиграл со счетом 2:1.
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Четвертого августа «Локомотив» порвал «МЮ» с разницей в три мяча (3:0).
После окончания предсезонных матчей у команды был шанс выиграть в суперкубоке Англии в поединке с «Манчестер Сити». Встреча была завершена вничью, однако серия пенальти окончательно склонила чашу весов в пользу «Сити» (2:1).
«Фулхэм»
«Дачники» по результатом прошлого сезона заняли 13-е место с показателями 55:61. Команда из трех международных товарищеских матчей проводимые в перерыве между сезонами выиграла две встречи, а именно:
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Второго августа клуб обыграл «Бенфику» со счетом 1:0.
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Десятого числа "Фулхэм” выиграл в поединке у «Хоффенхайма» с результатом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
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Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.64
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Ничья — 4.52
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Победит «Фулхэм»- 5.13
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Победит «Фулхэм» с форой -1.5 — 1.48
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ТБ 3.5 — 2.38
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ТМ 3.5 — 1.65
Статистика
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«Манчестер» победил в двух матчах из последних пяти.
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«Фулхэм» за тот же период времени обыграл троих соперников.
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Последняя очная встреча закончилась в пользу «Дачников».
Прогноз
Как мы можем увидеть предсезонные матчи у «Дачников» выходят лучше чем у "Юнайтед”. Рекомендуем заключить пари на победу «Фулхэма» с коэффициентом 5.13 в БК Pinnacle.