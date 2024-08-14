Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСтолкновенияПревью, анонсы, раскладыСуперкубок УЕФА 2024

Футбольный мир дождался дебюта Мбаппе за «Реал». Хочет первый трофей – Суперкубок УЕФА

сегодня, 09:04
Анчелотти и Мбаппе

Но обескровленная «Аталанта» – опасный соперник.

Анчелотти испортили отдых

- Легендарный Карло наигранно вздохнул и пошутил, что футболисты «Реала» испортили ему отдых. Причина в изобилии вариантов в атаке. Мбаппе и Эндрик добавились к уже имеющимся футболистам. Анчелотти всё лето думал, как расположить всех на поле. Пришел к выводу, что спасёт ротация. Но вечером в финале Суперкубка УЕФА в Варшаве тренер «Реала» должен оставить на скамейке часть известных игроков.

- Мбаппе и Винисиус неплохо ладят на тренировках, Килиан понимает шутки бразильца. Хотя есть информация, что француза выпустят на замену, это могут быть игры разума для соперника Гасперини. Беллингем не в лучшей физической форме после Евро-2024, его тревожит плечо. Но Мбаппе отказался от участия в Олимпиаде в Париже, чтобы отдохнуть и влиться в основу «Реала» в хороших игровых кондициях.

- Одна из идей Анчелотти – позволить сыграть в финале Суперкубка УЕФА тем, кто выиграл у «Боруссии» Д в Лиге чемпионов. Но Кроос завершил карьеру, а Начо уехал в Саудовскую Аравию. Без капитана и травмированного Алабы у «Реала» немного вариантов в центре обороны. Тчуамени с опаской ждёт приказа Анчелотти вернуться на нелюбимую позицию. Но если Карло хочет состав, как в финале ЛЧ, то Модрич заменит Крооса, а Эдер – Начо.

- Как рост Гюлера и появление Эндрика скажутся на атакующей структуре «Реала»? Турка можно добавлять в тройку полузащиты, а бразилец в отдельных матчах может стать вторым нападающим с Мбаппе в схеме «4-4-2». Но вариант опасен, ведь в центре будут только Тчуамени и Вальверде, а на флангах – Винисиус и Родриго. Зато не придется думать о продаже бразильцев. Жуниору дают 1 миллиард евро в Саудовской Аравии, а Родриго ждёт Гвардиола.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Эдер, Менди – Вальверде, Тчуамени, Модрич – Родриго, Мбаппе, Винисиус.

Гасперини потерял лидеров

- «Аталанта» не сможет выставить джокера весны Миранчука – Алексей уехал в США. Также у клуба из Бергамо непривычно много травмированных игроков для начала сезона. Форвард сборной Италии Скамакка разорвал «кресты», не сыграет до весны следующего года. Центральный защитник, надежда итальянского футбола Скальвини, с аналогичной травмой. Его не будет минимум до середины ноября. У капитана «Аталанты» Толоя, тоже центрбека, мышечная травма. Четвертая потеря «Аталанты» по состоянию здоровья – новичок Дзаньоло.

- Кроме естественных потерь, есть также привычные для тренера Гасперини конфликты. Один из лидеров клуба, голландский универсальный хавбек Копмейнерс, хочет уйти. Тейн выбрал «Ювентус», но в «Аталанте» привычно суют палки в колеса. К сожалению, у замечательной команды с опытным тренером извечные проблемы в коммуникации с футболистами. Даже карьера Миранчука могла сложиться иначе, если бы в «Аталанте» не относились к нему, как к недвижимости на балансе клуба. Кроме Копмейнерса, также недоволен молодой форвард Туре.

- Как в финале против «Байера», который разгромил атакующий хавбек Лукман, «Аталанте» нечего терять. Будут явным аутсайдером против «Реала», но Гасперини месяцами готовился к поединку. Футболистам «Мадрида» сложнее настроиться на матч в середине августа. Не всегда победителям ЛЧ легко даются финалы Суперкубка УЕФА. «Манчестер Сити» бил пенальти с «Севильей», а «Челси» – с «Вильярреалом». За 12 лет только у «Реала» есть «сухие» победы. Но намного чаще финалы являются испытанием для уставшего на сборах фаворита.

- Чтобы «Аталанта» пережила опыт «Зенита» в Суперкубке УЕФА, команде из Италии нужно выжать максимум из широкой схемы «3-4-2-1». Также полезно будет увидеть хорошую готовность новичка Ретеги. Это форвард сборной Италии, натурализованный аргентинец. Плеймейкеры де Кетеларе и Лукман готовы играть. Гасперини привычно будет выбирать голкипера, в Лиге Европы и Серии А использовал разных вратарей. В любом случае получится узнаваемый по прошлому сезону состав, только без крутых Скамакки, Скальвини и Копмейнерса.

Ориентировочный состав «Аталанты» (3-4-2-1): Муссо – Джимсити, Хиэн, Колашинац – Дзаппакоста, Эдерсон, Пашалич (де Рон), Руджери – де Кетеларе, Лукман – Ретеги.

Точно не будет овертаймов

- В УЕФА начинают делать первые шаги к здравому смыслу. Восемь из последних одиннадцати финалов Суперкубка УЕФА завершились ничьей в основное время. Зачем в середине августа заставлять футболистов рисковать здоровьем в официальном овертайме? В прошлом сезоне тестировали изменение – сразу серия пенальти после ничьей. Замечательное решение. Наверное, надо подумать о ликвидации овертаймов в еврокубках, они часто скучные и вредят здоровью игроков.

- Испанский гранд трижды проигрывал в финалах Суперкубка. Но на свежем отрезке успехов Анчелотти и Зидана был только один такой случай. В 2018 году уступили знакомому «Атлетико» 2:4 в Таллине. В вечернем варшавском поединке тоже ждать сюрпризов? Но у Гасперини в заявке на матч много юных футболистов, явный дефицит кадров. Впрочем, «Аталанта» хороша не только именами, но и структурой футбола. «Реал» обыгрывал их в Лиге чемпионов, но всё начнут сначала.

- «Реал» настолько опытнее «Аталанты» по титулам, что неловко сравнивать. Сегодня мадридский гранд может обойти «Барселону» и «Милан» по победам в Суперкубке, если выиграет шестой финал Суперкубка УЕФА. А для Килиана Мбаппе возможная победа будет первым международным успехом на клубном уровне. В «Монако» и ПСЖ у него не было успехов в подобных финалах. Посмотрим, что Мбаппе покажет в день дебюта. И Эндрика оценим, ещё один интересный трансфер.

Гвардиола начал последний сезон в «Манчестер Сити». Команда развалится без Хосепа
11 августаВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии7
Последний год для Пепа с «Сити». Важен даже Суперкубок – испанцу нужен требл на прощание
10 августаМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии4
Удачливый серб против главного претендента на увольнение. Разобранный «Краснодар» принимает ЦСКА
09 августаМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии7
Гвардиола спас тен Хага от отставки – теперь они сыграют в Суперкубке. Ученик и учитель откроют сезон АПЛ
09 августаМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии6
Без победы «Динамо» над «Зенитом» не будет интриги в РПЛ. Впереди самый важный тур лета
09 августаВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии9
Аморим и компания начнут защиту титула. «Бенфика» без Невеша и «Порту» без Пепе навяжут конкуренцию действующему чемпиону
08 августаОлег Лыткин в блоге Вне зоны доступаКомментарии1
Все комментарии
4etd7rp6huwv
4etd7rp6huwv
сегодня в 11:02
Килиан Мбаппе наконец-то дебютировал за мадридский «Реал» в матче Суперкубка УЕФА против «Аталанты». Это долгожданное событие стало возможным благодаря успешному восстановлению французского нападающего после перелома носа, полученного на чемпионате Европы 2024 года.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 