Футбольный мир дождался дебюта Мбаппе за «Реал». Хочет первый трофей – Суперкубок УЕФА

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сегодня, 09:04

Но обескровленная «Аталанта» – опасный соперник.

Анчелотти испортили отдых

- Легендарный Карло наигранно вздохнул и пошутил, что футболисты «Реала» испортили ему отдых. Причина в изобилии вариантов в атаке. Мбаппе и Эндрик добавились к уже имеющимся футболистам. Анчелотти всё лето думал, как расположить всех на поле. Пришел к выводу, что спасёт ротация. Но вечером в финале Суперкубка УЕФА в Варшаве тренер «Реала» должен оставить на скамейке часть известных игроков.

- Мбаппе и Винисиус неплохо ладят на тренировках, Килиан понимает шутки бразильца. Хотя есть информация, что француза выпустят на замену, это могут быть игры разума для соперника Гасперини. Беллингем не в лучшей физической форме после Евро-2024, его тревожит плечо. Но Мбаппе отказался от участия в Олимпиаде в Париже, чтобы отдохнуть и влиться в основу «Реала» в хороших игровых кондициях.

- Одна из идей Анчелотти – позволить сыграть в финале Суперкубка УЕФА тем, кто выиграл у «Боруссии» Д в Лиге чемпионов. Но Кроос завершил карьеру, а Начо уехал в Саудовскую Аравию. Без капитана и травмированного Алабы у «Реала» немного вариантов в центре обороны. Тчуамени с опаской ждёт приказа Анчелотти вернуться на нелюбимую позицию. Но если Карло хочет состав, как в финале ЛЧ , то Модрич заменит Крооса, а Эдер – Начо.

- Как рост Гюлера и появление Эндрика скажутся на атакующей структуре «Реала»? Турка можно добавлять в тройку полузащиты, а бразилец в отдельных матчах может стать вторым нападающим с Мбаппе в схеме «4-4-2». Но вариант опасен, ведь в центре будут только Тчуамени и Вальверде, а на флангах – Винисиус и Родриго. Зато не придется думать о продаже бразильцев. Жуниору дают 1 миллиард евро в Саудовской Аравии, а Родриго ждёт Гвардиола.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Эдер, Менди – Вальверде, Тчуамени, Модрич – Родриго, Мбаппе, Винисиус.

Гасперини потерял лидеров

- «Аталанта» не сможет выставить джокера весны Миранчука – Алексей уехал в США . Также у клуба из Бергамо непривычно много травмированных игроков для начала сезона. Форвард сборной Италии Скамакка разорвал «кресты», не сыграет до весны следующего года. Центральный защитник, надежда итальянского футбола Скальвини, с аналогичной травмой. Его не будет минимум до середины ноября. У капитана «Аталанты» Толоя, тоже центрбека, мышечная травма. Четвертая потеря «Аталанты» по состоянию здоровья – новичок Дзаньоло.

- Кроме естественных потерь, есть также привычные для тренера Гасперини конфликты. Один из лидеров клуба, голландский универсальный хавбек Копмейнерс, хочет уйти. Тейн выбрал «Ювентус», но в «Аталанте» привычно суют палки в колеса. К сожалению, у замечательной команды с опытным тренером извечные проблемы в коммуникации с футболистами. Даже карьера Миранчука могла сложиться иначе, если бы в «Аталанте» не относились к нему, как к недвижимости на балансе клуба. Кроме Копмейнерса, также недоволен молодой форвард Туре.

- Как в финале против «Байера», который разгромил атакующий хавбек Лукман, «Аталанте» нечего терять. Будут явным аутсайдером против «Реала», но Гасперини месяцами готовился к поединку. Футболистам «Мадрида» сложнее настроиться на матч в середине августа. Не всегда победителям ЛЧ легко даются финалы Суперкубка УЕФА . «Манчестер Сити» бил пенальти с «Севильей», а «Челси» – с «Вильярреалом». За 12 лет только у «Реала» есть «сухие» победы. Но намного чаще финалы являются испытанием для уставшего на сборах фаворита.

- Чтобы «Аталанта» пережила опыт «Зенита» в Суперкубке УЕФА , команде из Италии нужно выжать максимум из широкой схемы «3-4-2-1». Также полезно будет увидеть хорошую готовность новичка Ретеги. Это форвард сборной Италии, натурализованный аргентинец. Плеймейкеры де Кетеларе и Лукман готовы играть. Гасперини привычно будет выбирать голкипера, в Лиге Европы и Серии А использовал разных вратарей. В любом случае получится узнаваемый по прошлому сезону состав, только без крутых Скамакки, Скальвини и Копмейнерса.

Ориентировочный состав «Аталанты» (3-4-2-1): Муссо – Джимсити, Хиэн, Колашинац – Дзаппакоста, Эдерсон, Пашалич (де Рон), Руджери – де Кетеларе, Лукман – Ретеги.

Точно не будет овертаймов

- В УЕФА начинают делать первые шаги к здравому смыслу. Восемь из последних одиннадцати финалов Суперкубка УЕФА завершились ничьей в основное время. Зачем в середине августа заставлять футболистов рисковать здоровьем в официальном овертайме? В прошлом сезоне тестировали изменение – сразу серия пенальти после ничьей. Замечательное решение. Наверное, надо подумать о ликвидации овертаймов в еврокубках, они часто скучные и вредят здоровью игроков.

- Испанский гранд трижды проигрывал в финалах Суперкубка. Но на свежем отрезке успехов Анчелотти и Зидана был только один такой случай. В 2018 году уступили знакомому «Атлетико» 2:4 в Таллине. В вечернем варшавском поединке тоже ждать сюрпризов? Но у Гасперини в заявке на матч много юных футболистов, явный дефицит кадров. Впрочем, «Аталанта» хороша не только именами, но и структурой футбола. «Реал» обыгрывал их в Лиге чемпионов, но всё начнут сначала.