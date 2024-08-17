«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (18.08.2024)

«Челси»
Предсезонная подготовка у команды вышла мягко говоря неудачной из шести матчей «Аристократы» выиграли всего в одном, а проиграли в трех. 27-го июля клуб уступил три мяча «Селтику» (4:1). Через неделю встреча с будущим соперником закончилась поражением «Челси» с результатом 4:2. Поединок с еще одной культовой командой «Реал Мадрид» тоже завершился поражением со счетом 2:1.
Единственная победа у команды была в матче с клубом «Клуб Америка» (3:0).
«Манчестер Сити»
У лидера рейтинга УЕФА последние шесть игр не многим лучше если не хуже чем у будущего соперника. Из последних шести игр только две закончились триумфом, в оставшихся четырех «Манчестер» проиграл. Из самых примечательных матчей можно выделить три, а именно с «Миланом» 28-го июля и с "Барселоной” 31-го числа, которые завершились поражением «Сити».
Однако последний сыгранный матч, а именно финал суперкубка против «Манчестер Юнайтед» кончился с результатом 2:1 в пользу «Горожан».
Котировки БК Pinnacle
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Победит «Челси» — 4.10
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Ничья — 4.05
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Победит «Сити» — 1.95
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Победит «Сити» с форой -1.5 — 1.08
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ТБ 3.5 — 2.33
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ТМ 3.5 — 1.6
Статистика
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«Челси» победили в одном матче из последних пяти.
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«Сити» за тот же период времени выиграла в двух поединках.
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Недавняя очная встреча четвертого августа завершилась в пользу «Манчестера».
Прогноз
Поскольку недавняя встреча произошла совсем недавно и значительных изменений в командах не произошло то рекомендуем заключить пари на победу «Сити» в БК Pinnacle с коэффициентом 1.95.