«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (18.08.2024)

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сегодня, 18:37

«Челси»

Предсезонная подготовка у команды вышла мягко говоря неудачной из шести матчей «Аристократы» выиграли всего в одном, а проиграли в трех. 27-го июля клуб уступил три мяча «Селтику» (4:1). Через неделю встреча с будущим соперником закончилась поражением «Челси» с результатом 4:2. Поединок с еще одной культовой командой «Реал Мадрид» тоже завершился поражением со счетом 2:1.

Единственная победа у команды была в матче с клубом «Клуб Америка» (3:0).

«Манчестер Сити»

У лидера рейтинга УЕФА последние шесть игр не многим лучше если не хуже чем у будущего соперника. Из последних шести игр только две закончились триумфом, в оставшихся четырех «Манчестер» проиграл. Из самых примечательных матчей можно выделить три, а именно с «Миланом» 28-го июля и с "Барселоной” 31-го числа, которые завершились поражением «Сити».

Однако последний сыгранный матч, а именно финал суперкубка против «Манчестер Юнайтед» кончился с результатом 2:1 в пользу «Горожан».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» — 4.10

Ничья — 4.05

Победит «Сити» — 1.95

Победит «Сити» с форой -1.5 — 1.08

ТБ 3.5 — 2.33

ТМ 3.5 — 1.6

Статистика

«Челси» победили в одном матче из последних пяти.

«Сити» за тот же период времени выиграла в двух поединках.

Недавняя очная встреча четвертого августа завершилась в пользу «Манчестера».

Прогноз

Поскольку недавняя встреча произошла совсем недавно и значительных изменений в командах не произошло то рекомендуем заключить пари на победу «Сити» в БК Pinnacle с коэффициентом 1.95.