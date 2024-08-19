«Буде-Глимт» — «Црвена звезда»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (20.08.2024)

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сегодня, 16:17

«Буде-Глимт»

«Будё-Глимт» уверенно прошёл квалификацию ЛЧ , победив во всех четырёх матчах, включая разгром «РФШ» и «Ягеллонию» с общим счётом 12:2. В чемпионате Норвегии команда лидирует после 18 туров, одержав 12 побед и забив 42 мяча при 17 пропущенных. По результативности «Глимт» нет равных в Норвегии, а по качеству обороны они на втором месте после «Фредрикстада».

«Црвена звезда»

Сербская «Црвена Звезда» спокойно готовилась к финалу, выступая в национальном чемпионате. За пять стартовых туров команда не проиграла ни разу, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. Клуб, который семь сезонов подряд лидирует в Сербии, забил 18 голов в пяти матчах. Оборона, хотя и уступает по качеству «Будё-Глимт», пропустила лишь четыре мяча, что выглядит не так впечатляюще на фоне норвежцев.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Буде-Глимт» — 1.73

Ничья — 4.22

Победит «Црвена звезда» — 4.63

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 — 2.67

ТБ 3.5 — 2.57

ТМ 3.5 — 1.51

Статистика

Норвежцы выиграли четыре игры из пяти последних.

У сербов ситуация такая же однако у них держится серия из трех побед.

Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

«Будё-Глимт» букмекеры считают фаворитом, но с выводами стоит повременить. Да, норвежцы показали высокий уровень игры в квалификации, но не встречали соперников уровня «Црвены Звезды». Сербы сильны в атаке, немного уступая в обороне, и в последних 10 матчах на выезде одержали 9 побед без поражений. В то же время «Будё-Глимт» дома проиграл один раз при семи победах. Соперники выглядят равными, поэтому наиболее вероятным исходом может быть ничья. На которую можно поставить в БК Pinnacle с коэффициентом 4.22.