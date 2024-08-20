«Брага» — «Рапид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Брага» — «Рапид», который состоится 21 августа 2024 года

«Брага»

«Брага» в прошлом раунде квалификации совсем немного заставила понервничать своих болельщиков ничьей на своем поле, но во второй встрече уверенно победила. Теперь перед местом в группе Лиги Европы стоит австрийский «Рапид», который хочет туда не меньше португальцев. Первая и одна из самых ярких встреч обещает быть интересной и непредсказуемой, что привлекает болельщиков.

18 августа «Брага» в чемпионате на выезде обыграла «Боавишту» (1:0), а 15 числа оказалась сильнее «Серветта» из Швейцарии на поле соперника (2:1).

«Рапид»

«Рапид» имел в прошлом раунде серьезного соперника из Турции, но по итогу даже не пропустил от него за два матча. Тем не менее, в финале квалификации австрийцам будет противостоять команда более высокого класса и вряд ли здесь обойдется без пропущенных. Гораздо интереснее, сколько гости смогут забить и хватит ли им сил выстоять, если они будут вести в счете.

18 августа «Рапид» в чемпионате обыграл «Тироль» (2:0), а 15 числа с тем же счетом в Лиге Европы одолел «Трабзонспор» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брага»– 1.58

Ничья – 4.2

Победит «Рапид» – 5.6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Статистика

«Рапид» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

Три из четырех последних матчей «Браги» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Португальский клуб забивал в семи встречах из десяти последних на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Браги», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. Предполагаем, что матч будет интересным, но сильнее на своем поле окажется португальский клуб.