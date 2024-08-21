«Динамо» — «Зальцбург»: прогноз и ставк на матч от БК Pinnacle (21.08.2024)

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сегодня, 11:52

«Динамо»

В прошлом сезоне «Динамо» удалось создать серьезную конкуренцию «Шахтеру», уступив в борьбе за чемпионский титул всего на два очка. Старт нынешнего сезона также выдался успешным. Команда провела шесть матчей, в которых одержала пять побед и один раз сыграла вничью. Это практически идеальный результат. В рамках чемпионата были обыграны такие скромные команды, как «Верес» и «Карпаты». Однако в квалификации Лиги чемпионов киевлянам пришлось столкнуться с более серьезными соперниками. Тем не менее, сербский «Партизан» был разгромлен в обеих встречах, пропустив в общей сложности девять мячей. Казалось, что шотландский «Рейнджерс» станет непреодолимым препятствием для украинского клуба, но благодаря не лучшей форме соперника и доле удачи, «Динамо» оказалось сильнее по сумме двух матчей (3:1).

«Зальцбург»

«Ред Булл» неожиданно упустил чемпионский титул прошлого года из-за собственной несобранности и стечения обстоятельств. Однако это не изменило расстановку сил: «Быки» по-прежнему остаются безусловным лидером страны, что они уже начали подтверждать в новом сезоне. Старт сезона оказался впечатляющим: шесть матчей, в которых команда одержала пять побед и один раз сыграла вничью. В чемпионате клуб набрал девять очков из девяти возможных, заняв позицию единоличного лидера, и уверенно прошел дальше в Кубке страны. В квалификации Лиги чемпионов австрийцы столкнулись с серьезным испытанием в лице нидерландского «Твенте». Напряженное противостояние завершилось в пользу «Зальцбурга» (5:4) по сумме двух матчей. Впереди соперник, который на первый взгляд кажется слабее предыдущего, но расслабляться команде точно не стоит.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» — 2.91

Ничья — 3.77

Победит «Зальцбург» — 2.36

Победит «Зальцбург» с форой -1.5 — 1.10

ТБ 3.5 — 2.48

ТМ 3.5 — 1.45

Статистика

«Динамо» выиграли пять матчей из шести последних.

«Зальцбург» сыграл с таким же исходом.

Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

Фаворит здесь очевиден — это австрийцы. У них несколько преимуществ. Во-первых, «Динамо» не сможет сыграть дома, первый матч пройдет в Польше. Во-вторых, уровень игроков в украинских командах снизился, в то время как «Зальцбург» полон молодых талантов. Хотя киевляне в хорошей форме, их проход «Рейнджерс» был не слишком убедительным — шотландцы были не намного слабее. «Зальцбург» сейчас на другом уровне, даже по сравнению с «Рейнджерс». Единственное опасение — травма Конате. Надежный вариант ставки в БК Pinnacle — гости не проиграют с коэффициентом 1.46. Более рискованно — победа «Ред Булл Зальцбург» с коэффициентом 2.36.