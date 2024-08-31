«Болонья» – «Эмполи»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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31 августа 2024, 13:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» – «Эмполи», который состоится 31 августа 2024 года

«Болонья»

После феерического прошлого сезона, «Болонья» не очень удачно стартовала в новом сезоне и за два тура набрала лишь одно очко. Теперь команде нужно собраться с силами и начать побеждать, ведь совсем скоро матчи Лиги чемпионов, к которой коллектив должен подойти в хорошем расположении духа. В матче с «Эмполи» хозяева являются фаворитами и постараются добиться важной и первой победы.

25 августа «Болонья» крупно проиграла на выезде «Наполи» (0:3), а 18 числа сыграла вничью с «Удинезе» (1:1).

«Эмполи»

«Эмполи» набрал четыре очка в двух турах Серии А, что для команды является неплохим результатом. В прошлом футбольном году коллектив с трудом смог сохранить свое место в элитном дивизионе и сейчас очень не хочет такого повторения. Любой результат кроме поражения на выезде с «Болоньей» будет воспринят как приемлемый, а победа и вовсе поднимет клуб на несколько позиций.

25 августа «Эмполи» выиграл на выезде у «Ромы» (2:1), а ранее на своем поле поделил очки с «Монцей» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 1.7

Ничья – 3.7

Победит «Эмполи» – 5.6

Тотал больше 2.5 мячей – 2.25

Тотал больше 2.5 мячей – 1.67

Статистика

«Болонья» проиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из семи последних матчей «Болоньи» на своем поле завершились ничейным результатом

Команды обменялись двумя победами в четырех последних поединках

Прогноз

Поставить на победу «Болоньи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Хозяева стартовали хуже своего оппонента, но в третьем туре наверняка смогут добыть первую победу. Прогнозируем победу «Болоньи» в этой встрече.