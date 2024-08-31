Сенсационный рекордсмен остановил «Арсенал». «Канонирам» не позволили возглавить таблицу АПЛ

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31 августа 2024, 19:25

Самый молодой тренер в истории Английской Премьер-Лиги творит сенсации.

В третьем туре Английской Премьер-Лиги лондонский «Арсенал» играл с «Брайтон энд Хоув Альбион». К личной встрече соперники пришли со стопроцентным результатом – по 6 очков из шести возможных. Встреча завершилась вничью (1:1).

Встреча лидеров, ожидаемого и неожиданного

В последний день трансферного окна «Арсенал» арендовал у «Челси» несчастного Рахима Стерлинга и приобрёл у «Борнмута» вратаря Нету. Еще раньше из «Реала Сосьедад» прибыл полузащитник Микель Мерино. Но тренер «канониров» Микель Артета не заявил никого из них. А итальянский защитник Риккардо Калафьори занял место на скамейке запасных.

В «Брайтоне», как известно, сменился главный тренер. Роберто Де Дзерби сейчас практикует в «Марселе», а его место занял Фабиан Хюрцелер, который прославился тем, что вытащил в Бундеслигу «Санкт-Паули». Но после большого успеха с «пиратами» 31-летний тренер откликнулся на вакансию в английском клубе, который финишировал на 12- месте.

Новый сезон «чайки» начали превосходно. Сначала крупная победа над «Эвертоном» на «Гудисон Парк» (3:0). Потом выигрыш у «Манчестер Юнайтед» на своём стадионе «Амекс» (2:1). А теперь «Брайтон» ждало испытание «Арсеналом» на «Эмирейтис». Оба матча предыдущего чемпионата завершились победами лондонцев – 2:0 на «Эмирейтс» и 3:0 на «Амексе».

Цена удаления

Впервые в сезоне Фабиан Хюрцелер доверил ворота Барту Вербруггену. Вышли в стартовом составе самые известные игроки «Брайтона» – нападающий Дэнни Уэлбек и полузащитник-рекордсмен Джеймс Милнер. Но к 15-й минуте 38-летний Милнер получи травму и был заменён.

В первом тайме преимущество принадлежало хозяевам поля. Но оно материализовалось в гол лишь один раз. На 38-й минуте Букайо Сака вывел к воротам Кая Хаверца, который перебросил вратаря Вербруггена – 1:0. В этом эпизоде крайне неудачно сыграл капитан «чаек» Льюис Данк. До перерыва соперники сцепились в рукопашном бою. Конфликт был погашен, а виноватым судья Крис Кавана признал Деклана Райса и предъявил ему жёлтую карточку. До перерыва Райс мог забить второй мяч. Но Деклан не понял Букайо Сака и не отозвался на его передаче пяткой.

А в начале второго тайма Райс нарвался на удаление. Глупейшее! Деклан сбил игрока «Брайтона» Йоэла Вельтмана, потом помешал ввести ему мяч в игру. За это судья влепил ему второй «горчичник». Деклан клялся и божился, что в его действиях не было никакого злого умысла. Но тщетно. «Арсенал» остался в меньшинстве. А без Райса игра «канониров» пришла в негодность.

На реализацию численного преимущества понадобилось девять минут. Исправился Данк за промах в первом тайме –запустил к воротам Янкубу Минте, который от Габриэла ушёл, и от Вильяма Салиба убежал и пробил. Давид Райя справился с первым ударом. Но где-то по близости пробегал Жоао Педро, который добил мяч в сетку.

Микель Артета отреагировал на гол, выпустив Калафьори. Не особо помог выход итальянца. «Брайтон» играл лучше и острее, часто заставлял вступать в игру Давида Райю. И когда прозвучал свисток об окончании встречи, гости выглядели более расстроенными. Видимо, посчитали, что упустили победу. Игроки «Арсенала» тоже были грустными. Потеря двух очков на своём поле в планы не вписывались.

Но это скорее «Брайтон» не выиграл. Будь точнее в концовке Карлос Балеба, можно было бы зацепить в столице три очка. Однако и такой результат «чайки» назовут приемлемым, когда остынут эмоции. «Брайтон» благодаря разнице мячей пока первый. Но ещё не проводили свои встречи «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Могут и потеснить. Но в любом случае, стартовый отрезок «чайкам» явно удался.

Нестор Петрович

А ведь были опасения. Состав «Брайтона», скажем так, не изобилует звёздами. Хорошие, добротные игроки. Много голландцев – помимо вратаря Вербруггена, это защитники Ян ван Хеке и Йоэл Вельтман, полузащитник Матс Вайффер. Левый латераль Ферди Кадиоглу, хоть и запомнился на последнем Евро в футболке сборной Турции, но ранее играл за молодёжку сборной Нидерландов. Есть несколько нераскрученных, но очень способных африканцев – камерунец Карлос Балеба, гамбиец Янкуба Минте и ивуариец Симон Адингра. Все трое – игроки средней линии.

Но главные сомнения были по кандидатуре главного тренера. Кто-то считал, что Фабиан Хюрцелер чересчур молод и неопытен для Английской Премьер-Лиги. Но немец доказывает, что приехал не только для того, чтобы установить рекорд. Фабиан – самый молодой тренер в истории высшего дивизиона чемпионата Англии. В составе «чаек» пять футболистов, которые старше своего наставника – 38-летний полузащитник Джеймс Милнер, 34-летний вратарь Джейсон Стил и нападающий Дэнни Уэлбек, 33-летний защитник Льюис Данк и его 32-летний коллега Йоль Вельтман. Причём Хюрцелер не играл в элитных командах, а тот же Милнер брал Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и трижды становился чемпионом Англии – два раза в составе «Манчестер Сити» и один раз с тем же «Ливерпулем». Как с таким спорить? И, возможно, Фабиан чувствует себя классным руководителем Нестором Петровичем из фильма «Большая перемена».

Но молодой тренер пока уверенно ведёт «Брайтон». Может, на багаже своего предшественника Роберто Де Дзерби, может, внёс что-то своё. Да, собственно, какая разница. Болельщики «чаек» смотрят на турнирную таблицу и не могут насмотреться. Когда ещё такое увидишь?