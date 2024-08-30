Провальный старт бывших чемпионов. Легендарный клуб застрял на последнем месте испанской Ла Лиги

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30 августа 2024, 22:37

Усидит ли Рубен Бараха в тренерском кресле?

В испанской Ла Лиге сыграно уже три тура. И что видим? На последнем месте с нулём очков расположилась «Валенсия». Нет, в последние годы «летучие мыши» в силу разных, в том числе и объективных, причин сдали свои позиции. И о славных временах Клаудио Раньери, Эктора Купера и Рафы Бенитеса многочисленная армия болельщиков может только мечтать.

Легенда, брошенная на амбразуру

Поэтому в феврале 2023 года «Валенсия» была рада, когда на должность главного тренера назначили полузащитника той знаменитой команды Рубена Бараху. Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Уж он-то знает, как должна играть «Валенсия». Команда тогда занимала 18-е место и шла на вылет. Но Бараха смог предотвратить катастрофу. «Валенсия» вылезла из зоны вылета и финишировала на 16-м месте. С одной стороны –неубедительный результат, а с другой – при Дженнаро Гаттузо команда выглядело обречённо, а тут взяли и спаслись.

В прошлом сезоне игра «Валенсии» была далека от идеальной, но внушала некоторый оптимизм. Команда шла в середине таблицы, весной даже цеплялась за седьмое место, дававшее право играть в еврокубках. После 16-го места ощутимый прогресс. Но «летучие мыши» провалили концовку чемпионата – две ничьих в шести матчах. В остальных встречах проигрыши. В итоге девятое место. Дёгтя была не одна капля, а мёда далеко не бочка. Но сезон всё же можно было занести в актив. Появились некоторые точки роста.

Всё лето «Валенсия» продавала своего вратаря Гиорги Мамардашвили, который вырос в цене после удачного для сборной Грузии чемпионата Европы. В итоге его всё же продали, но как-то хитро. За тридцать миллионов «Ливерпулю». Но сам Гиорги проведёт уже стартовавший сезон в «Валенсии» в аренде. Но на всякий случай «летучие мыши» приобрели в «Райо Вальекано» Столе Димитриевски, а у «Астон Виллы» взяли в аренду Энцо Барренечеа.

А так изменений в составе минимум. Вернулись Самуэль Кастильехо и Рафа Мир. Ещё парочка таких менее значимых переходов на вход и на выход. Уже после начала сезон прибыл из французского «Клермона» рыжеволосый бельгиец Максимилиано Кофрие, известный по выступлениям за «Спартак».

Продолжение прошлогодних кошмаров

Но сезон начался так, будто не было межсезонья. Весенние кошмары продолжаются. В первом туре «Валенсия» проиграла «Барселоне» на «Месталье» со счётом 1:2. Затем неудачная поездка в Виго, где команда Барахи проиграла «Сельте» 1:3. И, наконец, неудача в Бильбао, где победу «Атлетику» обеспечил гол Беньята Прадоса. После трёх матчей нуль очков и разница мячей 2:6.

Конечно, впереди почти целый чемпионат. Ещё ничего страшного не произошло. И стартовый провал можно ликвидировать. Но пока «летучие мыши» не летают. И неизвестно, когда полетят. Как же выйти из кризиса? Если три поражения на старте – кризис.

Самый простой способ – отправить в отставку Бараху. Не исключено, что владелец клуба Питер Лим Енг Хок и президент клуба Ли Хун Чан так и поступят. Да, Бараха – легенда клуба, да, он работал в прошлом сезоне, исключая весну. Несмотря на неважные результаты, его очень любят. Он из той «Валенсии», свой, в отличие от «пришельцев».

Личный враг каждого болельщика

Если Бараха будет назначен виноватым и уволен, то руководители клуба, особенно непопулярная в среде болельщиков президент Ли Хун Чан, рискуют вызвать волну негодования фанатов. Болельщики и без этого два раза проводили акции против мадам Ли. Но новые выступления могут оказаться более масштабного характера и привести к отставке президента. Народ накручен. Не ищите в этих словах предвзятости. Дело в политике, которую проводят владелец «Валенсии» и правление клуба.

Лим Енг Хок купил контрольный пакет акций в 2014 году. Все долги сингапурский бизнесмен погасил. Это всё хорошее, что сделал Лим для клуба. Остальное – со знаком минус. Каких-то серьёзных инвестиций в инфраструктуру клуба сделано не было. Отношения с болельщиками также не сложились. Фанаты любят вспоминать, что Лим приобрёл «Валенсию», когда та была четвёртой командой Испании. И особую нелюбовь вызывают назначенная владельцем президент Ли Хун Чан. Да и самого Лима в фанатской среде называют «личный враг каждого».

Но главная претензия к сингапурским боссам «Валенсии» – частая смена тренеров. Рубен Бараха – тринадцатый главный тренер «летучих мышей» во времена Лима. Причём весьма долгоиграющий – восемнадцать месяцев у руля. Столько же проработал Дженнаро Гаттузо. Дольше всех – с июля 2017 по сентябрь 2019, команду тренировал Марселино Гарсия Тораль, которого до сих пор тепло вспоминают на «Месталье». Его увольнение вызвало бурную волну протеста. «Валенсия» отпустила почти всех лидеров. А взамен – или арендованные, или бесплатные.

Причем Лим Ен Хок, любящий чтоб его называли Питером, вовсе не бедный человек. Его состояние оценивается в 2,5 миллиарда долларов. И скупердяем его назвать сложно. Любит благотворительные акции. Только «Валенсии» от этого не легче.

А пока света в конце тоннеля не видать. Деньги, вырученные от продажи Мамардашвили, осели на клубных счетах. Летнее трансферное окно вот-вот закроется, а никого из сильных игроков не купили. Может, спартаковца Алекса Дуарте арендуют?