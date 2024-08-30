Soccer.ru
ГлавнаяБлогиОценочные сужденияИтоги и оценкиИспания. Примера 2024/2025

Аутсайдер закрыл Мбаппе и смело остановил «Реал». «Сливочные» теряют очки уже во втором матче

30 августа 2024, 09:18
Реал

Команда не в форме.

«Сливочные» на старте сезона теряют очки непривычно часто для себя. Уже в первом туре команда сыграла вничью с «Мальоркой» – теперь балл забрал «Лас-Пальмас».

Кадровые изменения

Анчелотти пришлось неслабо изменить состав. Недоступны были Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга – оба слегли с травмой. Англичанин может вернуться только во второй половине сентября, сроки возвращения француза неизвестны. Против «Вальядолида» вышел Гюлер и сыграл неплохо – только получил жёлтую, Анчелотти решил перестраховаться. Поэтому на матч третьего тура «Реал» вышел в схеме «4-3-3» со связкой Вальверде-Тчуамени-Модрич в центре поля.

Также дали отдохнуть Родриго. Бразильский вингер оба первых матча чемпионата играл с первых минут – но если с «Мальоркой» был лучшим на поле и забил спасительный мяч, то во втором туре с «Вальядолидом» выглядел блекло, за что был заменён (хотя даже при этом отметился ассистом).

Учитывая, что речь о начале сезона, когда команда не в форме (об этом ещё зайдёт речь), такие перемены в стартовом составе ощутимо сказываются на содержании.

Хозяева закрыли Мбаппе – было несложно

Обычно аутсайдеры претендуют на очки со «сливочными», выстраивая насыщенную оборону – но «Лас-Пальмас» приятно удивил. Прежде всего стоит отметить, что изменения в игровую философию привнёс Луис Мигель Каррион. Менеджер ранее возглавлял клубы Сегунды и третьего дивизиона чемпионата Испании. Продвигал атакующий футбол, требовал от игроков преимущества при владении. В прошлом сезоне он поднял середняк «Реал Овьедо» в топ-5 и боролся за выход в Ла Лигу – пусть не удалось, тренера в итоге забрали на повышение.

Такой же подход Каррион избрал в «Лас-Пальмасе» – и даже против «Реала» они решили играть с позиции силы.

Хозяева не стали парковать автобус у своей штрафной и предпочли действовать активнее. Один из примеров – Килиана Мбаппе оставляли на Алекса Суареса. Центральный защитник плотно играл по французу – следил за его перемещениями и не давал спокойно принять мяч, сразу обозначая сопротивление.

Частично именно поэтому Килиан снова остался без голов (хотя нанёс девять ударов по воротам) – вот уже на протяжении трёх туров.

Быстрый гол сыграл на руку

В дебюте как раз «островитяне» захватили инициативу на мяче – «Реал» обозначал давление, но позволял сопернику проводить атаки. И, к счастью для хозяев, их активность удалось сразу конвертировать в гол – на пятой минуте отличился Альберто Молейро. Всё началось с того, что Оливер МакБёрни получил мяч вблизи штрафной. Форвард растянул центр обороны – на него сразу выдвинулся Рюдигер, освободив коридор для забегания – и хавбек этим воспользовался.

С того момента «Лас-Пальмас» имел полное право оборонять результат – они добились преимущества, а Каррион выстроил структуру игры с мячом, поэтому можно спокойно действовать на контратаках. «Сливочных» ударили шокером – они сразу перехватили мяч и стали приближаться к чужой штрафной. Единичные моменты хозяев отрабатывали чётко, соперника опекали плотно. Сами «островитяне» перешли в режим ожидания нового шанса.

25 ударов – но забили с пенальти

С доставкой мяча до финальной трети вообще не возникало проблем – подопечные Карло Анчелотти преимущественно владели мячом у чужой штрафной ближе к левому флангу. В этой зоне разницу делали Винисиус, Тчуамени и Модрич (Лука перемещался по всей ширине). Дело именно в завершении.

Про девять ударов от Мбаппе уже сказали – но помимо него активен был Вини – он нанёс шесть ударов. Был опасный штрафной, достаточно моментов с игры, но вплоть до 69-й минуты мадридцам не удавалось вернуть равенство на табло. Да и то – за счёт пенальти. В том моменте Васкес выдал шикарную передачу на Винисиуса. Поскольку соперник вжался во вратарскую, бразилец мог бить без сопротивления. Потерял равновесие. Мяч покатился к Гюлеру – тоже свободному, – но турок смог только ткнуть мяч в руку соперника.

В дальнейшем ситуация никак не изменилась – поэтому неудивительно, что «сливочные» не смогли вырвать победу.

«Сливочные» далеки от оптимальной формы – отпускают «Барсу» в отрыв

Карло Анчелотти после матча был очевидно недоволен. Его команда владела преимуществом – но сам менеджер признаёт, что пока «Реал» не набрал оптимальную форму – и поэтому не хватает динамики:

Нам сложно занять солидную позицию как в прошлом сезоне, но не надо искать оправданий. Календарь плотный, надо быстро найти решение, в воскресенье у нас игра.

Мы играем медленно, не хватает подвижности, мяч доходит до нападающих, когда соперник плотно обороняется, нам сложно находить пространства между линиями... Мы хорошо прессинговали, но нужно лучше отбирать мяч в середине поля.

Вместе с тем итальянский наставник отметил, что команда не может терять очки, как с «Лас-Пальмасом» и «Мальоркой». И тут стоит посмотреть в турнирную таблицу. Потеря очков – проблема не только «Реала», но и другого топ-клуба по соседству. «Атлетико» стартовал с результативной ничьей против «Вильярреала» – причём соперник дважды заставлял отыгрываться. Теперь – 0:0 с «Эспаньолом».

Понятно, что это только начало сезона, но лидерство проблемной «Барселоны» (победы в трёх первых турах) для мадридцев – сильнейший раздражитель.

Опять двойка. Один из старейших клубов Англии крайне неудачно начал сезон
30 августаОлег Лыткин в блоге Строка в таблицеКомментарии2
Проиграли «Зенит» и «Спартак», 17-летний хавбек сделал дубль. Кубок дарит сюрпризы и разгромы
29 августаВадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии9
В РПЛ не осталось команд уровня плей-офф Лиги чемпионов. Класс футбола продолжает падать
28 августаВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии5
Заинтересовали «Ливерпуль» и «Лацио». Как поживают самые яркие бывшие игроки РПЛ
28 августаВадим Багров в блоге Футбольная ностальгияКомментарии1
Семак проиграл три матча подряд. Несмелого тренера «Зенита» спасают сильные футболисты
28 августаВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии29
Развязка на финише. Как команда Кристофа Даума выиграла самый длинный чемпионат Германии
27 августаОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
31 августа в 06:07
Реал ещё вернётся. Главное, чтоб Вини и Мбаппе задумались и работали над своими ошибками.
ProKop92
ProKop92
30 августа в 15:56
И всё равно :
Кьянти
Кьянти ответ Хитрый Лис (раскрыть)
30 августа в 14:05
Ес ли это сработало один раз, значитв принципе это может работать, то есть понимае потенциально. Вотя о чем. Надо покупат покупат покупат поймать тот ветер в паруса, ту волну. Это не просто, но сложн можно же, нам ролик раз получилось.
А при ивняк тоже не превыша показатель.
Бывает т наоборот, и далее чаще бывает, когда приходиш приходит игрок и сразу выстреливает, да так что аж дух захватывает, а через время сдувеется и все. Больше и блещет.
rmrmrml
rmrmrml
30 августа в 12:29
уже опять какой матч Реал не реализует кучу моментов, бьют бьют и не забивают столько, сколько нужно для победы!! тут не понятно: или опять тупо не везет или еще пока не нашли свою игру!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Кьянти (раскрыть)
30 августа в 10:54
Суперкубок 1 матч, сейчас уже 3 матча сыграли.
Кьянти
Кьянти ответ Хитрый Лис (раскрыть)
30 августа в 10:44
Ну то насчё никог несколько можно вписать Килиана в состав, папа Карло показал в матче за Супер Кубок. Да сейчас пока сбой, нелады, но потенциально, варианты есть перспективные.
xe2bzmn26a8g
xe2bzmn26a8g
30 августа в 10:26
Это все временно, просто Мбаппе нужно адаптироваться и он свое возьмет.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
30 августа в 10:01
По факту Мбаппе сейчас выглядит инородным телом. Матчи Реала не смотрю, но по ПСЖ знаю, что Мбаппе не помогает защите, его дело только забивать голы, но в Реале пока с этим проблема. Сейчас Реал как бы играет в меньшинстве.

Когда Мбаппе переходил в Реал, многие беспокоились, но некоторые говорили, что Анчелотти что-нибудь придумает. Как мы видим, пока у него не получается. Думаю, что кому-то придется пойти на уступки, иначе всё будет как в басне Крылова.
eleven LC
eleven LC
30 августа в 09:30, ред.
Реал буксует в начале сезона и этому есть несколько причин
Класический "похмельный" сезон от Анчелотти,
Если Папа Карло проводит со своим клубом хороший сезон и выигрывает много титулов то следующий сезон у него будет уже не такой-и ксожалению это не я придумал,болельщики Реала знают о чём речь!
Плюс нехватает Крооса и сейчас это видно,Вальверде сейчас лидер и он старается-но Кроос это Кроос!
А про Мбаппе и говорить ничего пока не хочу,я ещё весной писал что он не очень то нужен Реалу но Перес думал иначе,надеюсь француз найдёт себя и начнёт забивать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 