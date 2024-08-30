Аутсайдер закрыл Мбаппе и смело остановил «Реал». «Сливочные» теряют очки уже во втором матче

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30 августа 2024, 09:18

Команда не в форме.

«Сливочные» на старте сезона теряют очки непривычно часто для себя. Уже в первом туре команда сыграла вничью с «Мальоркой» – теперь балл забрал «Лас-Пальмас».

Кадровые изменения

Анчелотти пришлось неслабо изменить состав. Недоступны были Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга – оба слегли с травмой. Англичанин может вернуться только во второй половине сентября, сроки возвращения француза неизвестны. Против «Вальядолида» вышел Гюлер и сыграл неплохо – только получил жёлтую, Анчелотти решил перестраховаться. Поэтому на матч третьего тура «Реал» вышел в схеме «4-3-3» со связкой Вальверде-Тчуамени-Модрич в центре поля.

Также дали отдохнуть Родриго. Бразильский вингер оба первых матча чемпионата играл с первых минут – но если с «Мальоркой» был лучшим на поле и забил спасительный мяч, то во втором туре с «Вальядолидом» выглядел блекло, за что был заменён (хотя даже при этом отметился ассистом).

Учитывая, что речь о начале сезона, когда команда не в форме (об этом ещё зайдёт речь), такие перемены в стартовом составе ощутимо сказываются на содержании.

Хозяева закрыли Мбаппе – было несложно

Обычно аутсайдеры претендуют на очки со «сливочными», выстраивая насыщенную оборону – но «Лас-Пальмас» приятно удивил. Прежде всего стоит отметить, что изменения в игровую философию привнёс Луис Мигель Каррион. Менеджер ранее возглавлял клубы Сегунды и третьего дивизиона чемпионата Испании. Продвигал атакующий футбол, требовал от игроков преимущества при владении. В прошлом сезоне он поднял середняк «Реал Овьедо» в топ-5 и боролся за выход в Ла Лигу – пусть не удалось, тренера в итоге забрали на повышение.

Такой же подход Каррион избрал в «Лас-Пальмасе» – и даже против «Реала» они решили играть с позиции силы.

Хозяева не стали парковать автобус у своей штрафной и предпочли действовать активнее. Один из примеров – Килиана Мбаппе оставляли на Алекса Суареса. Центральный защитник плотно играл по французу – следил за его перемещениями и не давал спокойно принять мяч, сразу обозначая сопротивление.

Частично именно поэтому Килиан снова остался без голов (хотя нанёс девять ударов по воротам) – вот уже на протяжении трёх туров.

Быстрый гол сыграл на руку

В дебюте как раз «островитяне» захватили инициативу на мяче – «Реал» обозначал давление, но позволял сопернику проводить атаки. И, к счастью для хозяев, их активность удалось сразу конвертировать в гол – на пятой минуте отличился Альберто Молейро. Всё началось с того, что Оливер МакБёрни получил мяч вблизи штрафной. Форвард растянул центр обороны – на него сразу выдвинулся Рюдигер, освободив коридор для забегания – и хавбек этим воспользовался.

С того момента «Лас-Пальмас» имел полное право оборонять результат – они добились преимущества, а Каррион выстроил структуру игры с мячом, поэтому можно спокойно действовать на контратаках. «Сливочных» ударили шокером – они сразу перехватили мяч и стали приближаться к чужой штрафной. Единичные моменты хозяев отрабатывали чётко, соперника опекали плотно. Сами «островитяне» перешли в режим ожидания нового шанса.

25 ударов – но забили с пенальти

С доставкой мяча до финальной трети вообще не возникало проблем – подопечные Карло Анчелотти преимущественно владели мячом у чужой штрафной ближе к левому флангу. В этой зоне разницу делали Винисиус, Тчуамени и Модрич (Лука перемещался по всей ширине). Дело именно в завершении.

Про девять ударов от Мбаппе уже сказали – но помимо него активен был Вини – он нанёс шесть ударов. Был опасный штрафной, достаточно моментов с игры, но вплоть до 69-й минуты мадридцам не удавалось вернуть равенство на табло. Да и то – за счёт пенальти. В том моменте Васкес выдал шикарную передачу на Винисиуса. Поскольку соперник вжался во вратарскую, бразилец мог бить без сопротивления. Потерял равновесие. Мяч покатился к Гюлеру – тоже свободному, – но турок смог только ткнуть мяч в руку соперника.

В дальнейшем ситуация никак не изменилась – поэтому неудивительно, что «сливочные» не смогли вырвать победу.

«Сливочные» далеки от оптимальной формы – отпускают «Барсу» в отрыв

Карло Анчелотти после матча был очевидно недоволен. Его команда владела преимуществом – но сам менеджер признаёт, что пока «Реал» не набрал оптимальную форму – и поэтому не хватает динамики:

Нам сложно занять солидную позицию как в прошлом сезоне, но не надо искать оправданий. Календарь плотный, надо быстро найти решение, в воскресенье у нас игра. Мы играем медленно, не хватает подвижности, мяч доходит до нападающих, когда соперник плотно обороняется, нам сложно находить пространства между линиями... Мы хорошо прессинговали, но нужно лучше отбирать мяч в середине поля.

Вместе с тем итальянский наставник отметил, что команда не может терять очки, как с «Лас-Пальмасом» и «Мальоркой». И тут стоит посмотреть в турнирную таблицу. Потеря очков – проблема не только «Реала», но и другого топ-клуба по соседству. «Атлетико» стартовал с результативной ничьей против «Вильярреала» – причём соперник дважды заставлял отыгрываться. Теперь – 0:0 с «Эспаньолом».

Понятно, что это только начало сезона, но лидерство проблемной «Барселоны» (победы в трёх первых турах) для мадридцев – сильнейший раздражитель.