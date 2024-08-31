Тен Хаг издевается над наследием Фергюсона. «Ливерпуль» Слота уже сейчас интереснее МЮ

1725102960

31 августа 2024, 14:16

Арне – фаворит в споре голландских тренеров.

«Ливерпуль» привыкает к Слоту

Юрген Клопп стал настолько прочно ассоциироваться с «Ливерпулем», что тренерская рокировка неизбежно ведёт за собой длительную адаптацию (и сравнения, а ведь уже есть разница). У игроков постоянно спрашивают, в чем разница между подходами Юргена и Арне Слота.

В плане результатов всё идёт своим чередом. Уже чувствуются изменения в игровой структуре, появляются сложности, с которыми справляются в рамках одного матча. Но намного больше вопросов относительно других составляющих. В первом туре с «Ипсвичем» на перерыв уходили при 0:0. На второй тайм вместо Куансы Слот выпустил Конате – а после победы неожиданно раскритиковал молодого защитника:

Первое, что я сказал, – нет смысла говорить о тактике, если вы проигрываете так много единоборств. Жарелл проиграл каждое единоборство, многие из нас проигрывали слишком много дуэлей. Нам нужен был Конате, чтобы выигрывать длинные забросы на их нападающего. Это дало нам больше контроля.

Иногда публичная критика тоже имеет место, это вопрос тренерского стиля. Но на контрасте с Клоппом это непривычно. «Красные» только притираются к голландцу.

В МЮ опять тревожная атмосфера

Тен Хаг принёс Кубок и заслужил доверие руководства – его оставили руководить проектом и привезли игроков, которых он просил. Изначально решение было противоречивое, поэтому вокруг команды сложилась тяжёлая атмосфера. Чтобы раскрепоститься в таких условиях, необходим резвый старт. Вместо этого манкунианцы споткнулись уже на втором шаге. Даже с «Фулхэмом» победа далась тяжело – всё же «дачники» привыкли играть насыщенной обороной, вскрыть её непросто. А вот с «Брайтоном» «красные дьяволы» вообще остались без очков.

Подвели ошибки в обороне и нестабильность. «Брайтон» на старте сезона особенно опасен, потому что ещё не наслоились травмы, нет еврокубков (а у «чаек» их и не будет). За потерю концентрации «Юнайтед» наказали дважды. Сначала Уэлбек без опекуна в упор расстрелял Онану, потом Жоао Педро снял все вопросы о победителе. Его тоже некому было накрыть (Далот убежал на противоположный край штрафной, где и так был Мазрауи).

Клуб снова теряет очки, из-за накопительного эффекта отношение к этому поражению ярко-негативное. Кажется, вот-вот в МЮ запылает.

Авторитарный тренер и элемент большой системы

Летом тен Хаг, говоря о приходе Слота в «Ливерпуль», отмечал:

Клопп и [помощник] Пеп Лейндерс оставили после себя прочный фундамент. Он [Слот] приходит в лучшем положении, чем я, когда переходил в «Ман Юнайтед» из Нидерландов. В плане структуры клуба, с точки зрения баланса в составе.

Только надо учитывать, что Эрика изначально звали для других целей – и это не было для него сюрпризом. В лице экс-тренера «Аякса» МЮ хотел получить авторитарного тренера, который наладит в клубе процессы, подчинит всё себе. На аналогичных условиях в «Ливерпуль» приходил Клопп. И в соответствии с выбранной стратегией «красные дьяволы» удовлетворяли большинство запросов голландского менеджера. Антони за 100 миллионов евро, Мартинес за 57, Каземиро за 70. В следующем году – Хёйлунд, Маунт, Онана. Теперь – Йоро, де Лигт, Зиркзее, Мазрауи.

«Ливерпуль» же, нанимая Слота, намерен отойти к другой модели управления. В ней на тренере более узконаправленный функционал. Ему дают заниматься своими непосредственными обязанностями, а остальное берут на себя. Это принципиально разные подходы.

Тренеров будут сравнивать

Если пойти в рассуждениях тен Хага дальше, неизбежно появится мысль – для Слота «Ливерпуль» никого не приобрёл, а хотелки тренера МЮ удовлетворяют, сколько бы они ни стоили. На тен Хаге больший функционал, но и возможностей больше.

Сравнение тен Хага и Слота неизбежно. Прежде всего по национальному признаку и имиджу голландских тренеров в АПЛ – далеко не у всех здесь складывается карьера (ван Гал тому пример). Плюс оба выстраивали масштабные проекты в рамках чемпионата Нидерландов, а теперь попали в по-настоящему глобальный проект (с той разницей, что тен Хаг в нём уже третий сезон).

Даже в перестройке у мерсисайдцев больше перспектив

И пока в рамках этого сравнения кажется, что Слот – в выигрышной позиции. Всё-таки под Арне уже отладили процессы в клубе, ему остаётся адаптироваться на новом месте, а потом заняться развитием команды в рамках проложенного вектора (когда уже не надо следить за каждой составляющей жизнедеятельности команды).

В течение прошлого сезона у «красных» сформировался крепкий костяк, плюс молодёжь подвели к основе – у целой россыпи воспитанников есть опыт игры в Премьер-Лиге и Лиге Европы. Уже на первых порах мерсисайдцы боролись за титул, на финише – за медали. Сейчас даже с поправкой на просадку при новом тренере позиции «Ливерпуля» Слота куда крепче, чем у МЮ тен Хага.

Хотя здесь Эрику не позавидуешь. Важно понимать, что у Клоппа при строительстве «Ливерпуля» были грамотные руководство и единомышленники плюс терпение. У тен Хага были Глейзеры, а к моменту, когда пришёл Рэтклифф, голландца возненавидела почти вся фан-база клуба. Да и сам тренер поплыл. Это ещё не говоря об издевательстве над Ферги-тайм – был такой феномен, из-за которого командам было страшно играть с МЮ в концовках. Теперь всё наоборот – «Юнайтед» раздаёт очки на последних минутах. Шесть пропущенных мячей после 90-й минуты при тен Хаге – они принесли соперникам победу.