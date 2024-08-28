В РПЛ не осталось команд уровня плей-офф Лиги чемпионов. Класс футбола продолжает падать

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28 августа 2024, 20:29

Нет стабильности и плохая подготовка.

Кубковые матчи – тест на уровень игры

Хорошим индикатором класса стал кубковый турнир с групповым этапом для клубов РПЛ . Играют со знакомыми соперниками, но выбирают резервные составы. Дошли до того, что богатые «Зенит» и «Спартак», состоятельные «Динамо» и «Краснодар» не могут провести два матча в неделю основой. Без еврокубков стали слабее. Понятно, что в прошлом проигрывали иностранцам. Но выкладывались на сто процентов.

Сейчас тренеры боятся выпускать ценных игроков на полных два поединка в неделю. И это в лиге, где всего 16 клубов. То есть лишь тридцать туров, раскиданных с середины лета по конец весны. Огромная зимняя пауза дает футболистам РПЛ отдых, о котором в АПЛ и Ла Лиге могут не мечтать. Отсутствие официальных поединков для сборной – ещё один плюс. Хотя в сентябре вылезет минус, ведь сыграют во Вьетнаме.

Но лишь некоторые футболисты отправятся в путешествие, остальные будут отдыхать. Но уже сейчас видим, как в матче «Динамо» и «Краснодара» команды не могут удержать заданный на старте поединка темп. Заметны перепады в игре «Локомотива» и ЦСКА . Дожили, что «Спартак» не может пробить скромного вратаря невероятного скромного клуба «Динамо» из Махачкалы. А «Зенит» проиграл по пенальти «Акрону».

Кубковые матчи хорошо показывают не только отношение резервистов к профессии. Все допускают много ошибок, ведь привыкли получать миллионы рублей за тренировки, а не за работу в официальных матчах. Также видим, что нет рисунка игры. У каждого поломанный футбол. «Краснодар» сегодня такой, а через неделю совсем другой. При этом групповой этап Кубка обычно легкая прогулка для большинства грандов.

Достаточно оказаться первым или вторым в квартете. Сейчас в группе «Спартака» и «Динамо» лидирует клуб из Махачкалы. Но впереди ещё три тура, чтобы исправить ситуацию. Фаворитам слишком легко без еврокубков, перестали добавлять в сыгранности. Дело ведь не только в ротации. Когда нет класса, то минимальные изменения в составе кардинально ухудшают общую картину. Это сейчас наблюдается чаще.

Нет прогресса в защите и в опорной зоне

Ведущие клубы умеют пропускать редко. Но даже оптимальная тройка защитников Акинфеева – Роша, Дивеев и Мозес, порой творят такое, за что должно быть стыдно. У «Спартака» есть подвижки в защите, но всегда готовы подставить Максименко. Оборона «Ростова» живет по принципу хоть стой, хоть падай. Про защиту «Зенита» говорит количество сейвов у голкипера Латышонка. Прыгает с места в карьер.

У «Краснодара» есть структура в центре обороны, Ивич оставил полезные алгоритмы. Но Сафонов и Агкацев много раз спасали. А причина частых бед в обороне – слабые опорные полузащитники. У «Спартака» и ЦСКА нет волнорезов. У «Краснодара» Кастаньо плохо работает позиционно. А Черников сбавил и хватает соперников за руку в своей штрафной площади. У «Зенита» есть Барриос, но он не всесильный.

Против «Спартака» Вильмар отпраздновал сейв ногой у ворот Латышонка, словно гол. Но красивый момент значит, что «Зенит» позволил такой удар, защитники не прервали атаку. А Барриос ошибся по ходу того наступления «Спартака». Колумбиец допускает ляпы, как и Лаксальт в глубокой обороне «Динамо». В защите у москвичей есть таланты, но нет порядка. Лунёв об этом может написать целую книгу.

Бывший хавбек «Зенита» Денисов оказался прав. РПЛ скатывается. Хотя это не значит, что лига потеряет увлекательность. Просто уровень многих клубов, даже твердых середняков вроде «Урала», может неожиданно обнулиться. А «Ростов» перестал быть командой, которая умеет вгрызаться в фаворитов. Хотя симпатичная игра даже у новичка «Акрона», стало много любительских решений на поле.

Виноваты также тренеры, ведь их уровень вызывает вопросы. Вряд ли в ближайшее время в РПЛ окажется наставник, которого ждут потом большие успехи в еврокубках. Вряд ли появятся молодые россияне, ведь клубы им не доверяют, ставят на малоизвестных иностранцев. А те всегда держат в уме отъезд, как только появится интересное предложение. Нет тренерской школы – некому удержать уровень.

Будет очень много сюрпризов и голевых атак

Когда уровень чемпионата падает, то можно получить чемпионат вроде голландского. Обороне уделяют меньше внимания, все атакуют. Такой климат подходит молодым форвардам разных амплуа. Поэтому большие надежды на появление новых Глушенкова, Батракова и Пиняева, чем на рост сильных центральных российских защитников и латералей с умением отобрать мяч.

Даже «Зенит» в поисках правого латераля с паспортом сначала поставил на возрастного бразильца Марио Фернандеса, а потом пригласил в команду Волкова, который привозит пенальти и грубо ошибается в поединках РПЛ . Новичок проиграет сравнение с Дугласом Сантосом на другом фланге. Подписание легионеров остается легким путем к прогрессу для всех ведущих клубов.

«Спартак» взял Угальде и Барко. Как только набрали форму – есть победы. Но уровень ребят недостаточный, чтобы не проигрывать «Оренбургу» и «Динамо» из Махачкалы. В этом загвоздка. В РПЛ приезжают только те, кого уже забраковали по разным причинам в крутых западных лигах. И падение уровня футбола намекает на новый подход. Талантам надо быстро уезжать.

Пока нет репутации лиги, где зажигают звезды, будут срываться интересные трансферы. Зато хаос, порожденный баном УЕФА , позволяет побеждать откровенно скромным командам. «Балтика» была в финале Кубка. «Сочи» стал вторым в сезоне, собрав состав по крупицам. Локальных сенсаций станет намного больше. Также точно увидите много голов из-за проблем в обороне.