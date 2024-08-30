Опять двойка. Один из старейших клубов Англии крайне неудачно начал сезон

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30 августа 2024, 00:41

Чёрная полоса «Эвертона» становится всё шире и шире.

Бедные болельщики «Эвертона». Они уже, наверное, разучились улыбаться. Вот уже несколько лет подряд их любимый клуб ведёт борьбу за выживание. Новый сезон обещает стать столь же проблемным.

Ни года без проблем

В прошлом сезоне было пятнадцатое место. Изначально с девятикратных чемпионов за разные прегрешения сняли 10 очков. Потом наказание смягчили. Оставили минус 6. В иной сезон «ириски» бы вылетели. Но, к счастью для «Эвертона», нашлись те, кто оказался слабее — все три новичка Английской Премьер-Лиги прошлого сезона, «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». И ливерпульцы не просто выжили, а отошли на два места от зоны вылета.

Казалось, вот он простор для разбега. Тренер Шон Дайч по прозвищу Рыжий Моуриньо вот уже полтора года работает с командой. До начала текущего чемпионата в активе было на одну победу больше, чем проигрышей. В межсезонье произошли три больших потери. Полузащитник Амаду Онана был продан в «Астон Виллу» почти за 60 миллионов фунтов. Плюс взамен «ириски» получили десятимиллионного игрока средней линии Тима Ироэгбунама. Защитник сборной Англии Бен Годфри ушёл за 10 миллионов в «Аталанту». И ещё 31 миллион отправился во Францию. 16 миллионов поступило на счёт «Лиона» за защитника Джека О’Брайана и 15 миллионов досталось «Марселю». Там приобрели сенегальского нападающего Илимана Ндиайе. Может быть, есть какой-то перекос в сторону потерь, но он незначителен.

А у «Эвертона» помимо отличного тренера приличный состав. Вратарь сборной Англии, двукратный вице-чемпион Англии Джордан Пикфорд на последнем рубеже. В обороне многолетний капитан Шеймус Коулмен справа и Виталий Миколенко слева. В центре обороны Майкл Кин и Джеймс Тарковски. А ещё опытнейший Эшли Янг, Джэрред Брэнтуэйт, Мэйсон Холгейт и уже упомянутый Джек О’Брайан.

В средней линии два опытнейших африканца Абдулайе Дюкуре и Идрисса Гейе, а также Джек Харрисон, Дуайт Макнил, Харрисон Армстронг, Йеспер Линдстрем и Тим Ироэгбунам. И, наконец, линия атаки — хранящий верность клубу Доминик Калверт-Льюин, Бето, Нил Мопе и Илиман Ндиайе. Конечно, состав не для Лиги чемпионов, но на Лигу конференций замахнуться можно. А то и на Лигу Европы. Ладно. Попадание в десятку будет удачей после трёх лет балансирования на грани.

Кошмарный старт

«Эвертон» неплохо выглядел в контрольных матчах. Крупные победы над «Престон Норт Энд» и «Мазервеллом», ничья с «Ромой». Болельщики с нетерпением ждали первый матч с «Брайтоном». Но ожидания обернулись горьким разочарованием. Крупная победа гостей 3:0. Плюс ещё удаление опытнейшего Эшли Янга. Худший старт среди всех двадцати клубов Премьер-Лиги.

Начинать сезон крупным домашним поражением — хорошего мало. Но можно исправить во втором туре. Тем более что следующая игра с «Тоттенхэмом». А «Спёрз» в любом состоянии отличный раздражитель. Но в первом тайме в воротах Пикфорда побывали два мяча. И после перерыва два. В итоге 4:0. А по итогам двух встреч 0:7. Худшего старта трудно было предположить.

И сразу если не мажорные, то весьма оптимистические настроения сменились минорными. Казалось бы, «Эвертон» отучил своих болельщиков быть счастливыми, но такой старт уже перебор. Самые нетерпеливые болельщики требуют рыжую голову Шона Дайча на блюде. Смысл претензий сводится к тому, что Дайч неизвестно чем занимался летом, что у него в «Бернли» получалось с куда более скромным подбором игроков. А тут тебе и Пикфорд, и знакомые по «Бернли» Кин с Тарковски, и много кто ещё. А результат ещё хуже.

К счастью, столь радикальные фанаты, требующие отставки главного тренера, пребывают в меньшинстве. Ибо самое худшее, что можно сделать в этот момент — сменить главного тренера. Во-первых, Шон Дайч — сильный специалист, что доказывает его многолетний опыт работы в «Бернли». Во-вторых, нового тренера ещё нужно найти. А свободных специалистов на рынке не так много. В-третьих, не так много желающих найдётся тушить пожар и спасать тонущий клуб. И в четвёртых, самое главное. Пока новый специалист будет знакомиться и входить в курс дела, ситуация может осложниться. Даже стать необратимой.

Лучшее, конечно, впереди

«Эвертон» — один из основателей чемпионата Англии. Премьер-Лигу он ни разу не покидал. А в элите английского футбола играет с 1954 года. И, конечно, у «ирисок» нет ни малейшего желания покидать компанию сильнейших впервые за 70 лет. Тем более что возвращение может быть долгим.

Но, во-первых, сезон только начался. В этот раз «Эвертону» не грозит, во всяком случае, пока не грозит снятие очков. Впереди ещё 36 туров. «Ириски» с таким искусным тренером, с неплохим подбором игроков способны исправить ситуацию и даже забыть о стартовых неудачах. Во-вторых, есть ещё пару дней трансферного окна. А в эти дни возможны разные чудеса.