Проиграли «Зенит» и «Спартак», 17-летний хавбек сделал дубль. Кубок дарит сюрпризы и разгромы

1724920308

29 августа 2024, 11:31

Вышли на экватор группового этапа.

«Динамо» из Махачкалы огорчило Станковича

Для «Спартака» плохо, что время от времени проигрывают середнякам. Ужасная привычка для команды, которая мечтает бороться за первое место в РПЛ , для чего вкладывают немало денег в трансферы и зарплаты. Но достаточно одного пенальти, о котором «спартаковцы» спорят, чтобы проиграть «Динамо» из Махачкалы. Но лучше спросить себя, почему не пробили голкипера Волка? Хотя у «красно-белых» была фора из-за ошибки Лички – тренер «Динамо» выпустил странный состав на дерби, а Станковичу подарили разгром соседа, сейчас в таблице три команды с одинаковым количеством очков.

Московскому «Динамо» пришлось исправляться в поединке против «Крыльев Советов». Интересная и нестабильная команда Осинькина получила необычного по составу оппонента. Личка продолжает использовать в кубке резервистов, но теперь прибавили тактически. Героем матча стал 17-летний Окишор. Виктор отдал красивый голевой пас на Бокова, который аккуратно перебросил голкипера. А затем сам Виктор сделал дубль. У «Крыльев Советов» бардак в защите, резервисты «Динамо» заслужили разгром. Последний летний поединок для москвичей завершился освежающей победой.

У «Локомотива» продолжается победная серия

Московский клуб выиграл семь поединков подряд. В пяти случаях голкиперы уходили с поля без пропущенного мяча. Галактионов не выглядит грозным мужиком, но после победы над «Ростовом» выдал смешную фразу: «Когда хищник почуял запах мяса, хочется его есть, есть, есть и потихоньку двигаться вперёд». Поезд-людоед двигается на неплохих скоростях. Теперь на рельсах неудачно оказались «Химки». Быстрая атака «Локомотива» с Пиняевым и Сарвели создавала легкие моменты для центрального нападающего Сулейманова. Оставалось не промахнуться. Стандарты тоже традиционно помогают москвичам, выиграли 4:0.

Во втором поединке группы «В» была непростая борьба «Оренбурга» и «Ростова». У двух команды уже есть успешные матчи на старте сезона. А есть и однозначные неудачи. Разумеется, Карпин был фаворитом против Деограсии, невзирая на эксперименты с составом. Но «Оренбург» привычно смело атаковал в дебюте. Голкипер Одоевский мог пропустить, но подходы хозяев заставили «Ростов» проснуться. Капитан команды Голенков в прыжке головой забил победный мяч. Егор стал рекордсменом клуба в Кубке России. Три очка позволили Карпину обойти «Химки» в таблице, «Ростов» будет защищать второе место в интересной группе.

«Краснодар» серьезно настраивается на Кубок

«Горожанам» нужно выиграть первый трофей в истории. После двух неудачных финалов против «Ростова» и ЦСКА хотят в третий раз испытать удачу. Для этого победили в трех поединках на групповом этапе нового сезона. Неудачи на старте в РПЛ позволили сделать выводы. Теперь у «Краснодара» серия из пяти побед подряд. Помогли футболисты ЦСКА , который проиграли «горожанам» дважды в кубковом матче и чемпионате. А теперь «Краснодар» обыграл «Пари НН». Остаются проблемы с результативностью, у команды Мусаева по одному голу в двух последних матчах. Зато не пропускают и выигрывают.

ЦСКА тоже победил на выезде «Ахмат». И этот результат после поражения от «Краснодара» и ничьей с «Пари НН» улучшил шансы «армейцев» на успех в группе. Посмотрим на отношение нового тренера Николича к Кубку, ведь с «Локомотивом» Марко выигрывал этот трофей три года назад. Сейчас ЦСКА не может похвастаться выдающимся резервом, но москвичи собрали достаточно интересных футболистов, чтобы кубковый состав мог навязать борьбу «Ахмату». На замену вышли Обляков, Файзуллаев и Круговой, а победу выжали в концовке поединка. Забивали на 87-й и 97-й минутах матча в Грозном, непростые три очка.

«Зенит» давно нарывался на первое поражение

У чемпионов после слишком легкого старта начались проблемы. Семак списывает три подряд ничьи на травмы и отсутствие агрессии. Но дело не только в этом. «Зенит» был близок к поражению от «Химок», «Спартака» и «Акрона». Совершенно разные соперники, но все достаточно смелые, чтобы навязать борьбу в меру сил. Понятно, что против «Акрона» у фаворита были моменты. В итоге даже забили один мяч. Но соперник воспользовался пенальти после ошибки защитника Волкова. А затем была серия пенальти после ничьей. Били обе команды шикарно, но один промах позволил «Акрону» обыграть «Зенит». За такую победу дают два очка.

После очередного тура Кубка вопросы есть к тренеру Станковичу и особенно к Семаку. А вот Галактионов и Мусаев довольны, ведь они единственные прошли половину пути безупречно. Вряд ли будут невероятные сенсации, поскольку видна разница между фаворитами – четыре клуба из Москвы, «Зенит», «Краснодар» и «Ростов», и остальными командами. Но тот же «Рубин» не теряет надежду, ведь набрали лишь на один пункт меньше, чем «Зенит». Но даже если казанцы в итоге завершат групповой этап на второй строчке, то останутся довольными, ведь «Акрон» оказался сильнее, чем многие думали. А вот «Факел» погасили три поражения подряд.