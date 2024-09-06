900 голов Роналду – абсолютное величие. Юбилейные мячи забивал за сборную и в финале ЛЧ

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06 сентября 2024, 14:09

Вспомним каждую сотню.

Роналду покорилось очередное достижение. Вчера португальцы прибили Хорватию, а Криштиану стал автором одного из голов. Для него – 900-го в профессиональной карьере. Это повод вспомнить, на какой период приходилась каждая сотня.

Первый гол – сольник дерзкого юниора «Спортинга»

Ещё не получивший мировой славы португальский юниор оказался в старте «Спортинга» на матч шестого тура против «Морейренcе». И этот 17-летний юноша подхватывает мяч в центре поля, в сольном проходе врывается в штрафную и увеличивает отрыв лиссабонцев. Даже старт Криштиану-голеадора получился эффектным.

100-й гол – любимец Фергюсона прибивает «Тоттенхэм» в Кубке

Сэр Алекс уже потребовал подписания португальского вингера и заполучил молодого Рона, а сам футболист успел поразить ворота ещё не богатого «Ман Сити», «Тоттенхэма», «Арсенала», «Ньюкасла», поучаствовал в разгроме «сорок» в четвертьфинале ЛЧ -06/07.

Первую сотню Роналду разменял в январе – в 1/16 финала Кубка Англии. Играли с «Тоттенхэмом», «шпоры» повели в счёте, но на перерыв ушли при 1:1 (сравнял Тевес). Уже во второй половине сломили сопротивление лондонцев – Роналду сначала реализовал пенальти, а потом оформил дубль.

200-й гол – второй сезон в «Реале», громит «Валенсию»

Перес завалил «Юнайтед» деньгами – за португальца получили космические по тем временам 94 миллиона евро. Криштиану ответил 26 голами в первом же сезоне. Юбилей пришёлся на следующую кампанию, тогда Рон уже познакомился с Месси (правда, на тот момент светили исключительно каталонцы – 3 победы «Барсы» и гол Лео в первых трёх очных столкновениях).

200-й гол Криштиану приберёг для «Валенсии». «Летучим мышам» Рон отгрузил дубль. Правда, градус критики за проигранную «Барсе» конкуренцию это не снизило, в тот сезон уступили каталонцам титул и от них же вылетели в полуфинале ЛЧ .

300-й гол – сезон-11/12, пострадала «Гранада»

«Сливочные» реабилитировались за слабый предшествующий сезон. На этот раз они стали чемпионами, набрав при этом 100 очков. Сам Криш катком прошёлся по Ла Лиге (46 голов и 12 ассистов в 38 матчах). Один из мячей пришёлся на игру с «Гранадой». Соперник после раннего гола окопался у своей штрафной и оборонял результат. Рон сравнял, реализовав пенальти.

400-й гол – сезон «Санта-Барбары» с «Атлетико»

Роналду к тому моменту получил свой второй «Золотой мяч», но для команды кампания-13/14 омрачилась не просто третьим местом, а чемпионством «Атлетико». «Матрасники» на три очка опередили и «сливочных», и «Барселону».

В чемпионате «галактикос» проиграли и сыграли вничью с «Атлетико», зато ответили двумя «сухарями» в полуфинале Кубка (в итоге взяли трофей). Но куда важнее – финал Лиги чемпионов. Туда «сливочные» пробились, разобравшись с обоими финалистами предыдущей ЛЧ («Баварией» и «Боруссией»). По итогам основного времени мадридского дерби – 1:1, от поражения спас Рамос. Уже в дополнительное время «сливочные» дожали соперника. Но 400-й гол произошёл задолго до этого – в январе 2014-го Рон на пару с Бензема нокаутировал «Сельту».

500-й гол – Рон с капитанской повязкой забивает в ЛЧ

Групповой этап ЛЧ , «Реал» начинает третий сезон без чемпионства в Ла Лиге (и снова станет только вторым), зато с претензиями на главный еврокубок. В группе с «Шахтёром», «Мальмё» и ПСЖ откровенно скучно. Как раз шведам Криштиану забил свой очередной юбилейный мяч.

600-й гол – абсолютное признание, величайший среди юбилейных

Противостояние Роналду и Месси – золотая футбольная классика, между ними разыгрывается один «Золотой мяч» за другим (и в конце 2017-го Рон снова сравняется с аргентинцем по количеству наград).

Это время, когда «сливочные» под руководством Зидана улетают в космос и берут три ЛЧ подряд. И Роналду установил уже столько достижений, что заслужил пробить этот юбилей красиво. В финале ЛЧ -16/17 встречаются с «Юве». Португалец открывает счёт голам, но туринцы находят чем ответить. 1:1 к 60-й минуте, снова вперёд «сливочных» выводит Каземиро дальним ударом. А Роналду позднее оформляет дубль – прошивает Буффона в ближний угол. Этот гол является 600-м – и победным для «сливочных».

700-й гол – скрасил ужасный матч с Украиной

Тот матч Криштиану наверняка хотел поскорее забыть. Да, он забил – но при 0:2 в пользу украинцев. Надежды на камбэк по итогу не оправдались. Отборочный турнир к Евро-2020 получился не очень, хотя с квалификацией в финальный турнир проблем не возникло.

800-й гол – эффектное воссоединение с МЮ

Имиджево красивая история – подписание Рона в «Юнайтед» (уже потом это выросло в скандальное прощание). Фергюсон когда-то дал ему дорогу в большой футбол, подготовил для «Реала». Теперь Рон возвращался в по сути родной клуб живой легендой – одним из двух лучших игроков современности. Болельщики надеялись, что он оживит «красных дьяволов».

И в первый сезон он настрелял 18 голов в АПЛ . Дубль «Арсеналу» позволил зайти на девятую сотню голов. Игра складывалась тяжело – пришлось отыгрываться, после перерыва сравнял Фернандеш. Затем Рон вывел МЮ вперёд, но тут же манкунианцы пропустили второй. И на 70-й Роналду всё же вытаскивает для клуба победу.

900-й гол – заслуженная пенсия в Саудовской Аравии, пострадала Хорватия

Внушительная цифра – когда заглядываешь в истоки такой статистики, ощущаешь дыхание времени. Не просто так главный тренер Португалии Роберто Мартинес говорит:

Это исторический момент. 900 голов – это невероятно. И это правда, что он забил 900-й гол, выступая за сборную, потому что он ей предан, он помогает молодым футболистам в раздевалке. Думаю, фанаты оценили. И забить 900-й гол в день чествования Пепе – это еще более особенное событие.

Сейчас Роналду спокойно играет в удовольствие в Саудовской Аравии. Даже своим уходом на пенсию форвард вызвал шумиху – на Ближний Восток повалили остальные звёзды. Забивает себе спокойно за «Аль-Наср», способствует узнаваемости бренда. И периодически отличается за сборную. 900-й мяч – в первом туре Лиги наций против Хорватии. Португальцы одержали победу.