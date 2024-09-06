Роналду: «Я не бью рекорды, это они меня преследуют»

Нападающий сборной Португалии поделился впечатлениями от достижения отметки в 900 голов в карьере.

Показатель в 900 голов смотрится, как и любая другая отметка, но лишь мне известно, насколько непросто работать каждый день для достижения этого.

Это особая веха моей карьеры. Я не бью рекорды, это они меня преследуют.