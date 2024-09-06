Роналду: «Я не бью рекорды, это они меня преследуют»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от достижения отметки в 900 голов в карьере.
Показатель в 900 голов смотрится, как и любая другая отметка, но лишь мне известно, насколько непросто работать каждый день для достижения этого.
Это особая веха моей карьеры. Я не бью рекорды, это они меня преследуют.
В конце наверное ещё рассмеялся диким дьявольским хохотом выставив руки вверх смотря куда то на небо.
В конце наверное ещё рассмеялся диким дьявольским хохотом выставив руки вверх смотря куда то на небо.