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Роналду: «Я не бью рекорды, это они меня преследуют»

сегодня, 00:26

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от достижения отметки в 900 голов в карьере.

Показатель в 900 голов смотрится, как и любая другая отметка, но лишь мне известно, насколько непросто работать каждый день для достижения этого.

Это особая веха моей карьеры. Я не бью рекорды, это они меня преследуют.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:22
Дырявый гей-нарцисс от скромности не умрёт.
В конце наверное ещё рассмеялся диким дьявольским хохотом выставив руки вверх смотря куда то на небо.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:55
Только титулы бегают от тебя как чёрт от ладона.. Кажется ещё недавно балласт говорил, что командные успехи превыше всего.. Или нет?.. Хе.. 🤭🤣
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:38
Скромность - сестра таланта...
Гость
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