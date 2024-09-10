Новая дуэль лучших команд Южной Америки. Теперь сражаются за путёвку на чемпионат мира

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10 сентября 2024, 22:51

Аргентинцы сыграют с колумбийцами без Месси и Ди Марии.

Повторение финала Копа Америка

В колумбийском городе Барранкилья пройдёт матч восьмого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026. Хозяева поля сыграют с чемпионами мира и победителями двух последних Кубков Америки — сборной Аргентины. Не так давно, а именно 15 июля, команды встречались в финале главного турнира Нового Света. Тогда аргентинцы выиграли 1:0 за счёт гола Лаутаро Мартинеса в дополнительное время.

В текущем отборочном турнире аргентинцы выиграли шесть матчей из семи. Несмотря на поражение от сборной Уругвая, чемпионы мира возглавляют таблицу. Колумбийцы остаются единственной командой, не познавшей горечи поражений. Сборная Аргентины первая с 18 очками. Команда Колумбии идёт третьей с отставанием в пять очков. Но если хозяева поля выиграют, то отрыв сократится до двух баллов. Победа аргентинцев облегчит команде путь на чемпионат мира 2026. Вот такая вводная.

Барко, но не тот

Но в отличие от финала последнего Кубка Америки, сборная Аргентины не сможет рассчитывать на Лионеля Месси и Анхеля Ди Марию. У первого имеются проблемы со здоровьем, а второй завершил карьеру в национальной команде. И это далеко не все изменения, произошедшие с командой чемпионов мира. Покинул состав также 38-летний вратарь Франко Армани. Травмированы и покинули расположение национальной команды защитники Николас Тальяфико и Леонардо Балерди. Есть немало новичков, среди которых известные люди, например, Маркос Акунья и Пауло Дибала. Но влилась и свежая кровь. Нападающие Валентин Кастельянос («Лацио») и Валентин Карбони («Марсель»), их коллега Матиас Суле («Рома»). Ещё один форвард — Джулиано Симеоне из мадридского «Атлетико». Сын тренера «матрасников» Диего Симеоне и младший брат Джованни Симеоне из «Наполи». Опять же, нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. В средней линии появился Эсекьель Фернандес из новичка саудовской топ-лиги «Аль-Кадисии». Вратарскую бригаду пополнил Вальтер Бенитес из ПСВ . Еще новичок и в обороне. Это левый защитник «Севильи», 20-летний Валентин Барко.

Барко. Сразу вспоминается новый лидер «Спартака» Эсекьель Барко. Кем же спартаковец приходится Валентину? Да никем. Просто однофамилец. Валентин начинал в «Бока Хуниорс». Рано, в 19 лет отважился на отъезд за границу, а именно в «Брайтон». Но в Европе карьера Барко пока складывается не лучшим образом. Шесть матчей за «Брайтон», затем аренда в «Севилье», где Валентин пока на поле не выходил. Однако главный тренер чемпионов мира Лионель Скалони вызывает в сборную именно Валентина, а не спартаковца Эсекьеля. При том, что Барко представляли бы собой термоядерную пару, даром что на родине играли за клубы-антагонисты. Эсекьель в прошлом футболист «Индепендьенте» и «Ривер Плейта».

Слуга двух господ

Сборной Колумбии руководит также аргентинский специалист, 58-летний Нестор Лоренцо. В прошлом защитник сборной Аргентины. Входил в расширенный список для участия в чемпионате мира 1990, но не попал в окончательную заявку. На клубном уровне много где играл. И тренировал много кого, выступал в роли помощника. В том числе и сборную Аргентины, а на протяжении двух лет работает со сборной Колумбии. Главное достижение — выход в финал последнего Кубка Америки. Под его руководством колумбийцы провели 27 матчей и проиграли лишь раз. В том самом финале. В остальных 26 встречах 19 побед и 7 ничьих. Если Лоренцо продолжит в том де духе, то может войти в число лучших тренеров в истории сборной Колумбии.

На Кубке Америки в составе сборной Колумбии играли три представителя Российской Премьер-Лиги. На этот раз Нестор Лоренцо решил обойтись без динамовца Хорхе Карраскаля. Но два футболиста «Краснодара» — Кевин Кастаньо и Джон Кордоба, готовы дать бой аргентинцам в Барранкилье. В предыдущем туре колумбийцы потеряли два очка в матче с аутсайдером южноамериканской группы. Сейчас у них хорошая возможность поправить положение. А заодно и выиграть у сборной Аргентины впервые за 17 лет. Всего же команда Колумбии выиграла девять матчей из 41.

Самый титулованный игрок колумбийцев — двукратный победитель Лиги чемпионов и триумфатор Лиги Европы, полузащитник Хамес Родригес, выступающий сейчас за испанский «Райо Вальекано». Капитан колумбийской команды мечтает сыграть на своём четвёртом чемпионате мира. Бывший игрок «Порту», «Реала», «Баварии» и «Монако» — не единственная звезда южноамериканской сборной. Есть лидеры в каждой из линий. Это вратарь Камило Варгас, защитники Сантьяго Ариас и Диего Муньос, полузащитники Джефферсон Лерма и Хуан Фернандо Кинтеро, нападающие Луис Диас и Рафаэль Сантос Борре. Весьма крепкий боевой состав, способный обыграть аргентинцев. И если такое случится, то не стоит искать сенсации.