Клубный футбол возвращается. ЦСКА сразится с «Зенитом», а в Лондоне яркое дерби

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вчера, 18:32

Футбольное меню выходных.

«Армейцам» нужен классный матч против Семака

После паузы на игры сборных гранды РПЛ обычно демонстрируют плохой футбол. Но никогда не поздно пойти против плохой привычки, ведь традицией такое безобразие назвать сложно. ЦСКА готовился к поединку против «Зенита» долго и вдумчиво. У них не так много сборников, а Обляков побаловал себя путешествием во Вьетнам и провел легкий поединок. Второй матч против Таиланда не состоялся из-за непогоды, зато Иван сберег силы.

«Зенит» бегал против «Кайрата». Увидели дебют форварда Соболева, победили со счетом 4:3, классический выставочный матч. Хорошие новости – вернулся инсайд Глушенков. Плохие новости – жесткую травму получил латераль Волков. Николич понимает, что его команда будет аутсайдером против «Зенита» даже дома. Но ЦСКА не везло в нескольких матчах подряд против бывшего футболиста клуба Семака. Иногда чемпионы попросту отскакивали.

В субботу нападение ЦСКА , куда добавляют форварда «Сочи», должно нагрузить Латышонка работой. Посмотрим, как Семак поступит в игре против схемы «3-4-2-1» от «армейцев», ведь у «Зенита» тоже есть матчи с тремя центральными защитниками. Но если справа сыграет Гонду, то вряд ли аргентинский новичок готов будет работать по всей бровке, как бразилец Артур в прошлом сезоне. Речь о главном поединке выходных в РПЛ , будет весело.

В воскресенье в меню дерби Северного Лондона

Перебираемся в АПЛ . «Тоттенхэм» против «Арсенала» это всегда интересно. Особенно интересно, когда Артета в очередной раз пытается сделать «канониров» чемпионами Англии. При этом у его футболистов есть проблемы после матчей сборных. Новичок из Испании Мерино выбыл до конца октября из-за травмы плеча. Всё оказалось серьезнее, чем думали изначально. Райс пропустит дерби из-за дисквалификации после красной карточки.

У Эдегора травма в сборной Норвегии, пропустит минимум три недели, но срок восстановления может продлиться. В частный самолет по пути в Лондон Мартин запрыгивал на костылях. Вот такой ребус для Артеты. А еще повреждение у защитника Калафьори, но здесь всё проще, ведь у «Арсенала» целая коллекция исполнителей на левый фланг обороны. Травмы людей из основы «канониров» увеличивают шансы «Тоттенхэма» на общий успех.

У Постекоглу странная команда, ведь по именам сильные, но нет стабильности. Проиграли «Ньюкаслу», потеряли новичка в центр атаки Соланке из-за травмы. Встречаются две невезучие команды, которые друг друга отлично знают. У «Тоттенхэма» была домашняя победа над Артетой в АПЛ несколько лет назад. В прошлом сезоне «шпоры» лишили «Арсенал» двух очков в выездном поединке. Дерби Северного Лондона редко дает скучать.

«Барселона» мечтает отомстить «Жироне» в дерби

А вот здесь региональное дерби, созданное в прошлом сезоне. «Жирона» не была конкурентом для «Барселоны». Но тренер Мичел и директор Гвардиола – брат Хосепа, создали на деньги шейхов из «Манчестер Сити» симпатичный коллектив. «Жирона» играет в яркий футбол, дважды сумели огорчить «Барселону». Обе победы со счетом 4:2, то есть Флику надо в первую очередь смотреть на оборону каталонского клуба.

Ханси получил награду лучшему тренеру месяца, а Ямаль стал лучшим молодым игроком Ла Лиги в августе. Король ассистов из сборной Испании постарается огорчить «Жирону». Команда Мичела потеряла нескольких ключевых игроков с Довбиком и Видалем во главе. Но они стартуют в Лиге чемпионов, поэтому хотят показать класс против лидера Примеры. «Барселона» выиграла четыре поединка на старте сезона.

«Жирона» предсказуемо выступает хуже. Была ничья против «Бетиса», проиграли в Мадриде «Атлетико». Но затем скромный каталонский клуб включился. Забивали и не пропускали. Посмотрим, как скажется на состоянии соседей по региону отлучение множества футболистов в сборных на разных континентах. Дерби будет интересным, ведь Флика устроит только победа, а «Жирона» обожает наказывать фаворитов.

У МЮ и «Челси» интересные выездные поединки

Здесь дело не в вывесках, это не топовые матчи и соперники. Но тен Хаг и Мареска допускали осечки. «Манчестер Юнайтед» крупно переиграли на «Олд Траффорд» в матче против «Ливерпуля». Вернее, футболисты сами себя подставили под разгром. У «Челси» поражение от «Манчестер Сити» и ничья против «Кристал Пэлас», где немало проблем на старте сезона. Забавно, но Мареска сыграет против соперника, который выше в таблице.

«Борнмут» устроил камбэк против «Эвертона», а в двух первых турах были ничьи. У «Саутгемптона» результаты хуже, но поскольку «Манчестер Юнайтед» обожает странные выездные поединки, как против «Брайтона», то не верим в легкую прогулку для тен Хага. Эрик поступил странно во время паузы на игры сборных. Вместо вдумчивой тактической подготовки к ближайшим матчам, отправился на время в Нидерланды.

Тен Хаг пытается показать, что его не сломали два поражения подряд. Но даже если обыграют скромного соперника, то никто не поверит, что создали новый мощный МЮ . Зидан намекает на работу в Англии, хотя подчеркивает, что пока не выучил местный язык. Мареска общается на английском, но у Энцо странный коллектив. У «Челси» слишком много футболистов. Как их всех упаковать в одну команду? Увидим на поле.

Задание «Реала Сосьедад» – остановить Мбаппе

Ещё один интересный матч пройдет в Ла Лиге. Команда Захаряна без Арсена, который пока не играл из-за травмы, дома примет «Реал». В Сан-Себастьяне обыгрывали грозного соперника в прошлом году. Анчелотти отыгрался, но успехи были сложными, в один мяч. Тогда у «Реала» не было Эндрика и Мбаппе. Сейчас они вернулись из расположения сборных. Французу Килиану дали отдых, учли интересы «Реала».

У «Мадрида» есть осечки на старте сезона, поэтому теперь от Анчелотти ждут сильного футбола. Никого не волнует, что Беллингем выбыл почти до конца сентября. Также никого из фанатов «Реала» не убедят отговорки о состоянии бразильцев команды после поражения от Парагвая. У «селесао» ужасная серия и плохая игра в отборе к ЧМ -2026, но на клубном уровне от Винисиуса, Родриго и Эндрика ждут сильный футбол.

При составлении календаря на первые выходные после Лиги наций учитывали, что во вторник первые матчи Лиги чемпионов. Поэтому некоторые гранды сыграют в субботу. Также заметно, что сохранили матчи самых сильных команд между собой до лучших времен. Отлучения в сборных — всегда стресс для футболистов. Можно сломаться морально. Легко получить травму. Всё это повлияет на первые игры после паузы.