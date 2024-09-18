«ПСЖ» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «ПСЖ» – «Жирона», который состоится 18 сентября 2024 года
«ПСЖ»
Парижане очень хотят выиграть Лигу чемпионов уже больше 10 лет и даже играл в финале, но ни разу так и не подняли кубок над головой. «ПСЖ» стал лидером Лиги 1 и готов добиваться побед в каждом туре основного этапа. В поединке с «Жироной» у хозяев будет отличная возможность набрать три балла и готовиться к следующим играм.
14 сентября «ПСЖ» обыграл на своем поле «Брест» (3:1), а первого числа на выезде оказался сильнее «Лилля» (3:1).
«Жирона»
«Жирона» потеряла несколько ключевых исполнителей и это уже повлияло на результаты в Ла Лиге. Тем не менее, каталонская команда оставляет за собой шансы на конкурентную борьбу в обоих турнирах. В игре на выезде с «ПСЖ» для испанцев даже ничья будет хорошим итогом, учитывая, что впереди еще много туров.
15 сентября «Жирона» проиграла «Барселоне» (1:4), а первого числа команда оказалась сильнее «Севильи» на выезде (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ПСЖ» – 1.38
- Ничья – 5.5
- Победит «Жирона» – 7.7
- Тотал больше 3.5 мячей – 2
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.85
Статистика
- «ПСЖ» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Жирона» проиграла три из пяти последних встреч на выезде
- Семь из десяти последних матчей «ПСЖ» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Французский клуб уверенно играет на своем поле и наверняка сможет одолеть своего соперника с разницей в несколько мячей.