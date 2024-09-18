«ПСЖ» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов « ПСЖ » – «Жирона», который состоится 18 сентября 2024 года

« ПСЖ »

Парижане очень хотят выиграть Лигу чемпионов уже больше 10 лет и даже играл в финале, но ни разу так и не подняли кубок над головой. « ПСЖ » стал лидером Лиги 1 и готов добиваться побед в каждом туре основного этапа. В поединке с «Жироной» у хозяев будет отличная возможность набрать три балла и готовиться к следующим играм.

14 сентября « ПСЖ » обыграл на своем поле «Брест» (3:1), а первого числа на выезде оказался сильнее «Лилля» (3:1).

«Жирона»

«Жирона» потеряла несколько ключевых исполнителей и это уже повлияло на результаты в Ла Лиге. Тем не менее, каталонская команда оставляет за собой шансы на конкурентную борьбу в обоих турнирах. В игре на выезде с « ПСЖ » для испанцев даже ничья будет хорошим итогом, учитывая, что впереди еще много туров.

15 сентября «Жирона» проиграла «Барселоне» (1:4), а первого числа команда оказалась сильнее «Севильи» на выезде (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 1.38

» – 1.38 Ничья – 5.5

Победит «Жирона» – 7.7

Тотал больше 3.5 мячей – 2

Тотал больше 3.5 мячей – 1.85

Статистика

« ПСЖ » выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах «Жирона» проиграла три из пяти последних встреч на выезде

Семь из десяти последних матчей « ПСЖ » завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз