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«ПСЖ» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:46
«ПСЖ» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «ПСЖ» – «Жирона», который состоится 18 сентября 2024 года

«ПСЖ»

Парижане очень хотят выиграть Лигу чемпионов уже больше 10 лет и даже играл в финале, но ни разу так и не подняли кубок над головой. «ПСЖ» стал лидером Лиги 1 и готов добиваться побед в каждом туре основного этапа. В поединке с «Жироной» у хозяев будет отличная возможность набрать три балла и готовиться к следующим играм.

14 сентября «ПСЖ» обыграл на своем поле «Брест» (3:1), а первого числа на выезде оказался сильнее «Лилля» (3:1).

«Жирона»

«Жирона» потеряла несколько ключевых исполнителей и это уже повлияло на результаты в Ла Лиге. Тем не менее, каталонская команда оставляет за собой шансы на конкурентную борьбу в обоих турнирах. В игре на выезде с «ПСЖ» для испанцев даже ничья будет хорошим итогом, учитывая, что впереди еще много туров.

15 сентября «Жирона» проиграла «Барселоне» (1:4), а первого числа команда оказалась сильнее «Севильи» на выезде (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «ПСЖ» – 1.38
  • Ничья – 5.5
  • Победит «Жирона» – 7.7
  • Тотал больше 3.5 мячей – 2
  • Тотал больше 3.5 мячей – 1.85

Статистика

  • «ПСЖ» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Жирона» проиграла три из пяти последних встреч на выезде
  • Семь из десяти последних матчей «ПСЖ» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «ПСЖ» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Французский клуб уверенно играет на своем поле и наверняка сможет одолеть своего соперника с разницей в несколько мячей.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 17:21
Верю в гол Жироны, поэтому ОЗ в этом матче.
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