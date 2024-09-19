«Арсенал» без трофеев станет «Тоттенхэмом». Стартуют в Лиге чемпионов без капитана и центрфорварда

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19 сентября 2024, 16:35

Сыграют против интересной «Аталанты».

Артета подтвердил, что у Эдегора коварная травма

Капитан команды вылетел после игр сборных, а впереди сложные клубные турниры. Наглеца Гвардиолу вчера спросили, на сколько процентов на его стратегию против «Интера» влияет следующий матч в АПЛ с «Арсеналом»? Хосеп показал пальцами и ответил: «Ноль». Артета не может позволить себе такое отношение к «Манчестер Сити». В Бергамо надо играть с оглядкой на ключевой поединок против чемпионов Англии. Хорошо, что Райс готов выйти рядом с Жоржиньо и Партеем. Интересная тройка полузащитников. Но изначально Артета рассчитывал на Эдегора и Мерино рядом с Райсом. Сезон не успел стартовать, а уже потери. Возможно, Хаверц начнёт поединок на скамейке. Также интересно посмотреть на Стерлинга. Рахим готов играть слева, пока Мартинелли набирает форму. «Арсенал» богат на кадры, но Эдегор ведь лидер коллектива. Мартин изначально думал, что восстановится за три недели. Артета уточнил – повреждена связка. Травма коварная, хотя в «Арсенале» надеются, что восстановление не займет два или три месяца.

Отказ от покупки Дьёкереша может стоить трофеев

Главные тренеры часто расплачиваются за слепое упрямство. Почему спортивный директор Эду и главный тренер Артета не взяли центрального нападающего? Рассказы, что форвард уничтожит структуру игры, оставьте тем, у кого вингер Троссард не играл на острие. Хаверц порой нужен в центре полузащиты. На острие нет Балогуна, его отдали в «Монако». А Нкетиа отправили в аренду в «Кристал Пэлас». Артета мог подписать феноменального Дьёкереша, но пожалел денег. Сейчас у шведа 15 голевых действий в последних 8 играх за «Спортинг» и сборную. В Лиге чемпионов Виктор забил гол «Лиллю» и заработал сопернику удаление. Посмотрим, что покажет «Арсенал» против обороны Гасперини без «девятки». Впрочем, речь не об одном поединке. «Канонирам» давно нужен профильный форвард. Жезус таковым не является, как и «ложная девятка» Хаверц. Артета сглупил. Но отказывается это признавать, ведь вспомните, с чего начинался абзац. Многие элитные тренеры – упрямые люди.

В обороне лучшим на старте оказался голкипер Райя

Плохой знак. Давид Райя второй по оценкам на старте сезона у «Арсенала», претендовал на приз лучшему игроку месяца в АПЛ . Но защита хуже, чем голкипер. Ошибается Салиба, которого лучше изучили нападающие АПЛ . Оставляли голыми фланги разные футболисты. Теперь у Артеты тасование крайних защитников, перенял привычку Гвардиолы. Уайта справа вряд ли уберут, но слева много вариантов. Вот только травмы сократили количество кандидатов. Калафьори оправился после травмы, но посмотрим, сыграет ли на родине в Италии. Тирни, Томиясу и Зинченко с повреждениями. Остается Тимбер, но голландцу часто не хватало жесткости и аккуратности при работе с мячом. «Арсенал» ниже «Тоттенхэма» по допущенным в АПЛ моментам. Пусть благодарят Райю, что выручал и пропустили всего один мяч. Но тот гол стоил двух пунктов против «Брайтона». Сегодня Артету ничья 1:1 в Бергамо не устроит, надо побеждать в стартовой встрече в Лиге чемпионов.

«Канониры» формируют коллектив с чудаком Артетой

«Арсенал» – замечательная команда. Один из самых интересных футбольных проектов. И одновременно бывают странными. Могут показать характер, а затем выступают безвольно. Умеют играть с предельной концентрацией и впечатляющей точностью передач. А затем следуют глупые ошибки. Артета всегда готов найти виновных в поражении, кроме себя. У него много забавных методов подготовки. Чудак Микель купил для «Арсенала» клубного пса по имени Победа. Милый момент, собака нравится футболистам. Артета нанимал карманников, чтобы во время клубного обеда обворовали игроков, учил концентрироваться. Микель отправил семью в США , где работала жена актриса, чтобы обустроить квартиру «серийного маньяка». Много телевизоров в одной комнате. На стенах распечатки с аналитикой. Всюду разбросаны тактические заметки Артеты. Микель хочет стать великим тренером, но его чудаковатость не всегда помогает. Например, принес в раздевалку лампочку, чтобы «передавать свет» от одного игрока к другому. Не все поняли стиль Теда Лассо. Если у «Арсенала» не будет значимых побед, то команда разочаруется в эксцентричном наставнике.

«Арсенал» без большого трофея останется с неудачниками