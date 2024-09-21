Игрок-разочарование за 100 млн евро. Потерял место в основе «Челси», продавать не хотят

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21 сентября 2024, 15:36

Хотя претенденты есть.

Сомнительная чистка в клубе

Сомнительна та стратегия развития, в рамках которой приходится продавать воспитанников, чтобы вписаться в финансовый регламент при крупных покупках. Особенно когда эти воспитанники дают качество и преданы команде, а распиаренные новички – нет. Летом в «Челси» наступила как раз такая пора. Состав команды слишком раздут, пора было избавляться от футболистов. И продажа Ромелу Лукаку – это плюс. На футболисте, который не хочет играть за «аристократов», заработали 30 млн евро.

Но на этом с логикой можно закончить. Лондонцы выживали из команды Рахима Стерлинга – англичанину за пару дней до старта сезона сказали, что тренерский штаб на него не рассчитывает, взяли на его позицию Нету. Отдали «Арсеналу» (причём предлагали «канонирам» Мудрика). Но после продажи арендовали ещё одного вингера. Продали Конора Галлахера, а также своих молодых талантов – Яна Маатсена, Ангело, Омари Хатчинсона. Да, заработали почти 200 млн евро. Но клуб отказался от лидера старта и ярких активов, которые были готовы заиграть.

При этом оставили Михаила Мудрика, Кристофера Нкунку, Николаса Джексона, взяли Жоау Феликса и Джейдона Санчо – каждый из них пока и близко не оправдывает авансы, не раскрывает свой талант, не показывает характер. Чисткой состава это точно не назовёшь. Да и в эффективности, последовательности есть большие сомнения. Резюмируя, Мудрику повезло, что в межсезонье до него не успели добраться.

Проиграл конкуренцию, тренер недоволен

В минувшем сезоне украинский вингер проводил на поле куда больше времени. Уже тогда к его эффективности возникали вопросы – но он пользовался доверием тренера и ответил хотя бы пятью голами в чемпионате. После смены тренера свою состоятельность потребовалось доказывать снова – и Энцо Мареску Михаил не убедил. Футболист не попал в стартовый состав «аристократов» на стартовый матч нового сезона АПЛ против «Сити» – и вообще не появился на поле. Шанс ему дали через неделю (тогда играли с «Вулверхэмптоном»). Выйдя с первых минут, Мудрик оказался на скамейке сразу после перерыва. Вот, что отмечал итальянский менеджер:

Я был недоволен. В некоторых ситуациях мы могли бы действовать лучше. Он много работал без мяча, и это было очень хорошо. Но в игре с мячом я ожидаю от Миши немного больше качества. У него было несколько хороших моментов в прошлой игре и несколько хороших моментов сегодня, причина замены была просто в том, что нам нужно было дать Педру [Нету] несколько минут на поле.

Как раз Нету в итоге выигрывает конкуренцию, а Мудрику остаётся ждать шанса в запасе.

Пока рассматривают аренду, претенденты есть

Из ситуации надо как-то выкручиваться. Частично она образовалась потому, что у Марески другие требования к игрокам на флангах. От них он хочет видеть качественную игру 1-в-1, индивидуальное мастерство, способность взять инициативу и создать таким образом момент. Мудрик же изначально – игрок-функция. Этакий бегунок, который пробегает огромные расстояние, даёт скорость. Но под требования наставника он не подходит.

Несмотря на такой диссонанс, вингер напрочь отказывается искать себе другую команду и хочет проявить себя при Мареске. Итальянский менеджер отмечает работоспособность футболиста:

Тренировки – единственный способ делать игроков лучше. Мы стараемся делать так, чтобы все футболисты прибавляли каждый день, некоторые из них остаются после занятий и работают дополнительно. Миша – один из них. Сейчас он не выходит на поле, но это не значит, что он не будет играть в будущем.

В клубе, по последним данным, тоже верят, что Мудрик сможет принести пользу и отказываются рассматривать предложения по футболисту. В то же время сообщается, что в услугах вингера заинтересованы «Бавария», «Марсель» и команды из Англии. К этому варианту вполне могут вернуться позже – всё-таки Михаилу нужна игровая практика. И пока он её не получает.

«Синих» модно раскручивать на деньги

Всё, что происходит в последнее время в «Челси», можно охарактеризовать одним словом – «непрофессионализм». В клубе последовательно скупали футболистов, которые как-то засветились на европейском рынке – того же Мудрика, Энцо Фернандеса, Мойсеса Кайседо и множество других.

Игнорировались при этом их игровые характеристики – важна была именно узнаваемость. Поэтому Грэму Поттеру было так тяжело нащупать оптимальные сочетания и выбрать схему. Поэтому на то же самое у Маурисио Почеттино ушло так много времени. Поэтому максимум, которого смогли добиться «аристократы» в предыдущем сезоне – место в Лиге конференций. Этот результат лондонцам обеспечили Коул Палмер, Конор Галлахер, которые в условиях никуда не девшегося хаоса решали исход эпизода на индивидуальном мастерстве.

И таким образом «Челси» загнал себя в ситуацию, когда из-за противоречивых новичков надо кого-то продавать, чтобы не нарушать финансовый регламент. Причём продают в такой ситуации не Лавию, Мудрика и других неэффективных исполнителей, а вполне конкурентоспособных игроков.

«Челси» стал лакомым куском для клубов-«доноров». Они понимают, что принцип работы «аристократов» – собирать всё, что блестит. И предлагать внушительные суммы, чтобы избавиться от конкурентов. Новых Мудриков у такого «Челси» будет предостаточно (даже при том, что от многих хотят избавиться).