«Реал» обвиняют в нестабильности и унылой игре. Но отсутствие «химии» – их самая мелкая проблема

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25 сентября 2024, 11:34

Выдают разные по качеству таймы и матчи.

У «Мадрида» не выстроена игра в защите

Основная претензия к команде Анчелотти от собственных фанатов на старте сезона – скучные. Карло не спорит. Много раз на пресс-конференциях подчеркивал, что «Реал» лишь набирает форму, работает над мобильностью. Иногда получается, но рисунок игры сырой. Обзоры искажают реальность, ведь в них классический «Реал». Контратаки, пасы пятками, рывки через полполя. А еще пасы с лицевой линии под удар назад, голы с пенальти.

«Химия» между Мбаппе и новыми напарниками иногда пробивается. Но чаще выручает невероятный класс исполнителей. У «Реала» на лавке опытный и хитрый Васкес, который у многих команд мог играть в основе. Причем не только правого латераля. У капитана против «Алавеса» гол плюс пас. Мбаппе и Родриго добавили свои удары. «Реал» доминирует и побеждает, так как соперники намного слабее. Но что случится против сильных клубов?

Испанские аналитики давно говорят, что у «Реала» неважная оборона. В Лиге чемпионов много доказательств. Выиграли два турнира на характере. В первом случае «Реалу» помог победить Куртуа. Бельгиец поставил рекорд по сейвам в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем», 9 отраженных ударов. Позже Анчелотти спасал голкипер Лунин. У него 9 сейвов в выездном матче с «Лейпцигом». Андрей весной повторил личный рекорд Буффона.

Когда смотришь на цифры – у «Реала» мало пропущенных мячей в Ла Лиге, вроде бы все замечательно. А когда оцениваешь целые матчи, то видишь классические грубые фланговые ошибки команды Анчелотти. Дело не только в нежелании Винисиуса работать без мяча. Есть ещё неумение Карвахаля и Менди занять верную позицию в линии. «Реал» привык недорабатывать, но спасаться. Тот же Рюдигер не великий защитник, хотя боец и весельчак.

Такой обороне помогли бы молодые Кроос и Каземиро на пике формы. Но сейчас у «Реала» в центре атакующие Вальверде и Беллингем. Тчуамени не всегда может закрыть контратаки соперника. «Алавес» дважды забил Куртуа в результативном матче. У «Штутгарта» в Лиге чемпионов были моменты у ворот фаворита. В итоге немцы проиграли, но «Реалу» будет непросто удержаться на неистовом быке везучести, недооценивая своих соперников.

Страх перед Пересом развращает «Реал»

В испанском футболе боятся старенького президента «Мадрида». Миллиардер может с ноги открывать все двери. Абсолютно точно известно, что в кармане у Переса мадридские и не только журналисты. Они не скрывают этого, поэтому в прессе «Реал» будут защищать, даже если игроки совершат преступление, записанное на камеру. Также понятно, что у Переса есть административный вес, а это влияет на поведение части арбитров.

Бывали судьи, которые становились в позу и старались унизить «Реал». А есть арбитры, как вчера в игре «Алавеса», которые действуют против правил. Эндрик коленом ударил соперника в пах. Размах был явным. Речь о чистейшей красной карточке и нескольких матчах дисквалификации. Но ни правила, ни повторы не помогли. Почему 18-летний Фелипе решил поступить с оппонентом так подло? Юниор догадывался – ограничатся «горчичником».

А Винисиус вчера ушел с поля, выкрикивая ругательства в адрес арбитра. Бразилец знал, что ему не покажут вторую желтую карточку. Знаете, что возмутило Жуниора? Количество добавленных минут. В любой лиге мира, даже в РПЛ , каждый футболист и тренер получат желтую карточку, если начнут вести себя, как Винисиус. Уверенность игроков «Реала», что они над законом, поскольку есть Флорентино Перес, делает крутую команду хуже.

Причем это ещё Мбаппе не распробовал королевскую мантию. Представьте, как Килиан начнет себя вести, когда увидит, что можно бить защитников в пах и постоянно провоцировать соперников и набрасываться на арбитров, как делает Винисиус. Жуниору уже сообщили, что он получит «Золотой мяч». И без того нагловатый молодой человек начал вести себя ещё хуже? Истерики теперь устраивает без причины, просто потому что может.

В клубе точно допускают уход Анчелотти

«Реал» по ходу матча переключается из режима настоящих королей в фазу растерянности. Анчелотти мастер выдавать серии без поражений. У «Реала» идёт одна из них. Но можно ли заявить, что Карло показывает максимум, учитывая талантливость состава? Нет, поскольку видно, что седовласый итальянец немного устал работать. Это нормально, когда мужчине 65 лет. Тут ведь ещё психологический момент. Анчелотти пенсионного возраста.

Итальянец мультимиллионер, в свободное время может делать, что хочет. При этом не отдыхал долго с 1976 года. Жена дома спрашивает, уверен ли Карло, что у него много времени для себя? Возвращение в «Реал» обернулось триумфом. Но контракт ещё на два года могут прервать быстрее. Перес из тех, кто не смотрит на статус тренеров, когда хочет их убрать. Флорентино выгонял наставников, аргументируя отсутствием яркой игры.

Показательно, что «Реал» планирует подписать именно Александер-Арнольда на правый фланг и Дэвиса на левый край. Англичанин и канадец знамениты игрой в атаке, а не в защите. Возможно, в Мадриде готовятся к смене главного тренера. Хаби Алонсо – большой фанат атакующих латералей. Если удачно пройдет сезон в «Байере», где остался из-за решения Анчелотти отказать сборной Бразилии, сможет заменить легендарного Карло.

«Байер» странно играет в защите. Но по структуре игры клуб из Леверкузена сейчас ярче, чем «Реал». В Мадриде у Алонсо будут время и силы, чтобы решить дилемму левого фланга. Винисиус, Мбаппе и Беллингем хотят и умеют играть в одной зоне. Все в тройке желают много забивать. А ещё есть интересы Родриго справа. «Реал» разбалансирован, хотя невероятно опасен. Но только до момента, пока у вратарей шикарная форма и настрой.

А у Куртуа были черные серии, особенно в составе «Челси». Тогда вратарь мог пропустить мяч между ног после удара с центра поля. Впечатляет, насколько магия непобедимого «Реала» держится на волоске. Пока прощают соперники. Пока нет ссор в раздевалке. До первых грубых тактических ошибок Анчелотти. Карло сыграет против Симеоне, Флика, Слота и Гасперини до конца года. Всех их после голов с пенальти не обыграть.