«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 сентября 2024, 23:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Майнц» – «Хайденхайм», который состоится 28 сентября 2024 года

«Майнц»

После победы в последнем туре «Майнц» добыл важную победу и поднялся сразу на несколько позиций. Команда идет на десятом месте с 5 баллами и отстает от нынешнего соперника на один пункт. В домашней игре с «Хайденхаймом» хозяева наверняка попытаются развить свой успех и за счет победы обойти прямого конкурента в таблице.

20 сентября «Майнц» на выезде оказался сильнее «Аугсбурга» (3:2), а ранее уступил «Вердеру» (1:2).

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» после целой серии побед проиграл уже два матча подряд, что вызывает беспокойство у болельщиков. Коллектив идет уже на девятом месте с шестью баллами и если хочет вернуться на место повыше, то обязан переигрывать «Майнц» на его же поле, что не кажется совсем невозможным.

21 сентября «Хайденхайм» проиграл на своем поле «Фрайбургу» (0:3), а 13 числа на выезде проиграл «Боруссии» Дортмунд (2:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 1.85

Ничья – 3.85

Победит «Хайденхайм» – 4.2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.13

Статистика

«Хайденхайм» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних домашних матчей «Майнца» закончились исходом «обе забьют»

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Предполагаем, что команды обменяются забитыми мячами, но победителя так и не выявят.