«Майнц» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Майнц» – «Хайденхайм», который состоится 28 сентября 2024 года
«Майнц»
После победы в последнем туре «Майнц» добыл важную победу и поднялся сразу на несколько позиций. Команда идет на десятом месте с 5 баллами и отстает от нынешнего соперника на один пункт. В домашней игре с «Хайденхаймом» хозяева наверняка попытаются развить свой успех и за счет победы обойти прямого конкурента в таблице.
20 сентября «Майнц» на выезде оказался сильнее «Аугсбурга» (3:2), а ранее уступил «Вердеру» (1:2).
«Хайденхайм»
«Хайденхайм» после целой серии побед проиграл уже два матча подряд, что вызывает беспокойство у болельщиков. Коллектив идет уже на девятом месте с шестью баллами и если хочет вернуться на место повыше, то обязан переигрывать «Майнц» на его же поле, что не кажется совсем невозможным.
21 сентября «Хайденхайм» проиграл на своем поле «Фрайбургу» (0:3), а 13 числа на выезде проиграл «Боруссии» Дортмунд (2:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Майнц» – 1.85
- Ничья – 3.85
- Победит «Хайденхайм» – 4.2
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.13
Статистика
- «Хайденхайм» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних домашних матчей «Майнца» закончились исходом «обе забьют»
- Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Предполагаем, что команды обменяются забитыми мячами, но победителя так и не выявят.