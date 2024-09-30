ПСЖ сразится с «Арсеналом», а у Головина важный выезд. В меню недели Лиги чемпионов много десертов

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вчера, 23:31

Второй тур в новом формате.

Центральные поединки игровой недели

«Арсенал» – ПСЖ ; «Байер» – «Милан»; «Бенфика» – «Атлетико»; «Астон Вилла» – «Бавария»; «Лейпциг» – «Ювентус»

На десерт организаторы из УЕФА оставили туры, когда будет невероятного много поединков грандов между собой. Но вторая неделя тоже богата на вкусные вывески. В Лондоне сыграет ПСЖ . Для Артеты и Энрике очный поединок важный и сложный. Особенно с учетом того, что «канониры» едва не проиграли в Бергамо упрямой «Аталанте» – голкипер Райя взял пенальти. В АПЛ у «канониров» тоже предостаточно приключений.

А вот «Милан» сыграет в Леверкузене. После победы в одноименном дерби над «Интером» у команды Фонсеки неплохое настроение. «Байер» на выходных не проиграл «Баварии», но теперь надо показывать мощь фланговых атак и передач Вирца против «россонери». Отличительная черта многих центральных поединков второго тура – там нет однозначного фаворита. Хитрая «Бенфика» может дома навязать борьбу «Атлетико».

Команда Симеоне устала после непростого дерби против «Реала». «Байер» не лучшим образом контратаковал и держал мяч в своем центральном поединке на выходных. Но дома у Хаби Алонсо высокие шансы сыграть иначе. Для «Милана» команда из Леверкузена может оказаться самым неприятным соперником со старта сезона. В этом вся соль нового формата. Калейдоскоп соперников, а времени на изучение врага почти не дают.

Зато есть травмы. У «Баварии» восстанавливается Кейн. Посмотрим, как сыграют в Бирмингеме, где немцев встретит опытный тренер Эмери с аргентинцем Мартинесом в воротах. А в Лейпциге проверят «Ювентус». Пока у молодого тренера Мотты двойственные результаты. Некоторые поединки выигрывает со счетом 3:0, но проскакивают нулевые ничьи. Туринцы перестраиваются, «Лейпциг» – уверенная команда, будет весело.

Матчи лидеров в общей таблице турнира

«Боруссия» Д – «Селтик»; «Штутгарт» – «Спарта»; «Лилль» – «Реал»; «Ливерпуль» – «Болонья»; ПСВ – «Спортинг»

В первой восьмерке есть «Бавария» и «Астон Вилла», а также «Байер», о чьих матчах сказано чуть выше. Но три очка набрали самые разные по уровню клубы. Победный «Селтик» Роджерса сыграет в Дортмунде, обе команды в первой восьмерке в общей таблице. «Спарта» хорошо стартовала, но теперь чехов ждет испытание «Штутгартом». Немцы проиграли «Реалу», но показали неплохой футбол. Сами мадридцы после скандального дерби сыграют во Франции.

«Ливерпуль» – ещё один лидер после первого тура, примет дома «Болонью». Дебют итальянцев в Лиге чемпионов выдался сложным. «Шахтёр» не реализовал пенальти на старте матча, в итоге сыграли 0:0. На «Энфилд роуд» атаковать сложнее, чем дома, разжиться очками практически нереально. Но «Болонья» сохранила структуру игры после Мотты. Новый тренер Итальяно пытается привнести собственные идеи, чтобы сезон не обернулся для них провалом.

Также в группе лидеров с тремя очками «Спортинг», им играть против ПСВ . А в первом туре португальцы обыграли в Лиссабоне «Лилль». Теперь «доги» сыграют дома против «Реала». В новой Лиге чемпионов после каждого тура будет много важных перестановок в таблице. И одновременно не будет привязки к мести в ответной игре, как на групповом этапе. Также вредными становятся ничьи. «Манчестер Сити» не переиграл дома «Интер» – сразу откатился.

Задачка для Головина и любопытные игры

«Динамо» Загреб – «Монако»; «Слован» – «Манчестер Сити»; «Интер» – «Црвена Звезда»; «Зальцбург» – «Брест»; «Барселона» – «Янг Бойз»; «Шахтер» – «Аталанта»; «Жирона» – «Фейеноорд»; «Штурм» – «Брюгге».

Остальные восемь поединков недели тоже интересные. Акцентируем внимание на игре «Монако». Команда Головина обыграла «Барселону», а теперь побегают в Загребе. Местный клуб «Динамо» разозлился после влета в Мюнхене, стали опаснее. Но «Монако» нужна разница мячей для благополучного финиша, у них впереди много опасных соперников. В этой группе любой матч может оказаться намного интереснее, чем изначально ждут.

Например, чем плоха связка «Шахтёра» и «Аталанты»? Итальянцы – фавориты в паре, но «горняки» после ничьей с «Болоньей» могут и должны собраться. Звезды «Барселоны» после поражения от «Монако» и «Осасуны» вынуждены сыграть успешнее против «Янг Бойз». Для «Жироны» поединок против «Фейеноорда» невероятно важен, ведь стартовали с поражения от ПСЖ . А календарь у испанцев такой же сложный, как у команды Сафонова.

Доннарумма вернулся, Матвей будет смотреть игру против «Арсенала» со скамейки. Зато побывает в Лондоне на стадионе «Арсенала». В отличие от Дембеле, ведь у вингера конфликт с Луисом Энрике. Тренер не взял Усмана в Англию. Турнир только начался, а уже вплетаются скандалы. Немного жаль, что не догадались разбить поединки на каждую неделю, ведь теперь в таком календаре больше смысла. За два дня охватить все игры нереально.

Зато новая Лига чемпионов оказалась не такой безумной, как вечеринки у репера Diddy. Плюс налицо, никто после матчей не заслужит пожизненного заключения, как скандальный исполнитель. Первый тур был «на пробу». А второй покажет, куда движется любимый турнир в новом формате. Подозреваем, что перемены пойдут на пользу. К хаотичности зрители привыкнут, когда пройдет несколько туров. А ценность одного гола заметно выросла.

«Бавария» правильно сделала, что вынесла «Динамо» Загреб в первом туре с рекордным количеством мячей для основного турнира Лиги чемпионов. Но немцы теперь сыграют в Бирмингеме. Эмери сделает все, чтобы перечеркнуть стартовый успех Компани. Подход другой, смысл основного этапа поменялся. Вроде бы несложно финишировать выше 25-го из 36 мест. Но нет больше подстраховки вылетом в Лигу Европы, нужно сразу показывать максимум.