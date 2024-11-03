Перес нашёл «Реалу» игрока за 130 миллионов евро. Могут испортить карьеру футбольному таланту

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вчера, 19:15

Вирц помогает понять одну из бед «Мадрида».

Трансферы «Реала» ведёт Перес

Флорентино постоянно подсовывал разным наставникам клуба людей, которым или нет места на поле, или их пик прошел. Самый свежий пример – это Мбаппе, ведь левый вингер приехал в команду с крутым Винисиусом на его позиции. Можно добавить Алабу в центре защиты. На левом фланге в молодости австриец классно смотрелся в «Баварии». Но в центре он хуже.

Вмешались травмы – могут потерять много денег, ведь Алаба через своего агента Пини Захави выбил из Переса огромную зарплату. Флорентино стареет. А все знают, что пенсионеров обмануть в денежных вопросах ещё проще, чем молодых людей. Пересу 77 лет. Он настолько упрямый, что не услышит ни один разумный аргумент. Например, ему говорили, что Азар перезрел.

Эдена можно было забрать из «Челси» на пике формы. Но нет, Перес заплатил 121 млн евро за бельгийца, которому не нашлось места в основе «Реала», даже когда был здоров. Сейчас Флорентино устно договорился о ещё одной похожей сделке. В «Байере» понимают, что Хаби Алонсо может стать новым главным тренером «Реала» после Анчелотти. А рядом у них Вирц.

Флориану всего 21 год. У немца невероятный потенциал. Но разговоры, будто этот атакующий хавбек подходит для замены Тони Крооса – бред сивой кобылы. Если «Реал» вывалит 130 млн евро за Вирца, то «Байер» не откажется. Но трансфер рискованный даже в случае перехода немца в Мадрид вместе с Хаби Алонсо. Причина простая – Беллингем и Вирц одной позиции.

Оба не разрушители. А Джуд и так пострадал из-за появления Мбаппе и ухода Крооса. Англичанину, который больше любит атаковать, нет места в любимых зонах. А если возвращать Беллингема как «десятку», то нужен «ромб» и два нападающих. Тогда на лавке будет Родриго, важный для баланса игрок с умением забить решающий мяч. Вирца некуда поставить в «Реале».

У «Мадрида» слишком много денег

Нельзя вечно ставить главных тренеров перед фактом, что футболистов выбирает и одобряет президент клуба. Даже интерес к Салиба отражает вкусы Переса – полюбил игроков из Франции, но может не помочь «Реалу», так как у «Арсенала» другая организация защиты. «Мадриду» Анчелотти мог подойти человек в стиле молодого ван Дейка, а Салиба играет в другом.

Но руки у Переса развязаны, можно творить глупости. На фоне финансовых проблем «Барселоны» и планов «Атлетико» по продаже клуба дела у «Реала» идут замечательно. У них есть долги, но связаны они с реконструкцией стадиона. Перес отличается от многих известных президентов футбольных клубов тем, что он сам миллиардер. То есть легко найдет кредиторов в Испании.

Но важно, чтобы в конце жизни старик не навредил эффективному детищу. Сотни раз в истории диктаторы разного масштаба – или ваши знакомые, которые управляют семьей и бизнесом, или известные исторические личности разрушали всё в конце жизни, делая рискованные ставки, вредящие стабильному процветанию. Перес может подставить «Реал».

Не все трансферы глупые, но много опасных. Мбаппе – невероятный игрок, а плохой старт в Мадриде раззадорит. Это если в Испании не выдадут ордер на арест игрока, если совершил преступление сексуального характера в Швеции. Но дело не только во французе. Перес принимает трансферные решения на основании личного отношения к игроку. Ему не нравится Тчуамени.

Француза планируют отправить в АПЛ . Иногда интуиция Переса выручала «Реал». Например, отказался от Погба. Но одержимость переездом Мбаппе может сыграть злую шутку. Когда разыгрался Винисиус слева, то Анчелотти нуждался в центральном форварде вместо Бензема. Им нужнее Холанд. Но Перес мечтал ответить ПСЖ за отказы и завербовал Килиана в итоге.

«Реал» может выручить скрытый герой

У скромного бразильского адвоката Хуни Калафата, уроженца Мадрида, много личных фотографий со знаменитыми игроками «Реала». Все уважительно относятся к Хуни. Это главный скаут «Реала», специалист по рынку Южной Америки. Винисиус и Родриго оказались в Мадриде благодаря его работе, хотя имели приглашения от разных клубов. Но готов ли Перес слушать Калафата, как раньше?

Хуни привез «Реалу» многих звезд и талантов. Но если Лунин, Гюлер, Тчуамени, Родриго и Эндрик поймут, что им не место в команде, то запросят трансферы. А где гарантия, что привезут замену аналогичного уровня? Тяжело сказать, что выкинет Винисиус после того, как Родри забрал «Золотой мяч». Перес ведь на трансферной охоте. Флорентино давно хотел подписать полузащитника Родри.

Уход Каземиро и Крооса, а также неизбежная пенсия Модрича говорят в пользу трансфера. Как и желание семьи Родри воссоединиться в родном городе. Фанаты «Атлетико», за который играл обладатель «Золотого мяча», будут жечь старые футболки, как сделали с майками Куртуа? Если Родри захочет, то через год будет в футболке «Реала». А Перес может взять безумные деньги шейхов.

Будут договариваться с Винисиусом, хотят его оставить. Но если взять деньги из Саудовской Аравии за бразильца, то можно подписать Холанда. Отдав Винисиуса, «Реал» получит место Мбаппе слева, Эрлинга в центре, Родриго справа, а Беллингема на позиции десятки, поскольку Родри может закрыть опорную зону с Вальверде. Но перестройка будет резкой и невероятно масштабной.

Перес также планирует забрать свободными агентами Дэвиса и Александер-Арнольда на фланги. Добавьте переговоры с Салиба и нового тренера – получите опасные перемены. Хаби Алонсо играет «3-4-3», а не по схемам Зидана и Анчелотти. Если в «Реале» никто – ни Анчелотти, ни Калафат, ни вице-президенты, не образумят Переса, то в трансферном приступе наделает глупостей.

Только в видеоигре можно набрать звезд первой величины, не думая о ревности и тактике, не потеряв магическое свойство «Реала». Они побеждают, даже когда играют плохо. Даже когда проигрывают. «Реал» первый клуб элитных лиг по волевым набранным очкам. Сломать такую систему просто. Достаточно ссоры президента и тренера и серии дорогих неудачных трансферов.

«Барселона» может поделиться опытом. Там многие тренеры не понимали Бартомеу и Лапорту. А боссы покупали Дембеле, Коутиньо и Гризманна, истощая клубный бюджет. Но у «Реала» нет воспитанников, которые выручат после диких трансферов. Перес играет с огнем, истеричная реакция после вручения «Золотого мяча» Родри хорошо описывает его моральное состояние.