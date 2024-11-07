Новая Лига чемпионов полна сенсаций. Гвардиолу разгромили, «Реал» и ПСЖ в середине таблицы

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07 ноября 2024, 12:32

Лишь у одной команды максимум очков.

Разгром тура. Аморим побил «Манчестер Сити»

На четвертой неделе общего этапа увидели пять разгромов. Главным стал вынос «Манчестер Сити» 4:1. «Спортинг» не «Ливерпуль», а коллектив Гвардиолы не «Байер». Но тоже пропустили четыре мяча в гостях. В Лиссабоне команда, которая прощалась с тренером Аморимом, реализовала свои моменты у ворот фаворита. Гвардиола и новый тренер «Манчестер Юнайтед» встретятся в Англии, а у «Спортинга» теперь вторая строчка в общей таблице и отличное настроение. Дьёкереш сделал хет-трик в матче против «Манчестер Сити», а Холанд попал в перекладину с «точки». Пощечина для Гвардиолы, у «горожан» впервые за шесть с половиной лет три поражения подряд.

Провал недели. «Реал» уступил дома «Милану»

Фанаты клуба из Мадрида до матча рассказывали, как докажут УЕФА и организаторам «Золотого мяча», что Винисиус – первый игрок мира. «Милан» должен был пострадать после разгрома «Реала» в Эль Класико. Результат – нынешняя команда Анчелотти сломалась морально и тактически, снова проиграли. Уступили подачам Пулишича, сейвам Меньяна, проходам Леау, хитрости Рейндерса и проходам Эрнандеса. Модрич настаивает, что у «Реала» нет кризиса. Посмотрим. Зато есть противоречия. Мбаппе не хочет играть в центре атаки, а слева Винисиус. Беллингем не смог стать вторым Кроосом в центре, переместили на правый фланг атаки, из-за чего пострадал Родриго…

Мазилы. ПСЖ умудрился проиграть «Атлетико»

Луис Энрике прав. Его команда была сильнее соперников в домашних матчах. Но за тотальное преимущество в футболе не дают очки. А вот за голы награждают. «Атлетико» проиграл 4:22 по ударам по воротам, но выиграл 2:1 в Париже. Снова начнутся разговоры о форме Доннаруммы, ведь Джанлуиджи не выручил. У Сафонова будет шанс повоевать за место в основе, раз итальянец скис на глазах. Команда Симеоне в своем репертуаре – вернулись после болезненных поражений от «Бенфики» и «Лилля». А вот ПСЖ будет сложно. Они проиграли «Арсеналу» и «Атлетико», не обыграли ПСВ . Соперники не боятся парижан, а впереди игры с «Баварией» и «Манчестер Сити».

Терпеливость недели. «Интер» и «Аталанта»

Только две команды в Лиге чемпионов не пропускали голов после четырех туров. Клуб Индзаги сыграл против «Манчестер Сити» и «Арсенала». «Аталанта» встретила «Арсенал», «Шахтёр», «Селтик» и «Штутгарт». Дома играют по нулям, на выезде побеждают. Обыграли в Германии «Штутгарт», повысили свои шансы на выход в плей-офф. А «Интер» после непростой домашней победы над «Арсеналом» – повезло с пенальти, а затем надежно защищались, остался одним из фаворитов всего турнира. Алгоритмы верят в «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», но итальянцы на третьем месте. Индзаги и Гасперини идеально работают на результат, выжимают максимум.

Конвейер. «Барселона» и очередной разгром

Конвейер голов Флика свозили в Белград. «Црвена Звезда» сейчас среди пяти клубов, которые пока не набрали на общем этапе Лиги чемпионов ни одного очка. И хотя сербы дважды забили «Барселоне», в ответ Левандовски и Рафинья накидали хозяевам пять мячей. Идеально сработали как команда. Кунде шикарно включался по правому флангу, у латераля «Барселоны» три голевые передачи. У Левандовского дубль. Рафинья довольствовался классным навесом на центрального защитника Мартинеса при стандарте и голом во втором тайме. «Барселона» сохранила легкость, хотя напомнила о рискованности своего стиля – короли офсайдов начали ошибаться в защите.

Невезучие. «Лейпциг» без единого пункта в ЛЧ

«Слован» пропустил 15 голов в четырех турах. «Црвена Звезда» допустила 16 ошибок в обороне. У «Янг Бойз» 11 пропущенных мячей. У всех были сильные соперники. «Лейпцигу» тоже не повезло на жеребьевке. «Атлетико», «Ювентус» и «Ливерпуль» огорчили одного из лидеров Бундеслиги. Поражения были минимальными, но всё сложилось в пользу оппонентов. А в четвертом туре «Лейпциг» сыграл в Глазго, где его побил «Селтик» Роджерса. В пятом туре их ждёт выезд в Милан к «Интеру», и там тоже будет сложно набрать три очка. Вот так жеребьевка определяет судьбу сильной команды, которая весной гоняла «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов, а теперь на дне.

Главный урок тура. «Астон Вилла» в Брюгге

ПСЖ проиграл «Атлетико» и оказался на 25-м месте в таблице. «Астон Вилла», один из лидеров, уступила 0:1 в Брюгге, теперь Эмери на восьмом месте. В следующем туре рискуют опуститься ниже заветной первой восьмерки. Один результат теперь важнее, чем раньше. «Бавария» с двумя победами и двумя поражениями на 17-м месте, а дальше устроился «Реал» с аналогичным скромным результатом. «Жирона», «Шахтёр», «Штутгарт» и ПСЖ точно недовольны тем, что идут на вылет из турнира и еврокубков. Но есть и хорошие для них новости – борьба продолжается. Сильнейшие клубы своих лиг начали медленно признавать реальность. Лига чемпионов сильно изменилась.

Идеальность. «Ливерпуль» и серия побед

Разнесли «Байер» после перерыва, переиграли легенду клуба Алонсо. Скептики говорили, что в новом формате гранды будут постоянно бить всех остальных. Но не учли важную деталь. Теперь крутые клубы чаще играют между собой. Невозможно идти без осечек. Даже у «Ливерпуля» впереди игры с «Реалом» и «Жироной». Сложно набрать максимум очков на протяжении шести туров. Ещё два тура общей стадии проведут в январе. Тоже необычно и непривычно. Многие клубы в начале года страдают на поле. А пока Слот наслаждается своей серией. Даже Моуриньо не смог так удачно стартовать с «Челси» в молодости. У Арне 14 побед в 16 матчах с «Ливерпулем».