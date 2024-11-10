Впервые в эпоху Гвардиолы. «Манчестер Сити» проиграл четыре матча подряд

1731190441

10 ноября 2024, 01:14

Это казалось невозможным.

Традиционный позднеосенний кризис в «Манчестер Сити» при Хосепе Гвардиоле оказался более глубоким, чем когда-либо. «Горожане» впервые при испанском тренере умудрились проиграть четыре матча подряд. Вообще, это случилось с «Манчестер Сити» в первый раз с 2006 года. Тогда эту команду тренировал еще Стюарт Пирс. Помните такого?

Безусловно, мы находимся в исторической точке. Бывали разные моменты в форме «Манчестер Сити» при различных тренерах, однако ожидать такого вряд ли кто-то мог. Проиграв в Кубке Лиги «Тоттенхэму», Гвардиола пожаловался на усталость и потери. Потом было поражение от «Борнмута» в чемпионате Англии. И примерно те же слова о нехватке физических сил для поддержания интенсивной игры, предложенной соперником. Затем случился разгром от «Спортинга» в Лиге чемпионов. И теперь поражение от «Брайтона», который показал, как умеет по ходу матча переворачивать ситуацию.

Признаки оздоровления

В первом тайме казалось, что «Манчестер Сити» ожил. Да, было заметно, что он ведет себя как человек, который только что восстановился после какого-то тяжелого заболевания или даже простуды. То есть вроде бы уже здоров, но немного пошатывается, чуть не собранный, местами не хватает концентрации. Но в целом это уже узнаваемый персонаж. И «Сити» в первой половине встречи с «Брайтоном» таким был. Он лучше контролировал мяч, лучше понимал, что делает на поле.

И это привело «Манчестер Сити» к лидерству. Эрлинг Холанд продавил оборону «Брайтона» и открыл счет в середине первого тайма. После этого «горожане» контроль не теряли, что наводило на мысль об их уверенности в себе и своих силах. До перерыва девять ударов нанес «Сити» против трех у «Брайтона». И пять из них пришлись в створ, тогда как хозяева ни одну попытку не направили в ворота Эдерсона. Да и две трети времени мячом владели гости. Все говорит в пользу подопечных Гвардиолы. «Брайтон» больше терпел. Хотя и имел свои подходы к воротам «горожан».

Преображение

Во втором тайме контроль над ситуацией постепенно переходил в руки «Брайтона». Поначалу по инерции «Манчестер» был лучше, уверенно гонял мяч и делал все, чтобы сохранить перевес. Но именно так и казалось, что речь идет о сохранении минимального преимущества. Словно на большее «Сити» не был настроен, не был готов. Команда будто сама осознавала свою измотанность и усталость. Поэтому ждала скорейшего завершения игры. Но «Брайтон», конечно, не мог на такое согласиться.

Тут важна работа с заменами у обоих тренеров. Кажется, что более решительно эту работу вел Фабиан Хюрцелер. Впрочем, это объяснимо, ведь его команда уступала в счете. Стоит отметить, что все перестановки хозяев лишь усиливали и освежали игру. Разве что выход Якуба Модера в самом конце вместо Каору Митомы предназначался для затягивания времени.

Решающим стало появление Жоао Педро и Мэтта О’Райли. Оба не только сразу принялись напрягать оборону «Манчестер Сити», но и внесли ключевой вклад в успех, забив по голу. Интересно, что к тому времени, когда заработали замены «Брайтона», Хосеп Гвардиола провел две свои перестановки. Он выпустил Бернарду Силву и Кевина Де Брюйне. Выглядели шаги ультимативно. Однако бельгиец явно пока не в форме, а от португальца удалось дождаться парочки толковых навесов, которые не завершились чем-то опасным.

Эти действия Гвардиола предпринял, когда почувствовал, что игра ускользает от его команды. «Брайтон» планомерно перехватывал инициативу и наращивал давление на противника. Можно обратить внимание, как нервничали все в составе «Сити», когда Педро сравнял счет на 78-й минуте. Холанд в центральном круге вовсю психовал, на скамейке царило уныние. Словно в стане «горожан» понимали, что не получится заново воодушевиться и пережать «Брайтон». А хозяева, напротив, обрели крылья. Даром что ли «чайки».

Второй тайм уже завершился со статистикой 7:6 по ударам в пользу «Брайтона». Причем четырежды хозяева попадали в створ, а «горожане» угодили в него лишь один раз. И это выглядело удручающе. Буквально можно было видеть, как с каждой минутой во второй половине поединка сил у «Манчестер Сити» становилось все меньше.

Кажется, что Гвардиола как никто другой сейчас должен радоваться наступившей международной паузе. Есть время, чтобы передохнуть, накопить силы, восстановить форму. Без Джона Стоунза и Рубена Диаша оборона «горожан» выглядела слишком непрочной. В запасе были Натан Аке и Мануэль Аканджи, но они не появились даже на замену, видимо, настолько плохо их состояние. Мы знаем, что Гвардиола может включать в заявку игроков, которые физически не способны выйти на поле.

Без Жереми Доку и Джека Грилиша «Сити» не мог встряхнуть игру в атаке, и фланги оставалось отдавать на откуп Савио с Матеушем Нуньешем, которые тоже казались измотанными и легко читались противником. А главное – в опорной зоне катастрофически не хватало Родри. Он мог бы компенсировать недостатки в защите и в атаке. Без него это пытались делать Матео Ковачич и Илкай Гюндоган. Временами получалось неплохо даже. Но чего-то не хватало.

Хоронить «Манчестер Сити» очень рано. Он еще оживет и встрепенется. Так что конкурентам следует как можно больший запас очков создать, имея в виду, что во второй части сезона «горожане» могут набрать мощный победный ход. Вот тогда-то запас противникам и пригодится. А осенне-зимний спад проходил «Сити» регулярно, и он регулярно обнадеживал конкурентов в борьбе за чемпионство. Но потом наступала весна, и «Манчестер» накатывал и раздавливал.