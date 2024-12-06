Испытание «Локо», решение по Личке, перелом в чемпионской гонке. РПЛ феерически уйдёт на паузу

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06 декабря 2024, 18:52

Разбираем интриги на финиш первой части чемпионата.

«Локомотив» испытают на зрелость

Тройка, которая оставалась неизменной большую часть чемпионата, всё же разбилась. «Локомотив» был наименее ожидаемым из участников чемпионской гонки. Но на старте сезона команда удивила. Даже без Миранчука, Жемалетдинова и Глушенкова у Галактионова нашлись лидеры, которые повели команду за собой.

Оставалось одно «но» – дыру после ухода лидеров залатали наспех и получили неожиданный эффект. Ушедших заменил молодой неопытный воспитанник (пусть это и потенциально главная русская звезда в РПЛ ), у большинства игроков это первый опыт чемпионской борьбы, сам Галактионов в неё вступает впервые. Яркой игре радовались – и параллельно говорили, что объективная готовность «железнодорожников» проявится на дистанции.

С 12-го тура «Локо» проиграл «Химкам» – причём дважды, – получил 2:5 от «Спартака» и быстро отстал от «Зенита» с «Краснодаром». Этого испытания и ждали для «Локомотива» – молодым лидерам пора показать результат, когда игра не даётся.

И тяжелее всего придётся теперь. Последний матч перед паузой – против не менее мотивированного «Краснодара». При том соперник опытом таких гонок обладает. В РПЛ , конечно, нельзя загадывать – но этот матч определит потолок «Локо» прямо сейчас.

«Краснодар» – на распутье

В пользу «быков» в противостоянии с «Локо» говорит опыт из прошлого сезона и мотивация. В то же время мотивация южан не ограничивается погоней за «Зенитом». Команда ужасно провела предыдущие четыре игры.

Тревожными звоночками стали ничьи с «Рубином» и «Химками». Первое хоть как-то можно объяснить – это организованный опасный соперник. Но терять очки с аутсайдером претенденту на титул просто нельзя. «Быков» за это наказали – «Зенит» вырвался вперёд. Затем – упущенные 3:0 с «Тюменью» в Кубке. Аутсайдер Первой лиги быстро сотворил камбэк и имел неплохие шансы на победу по пенальти. Тут удача оказалась на стороне «Краснодара».

Но уже в выходные «горожан» на их территории разобрал «Спартак» – 0:3. У южан проявляются прежние слабости, которые изолировали их от чемпионской борьбы. И это после разговоров, что Мусаев и команда наконец выросли. «Быки», сыграв вничью с «Рубином» и «Химками», сами сделали матчи со «Спартаком» и «Локо» критически важными.

Сейчас «Краснодар» либо обыграет «железнодорожников» – и всё же избавится от образа бесхарактерной командой. Или оступится – и вернётся к нему.

«Спартак» в борьбе за топ-3 – важно побеждать не только в топ-матчах

Привычный спартаковский цикл не подходит для периода Станковича. Он начал сразу с разочарования (0:2 от «Оренбурга»), потом выправил ситуацию. Снова оступился (две неудачи с Махачкалой, ничья с «Динамо», поражение от «Локо») – опять сгладил углы (победы над «Динамо» в Кубке и над «Ростовом» – в чемпионате). Теперь вот «красно-белые» вернулись в топ-5, обошли ЦСКА с «Динамо» – и обыграли двух прямых конкурента «Зенита», залетев таким образом в тройку.

В Станковиче ещё есть сомнения – но он завоевал симпатию в топ-поединках, где команда не теряла концентрацию ни на секунду. Теперь москвичам предстоит следующее испытание. Медали – и особенно титулы – берут в матчах с аутсайдерами. Чемпионы в них не допускают ошибок. И «Спартак» под эту характеристику явно не попадает. Но раз коллектив встал на путь исправления, надо снова пройти это испытание. Поэтому символично, что перед паузой «Спартаку» предстоит сыграть с «Пари НН».

«Динамо» и решение по Личке

Вроде просели в таблице, но и прошлогодний результат нелогичен, чтобы брать его за основу. Вроде тренер не прогрессирует – но и состав «бело-голубые» не усилили. «Динамо» мечется в противоречиях. После борьбы за титул «бело-голубые» хотели сделать шаг вперёд, но текущие результаты – в разы хуже.

Руководство недовольно тем, что команда при Личке остаётся ненадёжной, играет с открытым забралом. 4:3, 3:3, 6:3, 2:2 – хоккейные, но точно не футбольные счета. И вроде из этого следует, что с чехом пора прощаться – тем более перед длительной паузой. Но ведь именно менеджмент не стал искать качественное усиление обороны летом. Бальбуэна потерял стабильность, команде не хватает надёжных лидеров. Состав несбалансирован – и это не вина тренера. Кое-как команда докатает первую часть чемпионата – но в зимнее трансферное окно нужны изменения. Иначе «Динамо» не преуспеет даже в гонке за топ-3.

Тренерский вопрос – основной для андердогов

В подвале таблицы хватает команд, которые ошиблись с выбором. «Оренбург» уже заменил Деограсию на Слишковича – и растянул серию без побед до 16 матчей. «Ахмат» провёл рокировку Адиев-Ташуев – из этого тоже ничего не вышло. Команды идут в зоне вылета, отставание даже от «Факела» – четыре и шесть очков соответственно. И пока вероятность второй подряд отставки в Грозном, либо на юге Урала крайне велика.