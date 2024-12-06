Неожиданный поворот в главной чемпионской гонке Европы. На пути скромного клуба к лидерству – «Милан»

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06 декабря 2024, 13:19

Нужно побеждать самим и ждать осечки «Наполи» – это вполне реально.

Поразительная серия

Как оказалось, победа в Лиге Европы – не пик для команды Джан Пьеро Гасперини. В этом сезоне бергамаски пошли ещё дальше. Команда из города с населением в 119 тысяч человек замахнулась на чемпионскую гонку. После 14 туров «Аталанта» идёт на втором месте в Серии А и наконец сформировала небольшой отрыв от остальных конкурентов (три очка от «Интера», «Фиорентины» и «Лацио»). До лидера чемпионата – лишь один балл.

При этом клуб после слабого старта – две победы в первых шести турах – показывает феноменальную уверенность в своих силах. Коллектив не проигрывает вот уже 13 матчей (во всех турнирах), на этой дистанции у него только две ничьи. Банда Гасперини громила «Наполи», разбирала «Рому», в Лиге чемпионов уверенно переиграла «Штутгарт». Никто из конкурентов за таким темпом не поспевает, хоть и плотность в топ-5 сейчас высочайшая.

В Италии заждались топ-форварда, Гасперини его вырастил

Гасперини тяжело уживается с игроками. Единицы выдерживают его сложный характер и требовательность. Зато те, кто с этим справляется, вырастают в топ-исполнителей. Обновление состава из-за этого даётся на порядок тяжелее. Менеджер долго формировал новый костяк, зато теперь в команде достаточно молодых исполнителей, которые подходят под его запросы.

А главный среди них – открытие текущего сезона Матео Ретеги. Аргентинец итальянского происхождения перебрался в Серию А совсем недавно, в прошлом году. Начинал за «Дженоа» и забил в минувшем чемпионате семь голов. Это даже ярким перформансом не назовёшь – но Гасперини что-то увидел в Матео. И форвард настолько быстро влился в команду, что сразу же вышел на новый уровень. Всего за 14 матчей Серии А-24/25 нападающий забил 12 голов. Сейчас это лучший бомбардир чемпионата.

Получается, Джан Пьеро Гасперини всего за пару месяцев помог прогрессу Ретеги и подарил сборной Италии нового топ-форварда, которого так не хватало ранее.

Смена лидера чемпионата напрашивается

Всё-таки в Серии А интереснейшая гонка. В чемпионате лидирует коллектив, на успех которого никто не ставил. «Наполи» вопреки недавним неудачам выдал феерический старт сезона, проиграв лишь раз в первых 10 турах. Но это всё равно коллектив, которому не хватает стабильности – с провала в предыдущем сезоне прошло совсем немного времени, чтобы устранить все недочёты. «Аталанта» и «Интер» притормозили неаполитанцев, теперь они вылетели из Кубка Италии.

Между тем бергамаски свою игру нащупали и по-прежнему держатся на пике. После победы в очном матче, стагнации неаполитанцев и собственного рывка именно «Аталанта» ближе всех к лидерству.

Погоня за амбициями только навредила

Оставили бы Стефано Пиоли, может, и не случилось бы обвала. Наверняка в «Милане» об этом думают. Но клуб отказался от поступательного развития из-за собственных амбиций. Пиоли не был идеальным тренером – после чемпионства «россонери» опустились аж на пятую строчку. Но что ещё боссы хотели от растущей неопытной команды? Лидеры ещё должны были повзрослеть, обрести стабильность. И минувший сезон, несмотря на периоды стагнации, показал – в целом миланцы при Пиоли прогрессируют. Несмотря на неудачную первую часть чемпионата, «россонери» прибавили во второй и вырвали серебро.

Вместо того, чтобы довериться Пиоли, руководство «Милана» попрощалось с тренером, но и качественную альтернативу подготовить не успели. Это привело к тому, что теперь командой рулит неоднозначный специалист Паулу Фонсека. И команда даже не до пятой строчки просела, а до седьмой.

«Россонери» на пути исправления, при этом есть существенное «но»

Продолжение сезона для «россонери» куда лучше, чем его начало. После октябрьской паузы коллектив выправил ситуацию и стал побеждать чаще. Стали намного реже терять очки с такими соперниками, как «Удинезе», «Монца», «Эмполи» и так далее. Отмечалось, что ключевым для Паулу Фонсеки будет поединок с «Реалом» в Лиге чемпионов, его в итоге миланцы выиграли (а ведь клуб уже подобрал неплохих кандидатов).

«Милан» выправляет ситуацию, но слишком медленно. На этом же отрезке случились поражение от «Наполи» и ничья с прямым конкурентом – «Ювентусом». Туринцы – первый соперник «россонери» на пути в топ-5. Нужна была только победа. Но «Милан» потерял очки. Вдобавок упустил победу над «Кальяри». Это ещё не говоря о том, что исходя из возможностей, ресурсов, состава, «Милан» вообще должен бороться за тройку.

Равное соперничество с переходящим лидерством

Следить за матчами «Аталанты» и «Милана» всегда интересно – у них сложилось упорное равное противостояние. За последние 20 игр они записали себе в актив по шесть побед, ещё восемь раз сыграли вничью.

Как следствие, нет и постоянного лидера в их матчах. На рубеже 2020-х бергамаски оформили два разгрома: 5:0 дома в сезоне-19/20 и 3:0 на выезде в сезоне-20/21. В следующих пяти матчах банда Гасперини оставалась без побед – зато четырежды выигрывали «россонери». Теперь незначительное преимущество снова на стороне «Аталанты».

Прогноз Soccer.ru: их матчи всегда обоюдоострые и результативные – того же стоит ожидать от очередного противостояния. Ещё одна важная деталь: «Аталанта» играет дома, плюс сейчас она в лучшей форме. И им нужно бороться за лидерство – для этого важно подкараулить ошибку «Наполи». Вряд ли «россонери» замахнутся даже на ничью.