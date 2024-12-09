Головин сыграет против «Арсенала», ПСЖ Сафонова устроит только победа. Лига чемпионов в разгаре

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09 декабря 2024, 22:13

Многие гранды выступят на выезде.

Матчи именитых и неудачливых

ПСЖ на двадцать пятой строчке, парижане пока вне зоны стыкового раунда плей-офф. «Реал» на одну строчку выше, но у Анчелотти очередной опасный соперник. Сыграют в гостях у Гасперини в Бергамо. «Аталанта» умеет огорчить дома любого фаворита. Особенно того, который проиграл «Милану», «Лиллю» и «Ливерпулю». Но все знают, как мадридцы действуют, когда их прижали к стенке. Часто раскрываются лучшие качества.

Не уверены, что Сафонов выйдет в основе ПСЖ в решающем поединке в гостях против «Зальцбурга». Но парижанам обязательно надо обыгрывать аутсайдера. Австрийцы набрали очки только в одном матче из пяти, неожиданно обыграв на выезде «Фейеноорд». Посмотрим на них в поединке против команды Луиса Энрике. Пока слишком низко в таблице «Ювентус». Команда тренера Мотты в среду сыграет с Гвардиолой.

Поскольку у «Манчестер Сити» до сих пор кризис, а «Ювентус» наотрез отказывается проигрывать в Серии А, то ещё посмотрим, получится ли у Холанда легко огорчить итальянцев. Для туринцев матч невероятно важен. Молодой коллектив хочет показать, что не боится чемпионов Англии. В топ-5 только у «Баварии», ПСЖ и «Ювентуса» нет поражений в их лигах, но у итальянцев 9 ничьих при 6 победах в Серии А.

У Гвардиолы и Мотты пока поровну очков в Лиге чемпионов. Бывшие хавбеки «Барселоны» встретятся в Лиге чемпионов как тренеры, их поединок будет одним из центральных в шестом туре. Также хочет улучшить свое положение «Бавария». Два поражения в пяти матчах – плохой результат для Компани. Венсан завтра планирует отыграться на «Шахтёре». Оборона «горняков» вряд ли выдержит натиск, но у фаворита травмы.

Кейн, Дэвис, Коман, Нойер и Гнабри могут не сыграть против «Шахтёра», но «Баварии» срочно надо провести идеальный поединок у двух ворот. Когда впереди целых три тура, рано списывать со счетов грандов, таких как ПСЖ и «Реал». Но у этих команд непростой календарь и немало проблем именно в Лиге чемпионов, невзирая на успехи в национальных чемпионатах. Речь о решающем туре, затем наступит длительная зимняя пауза.

Поединки лидеров в таблице

На вершине «Ливерпуль». На выходных перенесли дерби с «Эвертоном» из-за шторма. Поэтому подопечные Слота получили дополнительный отдых накануне выезда в Испанию. Сыграют против «Жироны». Симпатичная каталонская команда скатилась в таблице Примеры, а в Лиге чемпионов их привалило календарем. Жребий подсунул серьезных соперников. «Ливерпуль» намного сильнее, но надо доказать это на поле.

Клуб предлагает контракты лидерам, но руководители не уверены, что Салах, ван Дейк и Александер-Арнольд примут соглашения. Зато у Слота пошла игра, важно не сбавлять темп накануне Рождественского отрезка. Только у «Ливерпуля» пять подряд побед в Лиге чемпионов. А следом в таблице «Интер». Мощная команда Индзаги выиграла 4 встречи и сыграла 0:0 с «Манчестер Сити». Но у итальянцев впереди сложная неделя.

Сыграют против «Байера» Хаби Алонсо в Леверкузене, один из центральных поединков тура. А позже «Интер» встретит «Лацио» в Серии А. После победы «орлов» в Неаполе между первым и пятым местами всего три пункта. «Интеру» важно вернуть первую строчку, но пока мысли Индзаги заняты не матчем против бывшего клуба из Рима, а поединком с «Байером». Игра тактически – одна из самых увлекательных на общем этапе.

Третью и четвертую строчки по очкам в Лиге чемпионов делят «Барселона» и «Боруссия» Д. У каталонцев начались проблемы, Флик теряет очки в Ла Лиге и злится из-за этого. А самое забавное, что названные команды сыграют между собой. В Дортмунде появится Левандовски, бывший форвард «шмелей». Флик тоже играл против «Боруссии», знакомый соперник. Ямаль и Рафинья хотят себя показать, но финалист ЛЧ опасен.

Игры «тёмных лошадок» турнира

Поскольку лидеры играют между собой – «Интер» в Леверкузене, а «Барселона» в Дортмунде, то немецкими приключениями Индзаги и Флика могли бы воспользоваться «темные лошадки» в первой восьмерке. Вот только им не повезло с соперниками. «Аталанта» протестирует «Реал». Непросто будет набрать очки, хотя по игре лидер Серии А выделяется. Победа в Лиге Европы над «Байером» придала сил и позволила им раскрыться.

У Гасперини нет суперзвезд, но «Аталанта» не боится именитых соперников. Как и «Монако», ведь они уже обыгрывали «Барселону». Клуб Головина на восьмой строчке и сыграет против соседей по таблице – «Арсенала». Ещё один центральный поединок шестого тура Лиги чемпионов. Поражение «Монако» от «Марселя» удалось перекрыть победой над «Тулузой». В этот раз Головин не забил, зато провел весь поединок в основе.

Должен сыграть против «Арсенала». Для «канониров» команда из Монако не чужая, их объединяют Венгер, Анри и другие заметные футболисты. Артета прекрасно понимает, что оппонент сильный и расчетливый. У «Арсенала» есть игровые проблемы. Часто забивают после стандартов, но не сумели дожать «Фулхэм» на выходных. Важно обыграть «Монако» дома, чтобы сделать шаг в сторону финального места в первой восьмерке.

Пока по 10 пунктов у многих клубов, которые можно назвать «темными лошадками». «Астон Вилла», «Спортинг», «Брест» и «Лилль» умеют навязать борьбу соперникам разного уровня. Понятно, что «Бресту» сложнее всего. На выходных они проиграли именно «Лиллю». Но матч против ПСВ дарует ещё один шанс удивить футбольную Европу. А «доги» из Лилля сыграют против «Штурма», австрийского аутсайдера надо побеждать.

У «Астон Виллы» непростой отрезок, но эта «темная лошадка» тоже сыграет против неудачливого оппонента. «Лейпциг» богатый, но пока у них пять подряд поражений в Лиге чемпионов. Наконец, «Спортинг» без Аморима пережил разгром от «Арсенала», а теперь мечтают отыграться в Брюгге. Хотя бельгийцы тоже в зоне плей-офф. Теперь один тур может существенно изменить позицию команд в таблице, каждый матч важен.