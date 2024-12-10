Бергамаски – откровение сезона. Гасперини создал непобедимую команду и готов мстить Анчелотти

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10 декабря 2024, 12:57

Даже скромная «Аталанта» – фаворит в матче с «Реалом».

Набрали ход – пользуются спадом «тёмной лошадки» Серии А

В Италии сейчас самая интересная чемпионская гонка. «Интер» неожиданно до сих пор не закрепился в лидерах чемпионата и только замыкает топ-3. Плюс в первой пятёрке полно «тёмных лошадок» – «Аталанта», «Наполи», «Фиорентина» и «Лацио» забрались куда выше, чем от них ожидали.

И до недавних пор неожиданным лидером таблицы были неаполитанцы – в команду пригласили Антонио Конте, чтобы тот вернул игрокам чемпионский дух. На первых порах «Наполи» был и правда хорош. «Аталанта» тем временем буксовала – казалось, для бергамасков это будет невзрачный сезон. Но поступательно банда Гасперини набирала форму, к очному матчу с неаполитанцами залетела в тройку – и обыграла лидера.

У «Наполи» то поражение стало началом спада – а бергамаски продолжили набирать обороты. В итоге в минувшие выходные «Аталанта» разобрала «Милан», а «Наполи» уступил «Лацио». Так команда Гасперини вышла в лидеры чемпионата.

Скромный клуб – среди лидеров ЛЧ

Это очень красивая история – клуб из малонаселённого итальянского города покоряет чемпионат Италии и движется победной поступью. Лишь одна ничья за 13 матчей. Эта статистика охватывает и другой престижный турнир – Лигу чемпионов.

Еврокубковый сезон для бергамасков начался с поражения в Суперкубке Европы – тогда не смогли справиться с натиском обновлённого «Реала» (0:2). К этому моменту ещё поделили очки с «Арсеналом» и «Селтиком» – и в то же время разобрались «Шахтёром» (3:0), «Штутгартом» (2:0) и «Янг Бойз» (6:1).

Так, обновление формата Лиги чемпионов открыло дорогу «тёмным лошадкам» – команда после пяти туров располагается выше «канониров», «Баварии», «Бенфики», «Атлетико», «Милана», «Ман Сити» и других гигантов. Бергамаски – в топ-5. Выше только «Боруссия», «Барселона» и «Интер».

Есть кому тащить даже кризисный «Реал» – это не Мбаппе

Сейчас обстановка в Ла Лиге и близко не такая однозначная, какой была пару месяцев назад. Тогда у «Реала» всё валилось из рук, команда потеряла всякую структуру игры и внятность в атаке – и в лидеры вырвалась яркая атакующая «Барселона» Флика. Каталонцы уверенно сметали соперника за соперником.

Лишь в ноябре наметился слом. «Сине-гранатовые» после разгромной победы в «эль-класико» подпустили «сливочных» ближе – одержали лишь одну победу в недавних пяти турах (ещё две ничьи и два поражения). Сами мадридцы на том же отрезке одержали четыре победы.

Что важнее, постепенно оживают лидеры, которыми были недовольны на старте сезона. Винисиус набрал ход ещё в октябре – сейчас у него восемь голов. Плюс теперь куда лучше выглядит Джуд Беллингем. Англичанин затерялся после подписания Мбаппе – даже разговаривал с Анчелотти о своей роли на поле. Кажется, трудности позади – в пяти предыдущих турах хавбек забил пять мячей и отдал три голевые (в предыдущих семи играх чемпионата – один ассист). Мбаппе есть у кого поучиться.

Ситуация в ЛЧ – критическая

Пока в Ла Лиге дела идут на поправку, с главным еврокубком не всё так радужно. Пока «Аталанта», Дортмунд, «Байер», «Монако» феерят в борьбе за пятёрку, мадридцы оказались на окраине зоны плей-офф. Даже у просевшего «Ман Сити» и нестабильного «Юве» дела обстоят лучше.

Команде Анчелотти хватило неудач в первых турах. Да, на классе разобрались со «Штутгартом» и перевернули ход игры с дортмундцами (тоже показали разницу в индивидуальном мастерстве) – только таким играм есть более внушительный противовес – поражение от «Лилля», 1:3 от «Милана» и провальный выезд к «Ливерпулю» (0:2).

Вскоре нагрузка только возрастёт – добавятся клубный ЧМ и Суперкубок Испании. Если Анчелотти не решит проблемы команды к этому моменту, дальше будет только хуже.

Ретеги готов показать, кто главный форвард на поле

Мбаппе уже получил приличную порцию критики и с трудом справляется с ней – нереализованный пенальти на «Энфилде» лучшее тому доказательство. Вечером ему не избежать сравнений с другим форвардом, который прогремел на всю Серию А. Гасперини быстро сделал из Матео Ретеги топ-нападающего. 25-летний итальянец только летом перебрался в Бергамо и впервые участвует в чемпионской гонке на таком уровне. И несмотря на это, Матео уже отметился 12 голами в чемпионате – сейчас он лучший бомбардир Серии А.

Так, не сверкавший ранее футболист показывает ярчайший футбол, а француз, от которого ждали яркой игры в «Реале», проваливается. Для итальянца будет огромной мотивацией забить «сливочным» и затмить Килиана.

Есть шанс прервать неудачную тенденцию

Из-за эмоционального заряда от длительной победной серии, из-за формы лидеров «Аталанта» точно не будет аутсайдером в матче против «сливочных». Бергамаски готовы замахнуться на крайне важную для себя победу. Важна она потому, что ранее «Аталанта» «Реал» не обыгрывала. В трёх очных встречах победили «сливочные» – причём на этом отрезке у итальянского гранда только один гол.

Вдобавок это возможность взять реванш за летнее поражение в Суперкубке Европы – 0:2.

Прогноз Soccer.ru: в Бергамо велик соблазн назвать «Аталанту» фаворитом – но однозначно заявлять об этом нельзя. У мадридцев остаётся их магия – когда они наказывают даже за секундную потерю концентрации. И всё же поставим на хозяев – это будет их трудовая победа.