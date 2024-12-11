Победитель заберёт чистое второе место в Лиге чемпионов. «Барселона» в гостях у финалиста турнира

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11 декабря 2024, 13:00

Тренер Флик вернулся на родину.

Каталонцы в погоне за «Ливерпулем» и премиями

Команда Флика сыграет в Дортмунде, где их ждёт весенний финалист Лиги чемпионов. Хотя «Боруссия» уступила «Реалу» и поменяла тренера, Шахин поддерживает порывы Терзича. Немцы остаются опасными соперниками в еврокубках для любого гранда. Уже набрали 12 пунктов, как «Барселона». Каталонцы в случае победы с любым счетом гарантируют себе вторую строчку, ведь остальные клубы первой восьмерки свои матчи провели вчера.

Ничья тоже устроит, хотя тогда будут разделять вторую позицию по очкам с целой группой команд, вроде героического «Бреста». Но испанцы и немцы не всегда рациональные в футболе. Плюс «Арсенал», «Монако» и «Бавария» слишком близко. Также есть другие клубы с десятью очками. Ничьей «Барселоне» мало, поскольку надо быстро решить вопрос с выходом в плей-офф, а также не забывать о ещё одной особенности нового формата.

Команды, которая займут первое и второе места, получат преференции в плей-офф. Во-первых, не сыграют между собой до финала. Во-вторых, чем выше место в кластерах таблицы, поделенной на восьмерки, тем ниже шанс нарваться на самого опасного кита. Неудачи «Реала» и ПСЖ спутали карты, но это касается скорее команд, которые рассчитывали на середняков в стыковом раунде. «Барселоне» нужно сразу пройти в 1/8-ю финала.

Ещё при Хави показали в еврокубках, что им не удаются поединки на вылет. Поражение от «Монако» стало щелчком по носу. Последние результаты в Ла Лиге ужасные – одна победа в пяти турах. Потеряли 10 пунктов, теперь у «Реала» есть шанс обойти «Барселону» в таблице, если обыграют «Валенсию» в перенесенном поединке. Флика волнует нестабильность его коллектива. Тяжело стать чемпионом, если даришь шанс Анчелотти и Симеоне.

В Лиге чемпионов «Барселоне» тоже важна каждая победа. Здесь вопрос денег. За место в первой восьмерке дадут 11 миллионов евро. Почти 19 миллионов евро заработали просто за участие на общем этапе. Чистая победа это 2.1 миллиона евро. Но также в УЕФА есть казна. Если команды играют вничью, то получают по 700 тысяч. Аналогичная сумма уходит в казну турнира. После общего этапа лучшие команды разделят миллионы евро между собой.

«Боруссия» Шахина нуждается в победе над грандом

«Шмели» являются одной из самых непонятных команд сезона. Начали неплохо, а потом метались от поражения 5:1 от сбавившего «Штутгарта» до победы 7:1 над непростым «Селтиком» тренер Роджерса. «Боруссия» себя плохо контролирует. У молодого тренера Шахина была серия из трех поражений подряд. Игра команды из Дортмунда редко безнадежная, но ошибок в защите хватает. Накануне сыграли по 1:1 против «Баварии» и тезок из Менхенгладбаха.

Нужен эмоциональный подъем, а его проще всего обеспечить в поединке против «Барселоны». Все знают фишку Флика в защите – высокая линия обороны. Надо не попасть в офсайд, и тогда открыт путь к воротам Пеньи. Хотя у Флика нет эпидемии травм и дисквалификаций, а многие ключевые футболисты должны сыграть в Дортмунде, каталонцев обыгрывал «Лас-Пальмас». Конечно, футболисты «Боруссии» рассчитывают дать бой нестабильному фавориту.

Огорчает, что соперники могут принять ничью как приемлемый результат, если решат сэкономить силы. Но поскольку команды эмоциональные, здесь всё может повернуться как в пользу «Барселоны», она объективно сильнее, так и в пользу «Боруссии», у которой за спиной невероятная желтая стена фанатов. Каталонцы не из пугливых, но у них слишком сильные перепады в игре. Порой ничего не работает в атаке даже с Рафиньей, Ямалем и Левандовски.

Также посмотрим, что покажут защитники и вратарь «Боруссии». Важно не упустить плеймейкера каталонцев Ольмо, ведь Дани играл за «Лейпциг» и прекрасно знает настройки клуба из Дортмунда в обороне. Как и Левандовски. Роберт возвращается на знакомый стадион, где забил много мячей. А в атаке «шмелей» теперь Гирасси. Гвинеец не подводит Шахина, у него 4 гола и 2 ассиста в Лиге чемпионов. Адейеми и Гиттенс тоже результативные и ловкие.

Сильных соперников выделяет футбольная дерзость

Нури Шахин заявил, что фаворита в матче нет, а «Боруссия» играет на уровне «Барселоны». Напомним, что тренеру «шмелей» 36 лет, родился в один год с Левандовски. Бывший хавбек «Реала» всегда был дерзким парнем. Поэтому не удивляет его вера в победу над каталонцами. Тем более, Шахину показали путь предыдущие соперники Флика. У «Барселоны» много слабых мест в защите. Даже таланты, вроде Кубарси, допускают грубые ошибки.

Жюль Кунде хорош в атаке на правом фланге. И не всегда готов в обороне, хотя француз заявлял о желании играть в центре защиты, а не пахать по всей бровке в стиле Дани Алвеса. Флик доволен, что вернулся Касадо, но вместе с Педри два талантливых мастера первого паса оставляли пустые зоны в центре поля. Ольмо, Ямаль и Рафинья далеко не всегда шикарно работают в прессинге. А Левандовски, как любой форвард, может ярко промахнуться.

Но Шахин ошибается, в матче в Дортмунде есть фаворит. И не ошибается, когда допускает победу «Боруссии». А про ничью можно даже не начинать спорить. Результативный мир сегодня является вероятным результатом, поскольку выход в финал Лиги чемпионов добавил «Боруссии» опыта. Не все участники решающего матча против «Реала» сегодня выйдут на поле. А вот мастерства и мотивации хватает большинству игроков немецкого клуба.

Сыграют резкие и дерзкие, поэтому могут устроить как размен ударами в стиле матча «Реала», так и придержать коней, поскольку «Барселона» устала пропускать. У каталонцев один «сухарь» в последних восьми матчах. Даже когда нет вопросов к великолепной четверке в атаке, хватает претензий к обороне. Причем опытные Кристенсен и Араухо по-прежнему не готовы к стабильной игре в основе после травм. «Барселоне» можно забить.

Впрочем, «Боруссия» не выделяется последовательностью. Также немцы не выделяются по ключевой статистике, в отличие от каталонцев. Но впечатляет диапазон, который покорялся «шмелям». Немцы могут опуститься на дно, а через месяц провести великолепный домашний матч, нагрузив работой невероятно сложного соперника. Необычная команда, Флик это знает. У Ханси пока 5 побед в 5 матчах против «Боруссии». Сегодня новая глава.