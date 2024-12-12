«Лацио» выиграл от смены тренера. Задача «орлов» – вернуться на вершину в Лиге Европы

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12 декабря 2024, 14:07

Могут возглавить сразу две таблицы.

Римляне в гостях у непобедимого дома «Аякса»

Хотя у голландцев есть два нелепых гостевых поражения в чемпионате, а последняя неудача случилась на выходных, дома команда 35-летнего тосканца Франческо Фариоли играет успешнее. «Аякс» дома ещё не проигрывал. Занимают третью строчку в таблице голландской лиги после ПСВ и «Утрехта». Но все лидеры, как и «Фейеноорд», часто набирают очки. Для «Лацио» выезд в Амстердам – очень интересное приключение.

После победы братьев Уильямсов над «Фенербахче» в Стамбуле «Атлетик» возглавил таблицу Лиги Европы. У них 5 викторий и 1 ничья. Команда Вальверде не проигрывала с начала октября, когда уступили в гостях «Жироне». Баски являются достойным конкурентом для «Лацио» в борьбе за первую строчку в общей таблице в еврокубках. Но итальянцы тоже хороши. Особенно когда надо сыграть против неаполитанцев Конте.

«Наполи» дважды подряд уступил «Лацио» в Кубке Италии и в Серии А. Если победу 3:1 в турнире на вылет можно списать на количество изменений в основе, то в чемпионате Конте мечтал взять реванш. Более того, Кварацхелия встречал римских гостей на домашней арене. Южане очень старались, но поединок получился классическим – с тремя ударами в створ ворот. Точнее всех оказался датский вингер Густав Исаксен.

Понимаем людей, которые скептично оценивают перспективы «Лацио». У них нет звездного состава. Выкупленные Гендузи и Нослин не могут испугать опытных соперников. Но даже обидные проколы, вроде выездного поражения от «Пармы», не мешают верить в будущие победы «орлов». У этой команды есть козыри, могут их показать в гостях у «Аякса». Только «Интер» и «Аталанта» опаснее в атаке из итальянцев.

В обороне важно, чтобы спасал голкипер Проведель. Сына итальянца и россиянки нельзя назвать самым везучим вратарем сезона. «Лацио» допускает мало моментов, как «Ювентус» и «Наполи», но пропустили многовато мячей. К опытному защитнику Романьоли хорошо бы добавить сильного напарника, вроде Жиго. Но экс-игрок «Спартака» чаще выходит в Лиге Европы. Самуэля сегодня ждут на поле против «Аякса».

Нестабильность выступлений украшает путь «Лацио»

Марко Барони привык работать с аутсайдерами. Он не считает слабым состав «Лацио» с футболистами за 15-20 миллионов евро. Впервые в жизни у Барони столько очков на отрезке в двадцать поединков. Его «Лацио» в шаге от места в десятке самых результативных команд сезона в топ-5. Выжимают максимум после стандартов, учатся у «Арсенала». Также у римлян рекордное количество подач с флангов в чемпионате.

Футболисты «Лацио» частенько забивают головой, хотя основной форвард не великан. Ассисты в основном с левого фланга или полуфланга. Из двадцати голевых передач восемь на счету португальского латераля Тавареша. Экс-игрок «Бенфики» арендован у «Арсенала». Нуну впечатлил, а теперь надо показать стабильность. Вот в этом загвоздка. Гендузи, Кастельянос, Нослин и Исаксен – неплохие и не старые футболисты.

Но у всех этих ребят, как и у Тавареша, заметны перепады формы. Именно поэтому Барони часто делает акценты на кроссы. Лучше играть шире и проще, получая моменты после навесов и прострелов, чем выдумывать схему и подход, которые футболисты не вытянут по классу. Например, как только заработают подачи с правого фланга – пока не получается создавать голы оттуда, «Лацио» сразу станет ещё опаснее в атаке.

Конечно, болельщикам команды хотелось бы увидеть возвращение в прошлое на четверть века. Тогда шведский тренер Свен-Горан Эрикссон руководил звездами мирового уровня и выиграл с ними Скудетто. Но сейчас в футболе всё иначе, поэтому у «Лацио» есть несколько путей. Или всегда играть на результат, но так вряд ли добьются значимых успехов. Или подключать вдохновение и драйв. Такой подход опаснее.

Зато смелость может вознаградиться. Против «Наполи» в кубковом матче чемпион мира Педро заработал пенальти, но Дзакканьи проиграл голкиперу. «Лацио» не остановился, забили три мяча. В чемпионате атаковали игроки «Наполи», но поскольку у Барони есть правило по четкой игре центральных хавбеков – один набрасывается на соперника, а другой страхует ниже, то удалось вырвать победу после контратаки.

В Серии А шансы на Скудетто у шести весёлых команд

Шестая команда сезона в чемпионате Италии может дома убрать со счетом 2:0 чемпионов Англии, что в ночь со среды на четверг сделал «Ювентус» с «Манчестер Сити». «Аталанта», лидер Серии А, навязала борьбу «Реалу» в Бергамо. Проиграли 2:3, но могли получить ничью и даже претендовать на победу, если бы капитан де Рон не работал настолько медленно против звезд «Реала» один в один. Итальянцы хороши.

«Лацио» в плей-офф Лиги Европы точно не встретит команды уровня «Реала» и ПСЖ . Если Анчелотти и Энрике не выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, то не отправятся в другой турнир, а сразу прекратят выступления в еврокубках. Для «орлов» важно, что плохо выступают в Лиге Европы «Рома», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад». Круг претендентов на кубок широкий, как в случае со Скудетто в чемпионате Италии.

«Орлы» не главные фавориты, но у них достаточно аргументов, чтобы стремиться к трофеям. Не повезло лишь в Кубке Италии. Если «Интер» не вылетит от «Удинезе», то в четвертьфинале турнира «Лацио» встретит грозную команду бывшего тренера. Но римляне прекрасно знают всех своих соперников. «Фиорентина» выдала серию из восьми побед подряд в чемпионате. «Лацио» не хуже, в таблице они соседи.

В прошлом столичному клубу удавалось собирать крутые успешные отрезки. Обычно не хватало сил на финальный рывок и трофей, но «Лацио» тренировали Индзаги и Сарри, не последние наставники мира. Даже с Тудором не проигрывали другим грандам, а с Барони могут пойти дальше. «Лацио» собрал толковый состав, с которым можно терпеть и созидать. Но важно показать характер весной в плей-офф Лиги Европы.