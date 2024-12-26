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Пять промахов в карьере великого плеймейкера. Де Брюйне не завоевал «Золотой мяч» и не выиграл Евро

26 декабря 2024, 19:12
Де Брюйне

Кевин часто оставался в тени коллег.

Не попробовал свои силы в «Реале»

Молодому Де Брюйне стоило рискнуть и перебраться в Мадрид. «Манчестер Сити» не сможет купить себе историю, а у «Реала» есть статус. Именно поэтому многие футболисты, вроде Родриго, Мбаппе и Беллингема, отказывали команде Гвардиолы, выбирая клуб из Мадрида. Де Брюйне мог попасть в «Реал» и заиграть там лучше, чем Азар. Надо было рисковать в молодости, а вот недавно такой трансфер уже не имел смысла. Тем более, не всегда возрастным игрокам просто попасть в заявку Переса. Смотрит на возраст игроков, поэтому может отказаться от защитника ван Дейка, поскольку сегодня появились новости о продлении контракта Вирджила с «Ливерпулем». Де Брюйне тоже разминулся с особой ролью в великом «Реале». Из-за этого не получил парочки побед в Лиге чемпионов. Также был лишен великого противостояния против «Барселоны» в Эль Класико. Кевин довольствовался ролью лидера богатого «Манчестер Сити». Ничего плохого в такой карьере нет, но все-таки Иньеста и Хави, а также Кроос и Модрич зашли дальше. Впрочем, в их случае выручили успехи национальных команд. Испанцы и немец – чемпионы мира, а Лука был в финале турнира вместе с национальной командой Хорватии. Великолепный результат для сборной крошечной страны.

Не устроил бунт в сборной Бельгии

Хотя у Кевина непростой характер, на что частенько намекает Гвардиола, Де Брюйне не назвать классическим футбольным капитаном вроде Джеррарда и Терри. Плеймейкер слишком долго терпел слабых тренеров у руля сборной Бельгии. А если не слабых, то неподходящих персон. У Роберто Мартинеса с Португалией получается лучше, чем с «красными дьяволами». Де Брюйне помогал всем наставникам национальной команды, но идеального тренера не дождался. Сейчас Кевина бесит, что многие коллеги по сборной завязали, а его оставили мучиться с Тедеско в Лиге наций. И надеяться, что молодежь выступит лучше, чем замечательные ветераны. Верится с трудом. Не знаем даже, сможет ли Де Брюйне сыграть на ЧМ-2026, всё-таки ему через два года исполнится 35 лет. Не все центральные хавбеки такие выносливые, как Лука Модрич из «Реала». Кевин может остаться в большом международном футболе, если сильно захочет, но вряд ли обновленная сборная Бельгии сильнее старой вариации. Де Брюйне очень злится, когда журналисты спрашивают его о прошлом для «золотого поколения», так как понимает, что упустили исторический шанс. Та Бельгия могла выйти в большой финал, но осталась без кубков.

В начале карьеры доверял «Челси»

Древняя ошибка, но тоже повлияла на Де Брюйне, поскольку Кевин потерял время. «Генк» быстро спровадил атакующего хавбека в Лондон, знакомый маршрут для многих талантливых футбольных бельгийцев. Но «Челси» не был готов к работе с молодыми Салахом и Де Брюйне. Кевин играл в аренде за «Вердер», выступал за «Вольфсбург». Повезло, что «волки» забрали его через полноценный трансфер, ведь так быстрее вышел на высокий уровень и без проблем смог перейти в «Манчестер Сити». В этом клубе Де Брюйне выиграл почти всё в пределах Англии. Шесть раз покорил АПЛ, был игроком года по версии коллег, брал внутренние кубки и сумел победить в Лиге чемпионов со второй попытки. Но если бы сразу правильно подобрал команду, то не потратил бы три сезона на более скромном уровне и достиг большего. Возможно, если бы выбрал не «Челси», то сразу попал бы в команду с великой историей, необязательно в АПЛ. Молодой Де Брюйне действовал резко и красиво. У него были дальний удар, умный пас, выносливость для борьбы за мяч. Оказавшись одним из лишних в составе «Челси», Кевину пришлось завоевывать репутацию с нуля. А сейчас уже не тот, даже «Эвертон» не обыграл, выйдя сегодня на замену.

Не думал о собственной статистике

Эгоизм создает легендарные футбольные истории. У многих диспетчеров хорошая голевая статистика. Де Брюйне тоже грех жаловаться, только в АПЛ у него 70 забитых мячей. Но таких показателей оказалось мало, чтобы Кевин со второй линии вышел на первый план во всем мире. Это прирожденный плеймейкер. Де Брюйне никогда не коллекционировал голы, поэтому рядом с ним всегда расцветали напарники. Его пасами пользовались. Гвардиола двигал Кевина по схеме, располагая глубже, чем молодых напарников. Де Брюйне вполне мог играть ближе к чужим воротам и быть эгоистичнее. Тогда собрал бы призы игроку месяца в АПЛ, а ещё смог бы оказаться выше в котировках на «Золотой мяч». Что удалось Бензема, Модричу и Родри, то не получилось у Кевина. А ведь Де Брюйне является игроком невероятно высокого уровня. В истории АПЛ есть только один плеймейкер с большим количеством ассистов – Райан Гиггз. У валлийца из МЮ 162 передачи, у бельгийца Де Брюйне 114. Но у них большая разница по количеству матчей. Кевин не перегонит Райана, он скоро уедет из Англии, в «Манчестер Сити» готовятся к расставанию.

Не подготовился к выходу на пенсию

Концовка карьеры может оказаться скомканной, потому что Де Брюйне не придумал как красиво покинуть «Манчестер Сити». А теперь фактор травм влияет на будущее игрока. Похоже, здоровье не позволит до сорока лет стоять в центре полузащиты условного «Интера» и раздавать голевые передачи в Серии А. Огорчает, что у Кевина сейчас только плохие варианты продолжения карьеры, если вспоминать о масштабности футболиста. Замечательный мастер может оказаться в «Фенербахче». Турецкий вариант простой, в тамошней Суперлиге можно долго играть, не оглядываясь на возраст. Моуриньо не откажется поработать с Де Брюйне. Но турецкий футбол не интересен большой звезде, хотя семью футболиста может заинтересовать Стамбул. Менее экзотичный вариант – Майами. Жена и дети не откажутся от варианта с США. А вот в Саудовскую Аравию заманить футболиста будет сложнее. Но и такой путь присутствует, если заплатят неприлично много денег. Однако есть и хорошие новости для футболиста. Летом Де Брюйне станет свободным агентом. Это существенно упростит ветерану поиски новой команды. Стоит ли уходить на пенсию, покидая топ-5? Кевин ответит на этот вопрос в ближайшие месяцы, или даже недели.

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Все комментарии
valt134
valt134
28 декабря 2024 в 16:56
Хороший И качественный Футболист. Удивляет, что на уровне Сборной ничего не выиграл. Хотя ЗВЕЗД там хватало и первые в рейтинге были, но как-то не срослось…Вроде и страна маленькая и народу не шибко богато, но в футбол играть умеют.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Ice van Reed (раскрыть)
27 декабря 2024 в 08:57
Никак, средне
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
27 декабря 2024 в 01:43
Потрясающий игрок,человек-лидер...с огромным уважением отношусь к нему хоть и не являюсь поклонником МС и сб.Бельгии...его феноменальная работоспособность,заряженность на борьбу,видение поля и быстрые решения,все это многим новозвездам не хватает,Кевин реально крут
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
27 декабря 2024 в 01:39
Ну тут автор видимо имел ввиду золотое поколение сб.Бельгии,а никак не одну из лучших команд мира...никогда они таковыми не являлись
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
26 декабря 2024 в 21:25, ред.
А как же бывший игрок Арсенала и "легенда" Барселоны Вермален,Ю плюс полузащиты был одуванчик Фелаини, и второй после Халка в Зените (по покупке) Витсель
Grizly88
Grizly88
26 декабря 2024 в 20:05
Про него уже все забыли да же фанаты Сити не поют больше песни о нем
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ᅠᅠ (раскрыть)
26 декабря 2024 в 20:01
Англия: подержите мое пиво...
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
26 декабря 2024 в 20:00
Эти нет, я имел ввиду, конечно, 88-й год. Там были ещё круче звёзды с Золотыми мячами. В целом, голландцев принято считать главными неудачниками в футболе, но Бельгия по мне, так более неудачливая.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ᅠᅠ (раскрыть)
26 декабря 2024 в 19:58
Так эти же не взяли, в 2000
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
26 декабря 2024 в 19:57
Голландам просто не повезло, хотя Евро они своё взяли. У Бельгии, конечно, таких звёзд не было.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ᅠᅠ (раскрыть)
26 декабря 2024 в 19:56
Рейтинг сборных - это вообще песня. Но они не то что не выиграли ни один турнир, они ж и в полуфинал лишь единожды))) нуто есть вообще ни о чем. Голландцы рубежа веков с клюйвертом, бергкампом, давидсом, зеедорфом, ван дер саром куда звезднее
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
26 декабря 2024 в 19:53
Ну, они долго возглавляли рейтинг лучших сборных мира, это значит, что у них была лучшая статистика по играм. В целом. А вот частности и подвели, не смогли за это время выиграть какой-нибудь турнир.
Хотя, в целом да, многих бельгийских игроков относили к топам, а не так. Слишком много игроков уровня Витселя, Феллайни или Мертенса, включая целиком всю защиту, но пиковый Азар и де Брюйне и правда звёзды, на фоне которых остальные должны были развиться, но опять увы.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
26 декабря 2024 в 19:25, ред.
Что там за поколение такое у бельгии было? Де брюйне, азар, куртуа? И полузвезды типа компани и лукаку с вильмотсом? И все? Бускетс, хавиньеста, рамос, вилья, торрес, сильва, фабрегас, кас, пике. Или роналдо, роналдиньо, кафу, карлос, ривалдо. Вотэто ЗОЛОТОЕ поколение
Гость
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