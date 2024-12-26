Пять промахов в карьере великого плеймейкера. Де Брюйне не завоевал «Золотой мяч» и не выиграл Евро

1735229557

26 декабря 2024, 19:12

Кевин часто оставался в тени коллег.

Не попробовал свои силы в «Реале»

Молодому Де Брюйне стоило рискнуть и перебраться в Мадрид. «Манчестер Сити» не сможет купить себе историю, а у «Реала» есть статус. Именно поэтому многие футболисты, вроде Родриго, Мбаппе и Беллингема, отказывали команде Гвардиолы, выбирая клуб из Мадрида. Де Брюйне мог попасть в «Реал» и заиграть там лучше, чем Азар. Надо было рисковать в молодости, а вот недавно такой трансфер уже не имел смысла. Тем более, не всегда возрастным игрокам просто попасть в заявку Переса. Смотрит на возраст игроков, поэтому может отказаться от защитника ван Дейка, поскольку сегодня появились новости о продлении контракта Вирджила с «Ливерпулем». Де Брюйне тоже разминулся с особой ролью в великом «Реале». Из-за этого не получил парочки побед в Лиге чемпионов. Также был лишен великого противостояния против «Барселоны» в Эль Класико. Кевин довольствовался ролью лидера богатого «Манчестер Сити». Ничего плохого в такой карьере нет, но все-таки Иньеста и Хави, а также Кроос и Модрич зашли дальше. Впрочем, в их случае выручили успехи национальных команд. Испанцы и немец – чемпионы мира, а Лука был в финале турнира вместе с национальной командой Хорватии. Великолепный результат для сборной крошечной страны.

Не устроил бунт в сборной Бельгии

Хотя у Кевина непростой характер, на что частенько намекает Гвардиола, Де Брюйне не назвать классическим футбольным капитаном вроде Джеррарда и Терри. Плеймейкер слишком долго терпел слабых тренеров у руля сборной Бельгии. А если не слабых, то неподходящих персон. У Роберто Мартинеса с Португалией получается лучше, чем с «красными дьяволами». Де Брюйне помогал всем наставникам национальной команды, но идеального тренера не дождался. Сейчас Кевина бесит, что многие коллеги по сборной завязали, а его оставили мучиться с Тедеско в Лиге наций. И надеяться, что молодежь выступит лучше, чем замечательные ветераны. Верится с трудом. Не знаем даже, сможет ли Де Брюйне сыграть на ЧМ -2026, всё-таки ему через два года исполнится 35 лет. Не все центральные хавбеки такие выносливые, как Лука Модрич из «Реала». Кевин может остаться в большом международном футболе, если сильно захочет, но вряд ли обновленная сборная Бельгии сильнее старой вариации. Де Брюйне очень злится, когда журналисты спрашивают его о прошлом для «золотого поколения», так как понимает, что упустили исторический шанс. Та Бельгия могла выйти в большой финал, но осталась без кубков.

В начале карьеры доверял «Челси»

Древняя ошибка, но тоже повлияла на Де Брюйне, поскольку Кевин потерял время. «Генк» быстро спровадил атакующего хавбека в Лондон, знакомый маршрут для многих талантливых футбольных бельгийцев. Но «Челси» не был готов к работе с молодыми Салахом и Де Брюйне. Кевин играл в аренде за «Вердер», выступал за «Вольфсбург». Повезло, что «волки» забрали его через полноценный трансфер, ведь так быстрее вышел на высокий уровень и без проблем смог перейти в «Манчестер Сити». В этом клубе Де Брюйне выиграл почти всё в пределах Англии. Шесть раз покорил АПЛ , был игроком года по версии коллег, брал внутренние кубки и сумел победить в Лиге чемпионов со второй попытки. Но если бы сразу правильно подобрал команду, то не потратил бы три сезона на более скромном уровне и достиг большего. Возможно, если бы выбрал не «Челси», то сразу попал бы в команду с великой историей, необязательно в АПЛ . Молодой Де Брюйне действовал резко и красиво. У него были дальний удар, умный пас, выносливость для борьбы за мяч. Оказавшись одним из лишних в составе «Челси», Кевину пришлось завоевывать репутацию с нуля. А сейчас уже не тот, даже «Эвертон» не обыграл, выйдя сегодня на замену.

Не думал о собственной статистике

Эгоизм создает легендарные футбольные истории. У многих диспетчеров хорошая голевая статистика. Де Брюйне тоже грех жаловаться, только в АПЛ у него 70 забитых мячей. Но таких показателей оказалось мало, чтобы Кевин со второй линии вышел на первый план во всем мире. Это прирожденный плеймейкер. Де Брюйне никогда не коллекционировал голы, поэтому рядом с ним всегда расцветали напарники. Его пасами пользовались. Гвардиола двигал Кевина по схеме, располагая глубже, чем молодых напарников. Де Брюйне вполне мог играть ближе к чужим воротам и быть эгоистичнее. Тогда собрал бы призы игроку месяца в АПЛ , а ещё смог бы оказаться выше в котировках на «Золотой мяч». Что удалось Бензема, Модричу и Родри, то не получилось у Кевина. А ведь Де Брюйне является игроком невероятно высокого уровня. В истории АПЛ есть только один плеймейкер с большим количеством ассистов – Райан Гиггз. У валлийца из МЮ 162 передачи, у бельгийца Де Брюйне 114. Но у них большая разница по количеству матчей. Кевин не перегонит Райана, он скоро уедет из Англии, в «Манчестер Сити» готовятся к расставанию.

Не подготовился к выходу на пенсию