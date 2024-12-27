Красная Бруну и «сухое» поражение. МЮ разобрал аутсайдер АПЛ

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27 декабря 2024, 10:07

Это было больно.

В «Ман Юнайтед» точно что-то сломалось под новый год. Стартовал Рубен Аморим неплохо – но сейчас ситуация гораздо сложнее. В «боксинг-дэй» уступили команде с 17-й строчки в Премьер-Лиге.

Победа над «Сити» пошла во вред

Понятно, что не стоит искать связь там, где её нет – но именно за манкунианским дерби последовала чёрная полоса. «Юнайтед» даже против кризисного «Сити» не считались фаворитами. На «Этихаде» даже ничья считалась бы успехом – соперник был запредельно мотивирован. Но вечером 15 декабря «красные дьяволы» выдали настоящее шоу – перевернули игру с 0:1 на 88-й минуте. Диалло заработал пенальти, а спустя две минуты сам оформил победный. Первая пятёрка была в пяти очках, ещё один плюс – «Юнайтед» предстоял матч с ещё одним конкурентом.

«Борнмут» в этом сезоне запрыгнул неожиданно высоко для себя – команда удерживает шестую строчку. Обыграть «вишен» значило подобраться ещё ближе к зоне еврокубков. Но перед этим была игра Кубка лиги против «Тоттенхэма» – манкунианцы её проиграли (хотя были близки к камбэку). Потом – разгром от «вишен» (0:3). «Красные дьяволы» пошли на спад – и теперь предстоял выезд к «Вулверхэмптону». «Волки» шли в зоне вылета, но недавно оттолкнулись ото дна – обыграли «Лестер» и приблизились к 17-й строчке. Соперник дома был предельно мотивирован.

В поисках стабильных сочетаний

Аморим продолжает обживаться в новом клубе. Португалец с первых матчей интегрировал схему с тремя центральными защитниками, при этом просил всех запастись терпением – лучше отмучаться сразу. Всю серьёзность слов понимаем сейчас – команде и правда тяжело даётся такой переход.

Поэтому менеджер прибегает к ротации и ищет оптимальные позиции для игроков. Амада Диалло заигрывали на позиции латераля – но против «Хэмптона» он играл инсайда. Бруну Фернандеша выпускают либо в центре поля, либо тоже под нападающим – тут лучше раскрываются его атакующие навыки. В трио центрбеков есть выбор между Мартинесом, Магуайром, де Лигтом, недавно вернулся Йоро – плюс на первых порах использовали Мазрауи. Против «волков» Нуссаир вышел на позиции латераля, а крайнего центрального сыграл Лени – француза активно интегрируют в состав через игровую практику.

Резюмируя – сочетания в каждой линии МЮ не устоялись, Аморим продолжает искать баланс.

МЮ не хватает остроты в финальной трети

Стоит оттолкнуться от комментария Аморима по итогам матча. Тренер МЮ отмечает:

Матч состоял из двух частей. Разница в том, что мы играли 45 минут в меньшинстве. У ворот соперника было много моментов. В последней трети поля нам немного не хватало агрессии, но мы контролировали ход игры. Затем был второй тайм, во время которого мы должны были что-то изменить, но удаление все для нас усложнило. У меня было ощущение, что мы были ближе к тому, чтобы сравнять счет, чем «Вулвс» ко второму голу. В концовке мы были сосредоточены на том, чтобы добиться ничьей, но пропустили еще один гол.

МЮ и правда отвечал на выпады «Вулвс». Только была видна разница в эффективности. Хозяева играли в ту же схему, что и манкунианцы. Но атаки гостей регулярно разбивались из-за численного преимущества «Хэмптона» на своей трети – «красным дьяволам» не хватало движения, чтобы нивелировать это преимущество. Команда Перейры с этим сталкивалась гораздо реже.

Итог – атаки были и у тех, и у других. Но манкунианцы не пробивали насыщенную оборону, а у «Вулвс» чаще было свободное пространство. При этом гости находили моменты для дальних ударов.

Удаление сломало игру гостей

Оно произошло аккурат после перерыва и разделило игру на «до» и «после». МЮ потерял ключевого плеймейкера, усложнилась ситуация в атаке. А соперник получил возможность для решающего шага. Матеус Кунья открыл счёт спустя девять минут после красной Бруну – после Аморим решился на замены.

При этом менеджер сделал ставку на атаку – в центре поля вместо Угарте и Майну вышли Каземиро и Эриксен. Центрального защитника Йоро заменил вингер Антони. В концовке к ним добавились Гарначо (вместо Диалло) и Зиркзее (вместо Хёйлунда). Аморим также упростил игру – манкунианцы перешли на навесы. Ни то, ни другое не принесло забитого гола. Зато открылись зоны за спинами – в добавленное время «Вулвс» после отбора разогнали свою атаку и забили второй.

Ещё месяц в тяжёлом режиме – боссам надо терпеть

Аморим установил антирекорд в МЮ – никто не проигрывал четыре раза в АПЛ быстрее. Команда за матч до финиша первого круга идёт за пределами первой десятки – до зоны вылета восемь очков, но при ужасной форме «Юнайтед» даже такая фора не даёт гарантий. Букмекеры даже установили для «Юнайтед» (вместе с «Сити») коэффициент на вылет.

Матчи, в которых позарез была нужна победа, проиграны. Теперь ожидает тяжелейший календарь. 30 декабря манкунианцы дома примут боевитый «Ньюкасл», пятого января – выезд к «Ливерпулю» (и потенциальная порка). На следующие выходные – кубковая игра с «Арсеналом», а после «Саутгемптона» – матч с «Брайтоном». Если «красные дьяволы» уступили даже «Вулверхэмптону», перспективы на ближайший отрезок совсем печальные.

Амориму срочно нужно переламывать ситуацию. Перестройка – это, конечно, хорошо, да и по Рэшфорду клуб придерживается той же позиции, что и тренер. Но всё это теряет смысл на фоне тотального спада и вероятного вылета в Чемпионшип.