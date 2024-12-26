Батраков может сбавить, а количество не перешло в качество в атаке. «Локомотиву» не хватает мощной «девятки»

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26 декабря 2024, 21:27

Как ёлка без путеводной звезды.

Галактионову тяжело выигрывать трофеи без звёзд

В «Локомотиве» собрали интересный состав, где почти все в основе россияне. Много молодых ребят, работает академия клуба. Они наравне с «Динамо», могут пнуть «Зенит» и «Спартак». Но успехи воспитанников не дают забыть о серии в конце года. Три поражения и ничья, плохие результаты. Оппоненты были серьезными, проигрывали «Спартаку» и «Динамо». Но «Химкам» тоже уступили. Правильно критиковали легионеров из центра обороны Ньямси и Монтеса. Но разве атака выступила здорово?

В составе московской команды сейчас слишком мало звёзд. Талантов Галактионова и его подопечных хватает, чтобы случайно поработать на «Зенит». Например, забрать очки у «Краснодара». Но это побочный эффект невозможности сыграть на победу против лидера РПЛ . Хотя именно «Локомотив» в прошлом сезоне нанес Семаку два поражения за сезон в чемпионате, Галактионов не пошел дальше и не смог возглавить таблицу к зимней паузе. Одна из причин – не хватает опытных футболистов.

Дзюба и Миранчук списаны клубом, надо экономить на зарплате, следить за бюджетом клуба. Правильные решения, Артём и Антон не вывели бы «Локомотив» на первое место. Их присутствие могло помешать развитию крутого Батракова и не старого форварда из «Оренбурга» Воробьева. Хотя связка вызывает симпатию и у них неплохая общая результативность, вопрос класса весной может упасть деревом на рельсы «Локомотива». У Батракова перебор по голам и ассистам, ему сложно не сбавить.

Даже у чемпиона Европы Ямаля есть перепады в игре и травмы, Ламин слишком юный игрок для стабильных выступлений. Батраков на два года старше, но тоже без важного опыта. У него великолепная осень, но дальше будет сложнее. А Воробьеву не хватает класса. Дмитрий не получил опыт игры в первой команде «Краснодара», чтобы сразу наиграться в еврокубках. Прошел впечатляющий путь из клуба маленького поселка в основу «Локомотива», но с Воробьевым тяжело ставить на трофеи.

Запросы в атаке компенсируют количеством игроков

У «Локомотива» много футболистов, которые могут сыграть на четырех позициях в атаке. Поскольку клуб использовал среди прочих схему «4-4-2», где Батраков был вторым форвардом, то частенько на поле было четыре игрока атаки. В центре Карпукас и Баринов, два хавбека. Справа в атаке закрепился Самошников, хотя недавно Илья чаще играл на флангах обороны. Удачный эксперимент, но без гарантии продолжения. У Самошникова были перепады в игре, поэтому не попал в состав того же «Зенита».

Семак снова ищет правого защитника. Могут забрать Сильянова, который выступает как раз за «Локомотив». Слева в атаке у москвичей хватало исполнителей. Основным можно назвать Пиняева, но у Сергея был кризис в начале сезона. Молодой футболист с богатым опытом игры на взрослом уровень справился с неприятностями. Но Пиняев пока не является зрелым мастером, который всегда выручит. Слева появлялись Тикнизян и Сарвели. Но Наир хочет уйти из «Локомотива» во время январского окна.

А Сарвели не является футболистом более высокого уровня, чем конкуренты, даже если попробовать наиграть его с Батраковым в основной связке атаки. Кроме Воробьева, из форвардов Сулейманов и Раков. Тимуру тренеры не доверяли, у рослого нападающего лишь два матча в основе в РПЛ и много выходов на замену. Также есть молодой Раков, но ему будут искать игровую практику. Галактионов не готов превратить 19-летнего Вадима в форварда основы. А 20-летний Салтыков вообще затянулся.

Вот и получается, что количественно у «Локомотива» полно вариантов. Справа могут сыграть после Глушенкова, который перешел в «Зенит», Самошников и Севикян. А если очень нужно будет, то Пиняев и Салтыков тоже выйдут справа в атаке, только сыграют со смещениями в центр. Батраков и Сарвели при случае займут позицию «десятки», у Салтыкова в Самаре тоже был подобный опыт. Слева есть Пиняев и пока Тикнизян. А в центре Воробьев, Сулейманов и снова Сарвели, Владислав готов играть всюду.

Сильная «девятка» могла бы повысить акции «Локомотива»

Результативность Кассьерры помогла «Зениту» прошлой весной стать чемпионами. Сейчас у Матео спад, а Соболев не заиграл сразу – у Семака сразу потерянные очки и проблемы в РПЛ . Кордобу выбрали лучшим игроком первой части сезона у «Краснодара», с таким нападающим удалось навязать фавориту борьбу второй год подряд. У «Спартака» раскрылся в центре атаки костариканец Угальде – сразу Станкович оказался рядом с двумя лидерами. А у «Динамо» нет прорыва у Тюкавина – Личка отстал от первого места.

Карпин пошутил во время совместного эфира, что Константин играет «не особо», как не особо хорошо умеет готовить. Но если бы у «Локомотива» был форвард уровня Тюкавина, то могли вместо пятой строчки идти на первой. Особенно если бы Галактионов применил свои умения работы с молодыми футболистами и подготовил нападающего «Динамо» лучше, чем получилось у чеха Лички. Сможет ли «Локомотив» найти зимой сильного центрального форварда? И будут ли в тренерском штабе просить о сделке?

Тяжело загадывать, поскольку даже у «железнодорожников» сейчас не так много денег, как раньше. У них был стабильный и щедрый спонсор, но скинули контракты опытных людей, вроде Жемалетдинова, и сделали ставку на юных футболистов. Можно ли найти центрального форварда высокого класса, чтобы согласился играть за «Локомотив», понимая ситуацию? Еврокубков не будет, а результативные футболисты чаще кивают на это чем люди других позиций. «Девятка» хочет сиять всюду и требует денег.