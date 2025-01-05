МЮ поднял голову на «Энфилде». Едва не одолел «Ливерпуль»

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05 января 2025, 23:40

Битва принципиальных соперников удалась на славу.

Прогрев без голов

От принципиальных противостояний в Англии можно ожидать чего угодно. Тут бывают и безбашенные перестрелки без оглядки на ворота, и унылые нулевые ничьи, разбавленные игрой в снежки от Гари Невилла и Джейми Каррагера. Причем обычно зрители готовят себя к одному сценарию, а случается другой. В этот раз игра фактически поделилась на два равных отрезка для любителей и того, и другого сюжета.

Первый тайм прошел без забитых голов. Поэтому многочисленные аналитики, коих в Англии гораздо больше, чем в России, особенно из числа бывших игроков, вынуждены были высасывать из пальцев замечания по поводу отдельных аспектов игры. В любом случае все сходились во мнении, что «Манчестер Юнайтед» точно не выглядит аутсайдером – а такой статус ему прочили на фоне последних результатов обеих команд.

Рубен Аморим, очевидно, неплохо провел редкую неделю, которую мог целиком посвятить подготовке к одному матчу. Важно отметить преображение «Манчестера» в центре поля. Эту зону нередко называли слабейшей у «Юнайтед». И появление португальского специалиста как будто ситуацию не улучшило. Но в игре с «Ливерпулем» связка Коби Майну и Мануэля Угарте работала как часы. Они создавали нужную компактность, позволявшую не уступать неистовому центру «красных».

В первую очередь это достигалось не столько мастерством исполнителей – тут у МЮ преимущества нет – сколько предельной концентрацией и дисциплиной. Аморим в первую очередь морально хорошо настроил не только центральных полузащитников, но и всю команду. Легко сказать «не ошибайтесь», но трудно это сделать. Особенно когда против тебя одна из лучших команд мира прямо сейчас. Амориму удалось достучаться – с такой собранностью МЮ давно не играл.

Конечно, в целом первый тайм по-игровому остался за «Ливерпулем». Он больше владел мячом, чаще и точнее бил. Однако счет на табло оставался равным, и МЮ не производил впечатление запуганного гостя. Преодолев безголевой прогрев, команды устроили настоящую феерию во второй половине. Там сработала вторая очевидная задумка Аморима.

Давление и характер

Вечер перестал быть томным, когда на 52-й минуте встречи Лисандро Мартинес сыграл как заправский вингер и превратил в чужой штрафной передачу Бруну Фернандеша в гол. Подключение аргентинца явно стало неожиданным сюрпризом для обороны «Ливерпуля», которая прозевала зону. Причем главным виновником стал Трент Александер-Арнольд, о котором мы как раз писали в контексте его завершающегося контракта и атаки «Реала», пытающегося подписать защитника уже в январе. Арне Слот может сколько угодно говорить, что на Трента все это не оказывает воздействие – избежать такого не получится.

Именно неточный пас Александера-Арнольда перехватил Мартинес, передав мяч затем Фернандешу, который стянул на себя внимание защитников и вернул Лисандро ответ под гол. Надо заметить, что натиск именно по флангу Трента «Манчестер Юнайтед» использовал в этой встрече регулярно. Он не был симметричным активности другого края, где на себя брал ответственность проводящий отменный сезон Амад Дьялло. Здесь более прямолинейный Диего Далот пытался что-то соорудить со смещающимся для креатива Фернандешем и присутствовал вот этот джокер в лице Мартинеса.

Но нельзя говорить, что Аморим переиграл и уничтожил Слота. Ведь дальше был агрессивный ответ «Ливерпуля». «Красные», как и подобает главным претендентам на чемпионство, включили режим мощного прессинга, буквально перегрузив владения «Манчестера» передачами и набегами. Хватило семи минут, чтобы натиск сработал. Тут тоже, к слову, получилось накрыть выход из обороны – сделал это Алексис Макаллистер, снабдивший Коди Гакпо мячом.

А еще через несколько минут в не спадавшей кутерьме у ворот Андре Онаны случился пенальти. Тут помогла атакующая активность Трента, подача которого дошла до Диегу Жоты, а от него мяч отскочил в руку Матейсу де Лигту. В других обстоятельствах отскок можно было счесть не столь уж и страшным. Но рука голландца явно не находилась в естественном положении, поэтому подсказки ВАР хватило, чтобы судья назначил пенальти, а Мохамед Салах его реализовал.

К слову, египтянин этим голом сразу пробил несколько знаковых чисел в своей статистике. Этот гол стал для него 175-м в АПЛ . Столько же, между прочим, у великого Тьерри Анри. Кроме того, МЮ укрепился в качестве главного «клиента» Салаха. В ворота этой команды он забил 16 мячей в 17 матчах. Кроме того, в 19 матчах Премьер-Лиги в нынешнем сезоне Мохамед уже забил 18 голов и сделал 13 голевых передач. Он стал лучшим в истории среди всех игроков АПЛ на таком отрезке. Превзошел достижение, кстати, другого бывшего футболиста «Ливерпуля» Луиса Суареса, который в 19 матчах чемпионата в сезоне-2013/14 забил 23 мяча и сделал 7 голевых передач.

Но вернемся на поле. В других условиях такой переворот для болеющей команды наподобие МЮ стал бы смертельным. Тяжело оправиться после таких двух мячей подряд. Особенно когда ты пытаешься выкарабкаться из кризиса, а сильный и здоровый оппонент будто указывает тебе на место, принижая обратно.

Но у команды Аморима в этот раз был не только план, а еще и характер, чтобы его реализовать. Потребовалось всего десять минут, чтобы счет снова стал равным. И вполне символично, что забил его Дьялло – один из немногих, кто в последнее время в составе МЮ хотя бы не подвергается шквалу критики. К слову, тут сработала перестановка в «Юнайтед». Ведь голевой прострел исполнил Алехандро Гарначо, которого Аморим выпустил за восемь минут до этого. Причем вместо Майну, то есть ослабив центральную зону и усилив давление как раз в зоне Трента. Оттуда и выполнял прострел аргентинец, пусть рядом с ним ситуативно оказался другой защитник.

Более того, МЮ не стал боязливо удерживать ничью – не в том положении команда, чтобы это делать. Сказка на «Энфилде» могла стать по-настоящему фееричной на последних секундах, когда пришедший на угловой Харри Магуайр остался в атаке и замыкал прострел метров с десяти, но пробил над перекладиной. Мог бы стать героем встречи.