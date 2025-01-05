В МЮ угасает ещё один топ-форвард. Есть варианты спастись, возвращение к Мотте должно пойти на пользу

1736083048

05 января 2025, 16:17

Начиналось красиво.

Форвард-универсал сверкнул в «Болонье»

Прошлый сезон в Серии А был едва ли не самым скучным в вопросе чемпионской гонки – уже в марте было ясно, что у «Интера» не будет сильных конкурентов на финишной прямой, осталось оформить титул де-юре. И даже при такой картине нашлось место сенсации: никто не ожидал увидеть в зоне Лиги чемпионов «Болонью». Команда-открытие побила топов (обыграла «Аталанту», «Рому», «Лацио» и «Наполи», поделила очки с «Миланом» и «Ювентусом») и на каком-то этапе даже забиралась в тройку. Это помогло прилично заработать – на призовых от попадания в ЛЧ , на повышении популярности команды. И на продажах игроков.

Двумя главными продажами стали крайний защитник Риккардо Калафьори (отправился в «Арсенал») и Джошуа Зиркзее (его подписал МЮ ). На голландского форварда был особый спрос: он показал себя как разноплановый исполнитель, который готов участвовать в прессинге. Идеальный «солдат» для тренеров современного толка. Поэтому Джошуа хотела заполучить «Бавария», которую возглавил прогрессивный Венсан Компани. Также среди претендентов называли «Милан». Но быстрее остальных сработал «Манчестер Юнайтед».

Турбулентный МЮ – не лучшее место для продолжения карьеры

Уже летом к целесообразности перехода были огромные вопросы. Для МЮ эта сделка была грамотной, они ухватили прогрессирующего футболиста на незакрытую позицию, чтобы у Хёйлунда был стимул развиваться. К тому же несильно потратились. А вот для футболиста такой шаг крайне сомнителен.

«Юнайтед» фундаментально – неустойчивый нестабильный проект, с которым невозможно планировать длительное сотрудничество (в один год финишируют в тройке, на следующий даже в топ-5 не попадают). Тен Хаг провалил предыдущий сезон и остался у руля манкунианцев. Вообще непонятно, на что рассчитывала команда в новом сезоне.

И у самого Джошуа в МЮ не задалось. Начал с забитого мяча, потом «красные дьяволы» снова пошли на спад, а Зиркзее захандрил. За девять туров голландец помимо гола записал себе в актив голевую передачу – в матче с «Вест Хэмом», по итогам которого тен Хага отправили в отставку. Ещё один итог того периода – статус игрока ротации (после восстановления Хёйлунд вырвал место в старте).

Аморим предпочитает знакомого форварда, в клубе ожидается чистка

Теперь опасения только подтверждаются. В клубе сменился главный тренер, у нового наставника свой подход, своя игровая структура. Рубен Аморим перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Теперь вингеры борются за позицию латералей с крайними защитниками. Либо играют инсайдов – здесь конкуренция с Бруну Фернандешем.

В этом хаосе Аморим формирует новую основу. И пока Зиркзее не находится среди тех, на кого португалец готов положиться. Джошуа остаётся игроком ротации, получает мало игрового времени. Потому что есть Расмус Хёйлунд, который привык играть на свободном пространстве, в быстрых атаках, футболист такого профиля Амориму подходит намного больше.

Вдобавок Рубен хочет привести за собой форварда, с которым работал в «Спортинге». Речь идёт о Викторе Дьёкереше. Швед показывал топ-результат под руководством Рубена, а последний отлично знаком с качествами нападающего. Пока всё идёт к тому, что летом в МЮ начнётся масштабная чистка, чтобы привести футболистов под нового тренера, и Джошуа тоже окажется в списке «на выход».

Помощи стоит искать у предыдущего тренера

Зиркзее в «Болонье» раскрыл Мотта. Тиаго планомерно конструировал команду, которая поборется за что-то серьёзное – и выхлоп от его работы многократно превысил затраты. Джошуа отлично понимал требования тренера-новатора, вписывался в его модель игры на мяче и при обороне.

Тиаго по итогам потрясающей кампании, как и футболисты, отправился на повышение. Теперь он строит новый «Ювентус» и, учитывая разницу в сравнении со стилем Аллегри, это самый масштабный проект в карьере Мотты. Один из элементов, который требует обновления – позиция форварда. Душан Влахович – габаритный форвард, заточенный на борьбу за мяч в финальной трети, исключительно на завершение. Он пытается подстроиться под новые требования, но объективно не так хорош в системе Мотты. Зиркзее подошёл бы лучше. Слабый сезон голландца влияет на спрос, да и «Юве», по слухам, уже обращался к этому варианту (правда, сами туринцы это пока отрицают). Аренда всем бы пошла на пользу: МЮ начал бы перестройку, Джошуа вернулся бы к любимому тренеру, «Юве» получил бы больше качества на острие.

Подошёл бы «Арсеналу»

Потенциально можно было бы рассмотреть и варианты с клубами АПЛ . Тому же «Арсеналу» очень нужен форвард. «Канониры» пытаются усилить эту позицию вот уже год. Прошлой зимой воевали с «Брентфордом» за Тоуни, летом искали элитного нападающего. Жезус хоть и сверкнул в последних играх, не может давать необходимое качество на дистанции сезона. С Хаверцем то же самое.