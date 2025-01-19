Конте излечил футболистов «Наполи» от депрессии. У команды новый лидер и старая воля к победе

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сегодня, 14:48

Неожиданно лидируют в Серии А.

У «Наполи» уникальная организация атаки

Южане стали слабее, когда разбили дуэт Осимхена и Кварацхелии. Виктора и Хвичу стоило отпустить намного раньше. Но поскольку владелец клуба Де Лаурентис – старый волк, то не учит новые тропы. Затянул переговоры с нигерийцем, отправив Виктора в аренду в Турцию. Затянул переговоры с грузином, испортив Хвиче карьеру. Кварацхелия оказался в чемпионате Франции, где не хотят долго играть самые талантливые из местных игроков.

В Бергамо «Аталанта», которая не потеряла своих лидеров Лукмана и Де Кетеларе, а также подписала правильного центрального форварда Ретеги, смотрелась в целом лучше, чем «Наполи». Ничего удивительного. Гасперини работает в клубе много лет. Победа в Лиге Европы добавила им уверенности. А «Наполи» без Конте после ухода чемпиона Спаллетти вообще был на десятой строчке в Серии А. Уже с Антонио «Аталанта» разбила их 0:3 в гостях.

Но прошло немного времени – Конте взял реванш. У этого тренера есть характер. Также придумал, как компенсировать очевидные слабости «Наполи». Даже самые опытные футболисты команды, вроде капитана Ди Лоренцо, не в такой шикарной форме, как были в чемпионском сезоне со Спаллетти. Но «Наполи» хочет быть в группе лидеров и навязывать борьбу фавориту «Интеру». Для этого нужно, чтобы каждый стал смертельным оружием.

Конте добился успеха. Если не брать клубы с возможностями «Баварии», то немного в Европе команд, где настолько опасны в атаке футболисты разных позиций. В Бергамо у «Наполи» лишь три удара в створ. Реализовали все попытки. Опытный Лукаку забил после своего первого меткого выстрела. Бельгиец дождался навеса Ангисса с левого фланга, а молодой защитник Скальвини неудачно поскользнулся в борьбе с опытнейшим гигантом.

Лукаку забил 8 мячей и сделал 6 ассистов в Серии А. Форвард обожает тренера Конте и часто с ним прибавляет. Также порадовал прекрасную публику новый лидер МакТоминэй. Скотт умеет забивать за сборную, а теперь добавил голы за клуб. Хавбеку очень нравится в Неаполе, поскольку видит невероятную поддержку фанатов. Снимал с окна автобуса встречу «Наполи» в Бергамо. Оценил, что люди преодолели 800 километров ради важного матча.

Кроме Лукаку и МакТоминэя, бывших игроков МЮ , разыгрался экс-футболист «Фулхэма» Ангисса. Камерунский опорник получил свободу под руководством Конте. Смещается на левый фланг, забивает и раздает голевые передачи. Также радовал голами правый латераль Ди Лоренцо, хотя вчера ошибался в борьбе с Лукманом. Может чаще забивать Политано, когда будет в полном порядке физически. А техничный Нерес теперь заменяет Кварацхелию.

Конте продолжает искать оптимальную оборону

У «Наполи» 6 побед подряд. Сложные успехи, которые пришли после двух поражений от «Лацио», ещё одной команды с мечтами о путевке в Лигу чемпионов. «Орлы» отстали от первого места, а вот Конте на привычной для него позиции. Антонио понимает, что принял команду в кризисе. Благодаря понятным установкам получил бойцовский коллектив. Не всегда «Наполи» играет как чемпион. У них появилась уверенность в атаке, но есть беда в защите.

С Кулибали и Кимом в центре обороны было спокойнее. Голкипер реже вступал в игру. Вчера Мерет потащил безумно сложный удар, чтобы «Наполи» сохранил шанс на решающую третью контратаку. Помог игрок «Аталанты» Дзаньоло. Скандальный атакующий хавбек небрежно распорядился мячом у чужих ворот. Странное действие позволило «Наполи» развернуть классическую со времен Маццарри и Сарри атаку флангом. Сработали крылья.

Кроме опытных Ди Лоренцо и Спинаццолы, есть также уругваец Оливера. Латералям приходится обороняться, ведь Конте не играет в три центральных защитника, как в прошлом. Многое зависит от качества работы Лоботки в опорной зоне. МакТоминэй и Ангисса обитают выше. И команде нужно прибавить в обороне. Рахмани из сборной Косово проводит приличный сезон. Подсказывает напарникам, вступает в борьбу и правильно занимает позицию.

А вот его напарники включаются через раз. Месяц назад молодой центральный защитник Буонджорно неудачно упал на тренировке на спину. Ценный новичок Сандро завтра вернется к занятиям, хотя изначально боялись, что серьезно повредил позвонки. Бразилец Жуан, который его подменяет, прекрасно работает с мячом – самый аккуратный в команде. Но 33-летнему беку тяжело успевать за юркими соперниками в Серии А. Защитник уже ошибался.

Терапевт Антонио снова готов удивить фаворитов

Видно, что футболисты центра поля – МакТоминэй и Ангисса, наслаждаются атакующей свободой. Делают «Наполи» опаснее. И раскрывают зоны, когда шотландец идет на ударные позиции у ворот, а камерунец смещается не левый край. Вчера у «Аталанты» было много ударов и атак. И одновременно им повезло с голами. Ретеги и Лукман идеально распорядились мячом. Нигерийцу повезло, лучшему игроку Африки способствовали рикошеты перед голом.

Но Конте голы в ворота «Наполи» показывают стадию развития команды. Коллектив сформировался. Тренер отпустил Кварацхелию, который хотел выступать за клуб из Лиги чемпионов. Теперь надо ставить на новых лидеров. И помнить о возрасте Лукаку, ведь Ромелу скоро 32 года. Трансферы Кварацхелии и Осимхена принесут «Наполи» деньги. Надо их с умом потратить. Конте получит средства для усиления состава. Особенно если вдруг выиграет Скудетто.

Пока «Интер» остается однозначным фаворитом. Если чемпионы соберутся, то после 21-й игровой недели в Серии А будет два лидера, у каждого по 50 пунктов. И «Наполи» здесь аутсайдер. Не играют в унисон, как «Аталанта». Зато развиваются. В первом круге уступили дома Гасперини 0:3, а во втором выиграли 2:3. Зафиксировали прогресс. Подход Конте снова работает. Тренер умеет выводить команды из депрессии, что демонстрировал в «Ювентусе» и «Челси».