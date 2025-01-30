Символическая сборная общего этапа Лиги чемпионов. Форварды «Барселоны» и недооценённые защитники

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сегодня, 11:57

Многих не ждали среди главных героев.

Вратарь

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Швейцарскому ветерану Зоммеру из «Интера» помогла собрать семь «сухарей» линия обороны. А вот Мартинес пахал. Отвел 4-5 голов, судя по статистике. Взял 87.2 % ударов. Голкипер вселяет уверенность защитникам, не все так умеют. Хотя Эмилиано бывает несносным, хулиган помог клубу из Бирмингема впервые в истории выйти в плей-офф Лиги чемпионов. На счету команды Эмери победы над «Баварией» и «Болоньей», а также ничья против «Ювентуса».

Защитники

Дензел Думфрис («Интер»)

Не забываем, что неплохо создавал моменты против слабых соперников Хакими из ПСЖ . Но парижане точно не герои группового этапа, включились слишком поздно. А вот «Интер» занял четвертую строчку в таблице, пропустив один гол. Думфриса дважды подменял Дармиан, но когда Дензел на правом фланге у «Интера», то команда ещё опаснее в атаке и ещё надежнее в защите. Голландец стал частью команды, которая обыграла Артету и не уступила Гвардиоле.

Ибрахима Конате («Ливерпуль»)

У «Ливерпуля» четверка в обороне, причем фланги атакующие, как у «Байера». На француза Конате и голландца ван Дейка ложилась ответственность за работу «красных» в первой трети от своих ворот. Причем часть матчей провели без опытного основного голкипера Алиссона. Но Ибрахима Конате команду не подвел. Хохотун и добряк за пределами поля, в матчах Лиги чемпионов защитник жестко встречал соперников и показал грамотность уровня своего напарника.

Габриэль («Арсенал»)

Здесь похожий успех. Хотя Салиба – главная звезда обороны «Арсенала», как ван Дейк у «Ливерпуля», в Лиге чемпионов команде Артеты помог его напарник. Бразилец Габриэль крут не только в чужой штрафной площади после навесов со стандартов. С мячом на своей половине поля Габриэл тоже играет замечательно. «Арсенал» собрал много «сухарей». Пропустили от «Интера», но по игре рассчитывали на большее. Габриэль в этом сезоне хорош и в АПЛ , и в Лиге чемпионов.

Алехандро Гримальдо («Байер»)

Тренер Алонсо умеет готовить футболистов к отличным отрезкам. Демонстрировал это в прошлом сезоне, когда у Фримпонга и Гримальдо словно выросли крылья. В этом сезоне они тоже опасны, но уже в Лиге чемпионов. Алехандро успешен в атаке и может сыграть в обороне надежнее, чем резкий напарник. У некоторых больших клубов были проблемы с левыми защитниками. А в «Байере» рады, что взяли свободным агентом опытного Гримальдо. Раскрылся в Германии.

Полузащитники

Малик Тилльман ( ПСВ )

Жаль, что из-за травмы не сыграл против «Ливерпуля», ведь ПСВ нанес поражение резервному составу лидера в таблице. Зато молодой американец пригодился раньше. Впечатлил универсализмом. Малик занимал разные позиции от левого фланга в атаке до опорной зоны. Тилльман шикарно сыграл против «Жироны» и «Шахтёра», обеспечив ПСВ важные очки по пути в плей-офф. Без него команда слабее. Но когда 22-летний Малик вернется, то снова будет вести за собой.

Шарль де Кетеларе («Аталанта»)

Делит третье место по «гол плюс пас» с Левандовским и Гризманном. Шарль собрал 9 результативных действий. В «Милане» де Кетеларе не раскрылся, зато бывший игрок «Брюгге» нашел себя в новой сине-черной команде. Гасперини понимает Шарля. Как и Тилльман, плеймейкер «Аталанты» среди главных организаторов атак на общем этапе Лиги чемпионов. Шарль недоволен «деревяной медалью», девятым местом «Аталанты». Но борьба продолжается, итальянцы в плей-офф.

Флориан Вирц («Байер»)

У Вирца шесть голов, как у центральных нападающих Холанда, Кейна и Дьёкереша. Неплохо для 21-летнего футболиста без огромного опыта в ЛЧ . Флориан показывает грандам, что готов к невероятному уровню. Впрочем, «Байер» тоже хорош. Команда Хаби Алонсо завершила первый этап на шестой строчке. А Вирц стал одной из причин, почему получилось раскрыть потенциал чемпионов Германии. Был прокол против «Ливерпуля», зато обыграли «Брест» и клубы из Милана.

Нападающие

Винисиус Жуниор («Реал»)

Двух человек в атаку выбрать было просто, а на третью позицию много претендентов. Вингер «Барселоны» Ямаль шикарен, но пользовался крутостью напарников. Салах создавал моменты и промахивался. Сака травмировался и не добрался до развязки этапа. Родриго и Лукман тоже крутые. Но выберем Винисиуса, у него 7 голов и 1 ассист. Мог лучше сыграть против «Лилля». Зато Жуниор сделал хет-трик в ворота «Боруссии» Д и обеспечил победу испанцев над «Аталантой».

Роберт Левандовски («Барселона»)

Центральные форварды хорошо провели групповой этап турнира. Хвалили Дьёкереша, шведа из «Спортинга». Были подвиги у Кейна из «Баварии». Важно не забыть о Гирасси из «Боруссии» Дортмунд, у него крутая статистика. А когда ищем короля горы, то среди нападающих нельзя пройти мимо Левандовски. Роберт после непростого прошлого сезона нашел в себе силы, чтобы стать локомотивом в атаке. Ямаль и Рафинья набрали дикую форму, но поляк играет не хуже, просто иначе.

Рафинья («Барселона»)

Нет сомнений. «Барселона» заняла второе место в таблице. Рафинья помог оказаться настолько высоко. Стал героем безумного матча против «Бенфики». В отличие от коллеги по сборной Винисиуса, этот вингер прибавил именно в этом сезоне. Хотя Рафинью списали в «Барселоне», игрок доказал всему миру, что умеет играть в невероятный футбол. Быстрый, умный и техничный парень добился значительного успеха. За полгода поднялся в рейтинге «Золотого мяча» к самой вершине.

Символическая сборная не может вместить лучших игроков, добавим пункт с почетным упоминанием. Хотя в списке ниже уже больше игроков, которые запомнились отрезками, а на дистанции выступили не лучше, чем футболисты основы символической команды общего этапа Лиги чемпионов.