Символическая сборная общего этапа Лиги чемпионов. Форварды «Барселоны» и недооценённые защитники

Многих не ждали среди главных героев.
Вратарь
Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
Швейцарскому ветерану Зоммеру из «Интера» помогла собрать семь «сухарей» линия обороны. А вот Мартинес пахал. Отвел 4-5 голов, судя по статистике. Взял 87.2 % ударов. Голкипер вселяет уверенность защитникам, не все так умеют. Хотя Эмилиано бывает несносным, хулиган помог клубу из Бирмингема впервые в истории выйти в плей-офф Лиги чемпионов. На счету команды Эмери победы над «Баварией» и «Болоньей», а также ничья против «Ювентуса».
Защитники
Дензел Думфрис («Интер»)
Не забываем, что неплохо создавал моменты против слабых соперников Хакими из ПСЖ. Но парижане точно не герои группового этапа, включились слишком поздно. А вот «Интер» занял четвертую строчку в таблице, пропустив один гол. Думфриса дважды подменял Дармиан, но когда Дензел на правом фланге у «Интера», то команда ещё опаснее в атаке и ещё надежнее в защите. Голландец стал частью команды, которая обыграла Артету и не уступила Гвардиоле.
Ибрахима Конате («Ливерпуль»)
У «Ливерпуля» четверка в обороне, причем фланги атакующие, как у «Байера». На француза Конате и голландца ван Дейка ложилась ответственность за работу «красных» в первой трети от своих ворот. Причем часть матчей провели без опытного основного голкипера Алиссона. Но Ибрахима Конате команду не подвел. Хохотун и добряк за пределами поля, в матчах Лиги чемпионов защитник жестко встречал соперников и показал грамотность уровня своего напарника.
Габриэль («Арсенал»)
Здесь похожий успех. Хотя Салиба – главная звезда обороны «Арсенала», как ван Дейк у «Ливерпуля», в Лиге чемпионов команде Артеты помог его напарник. Бразилец Габриэль крут не только в чужой штрафной площади после навесов со стандартов. С мячом на своей половине поля Габриэл тоже играет замечательно. «Арсенал» собрал много «сухарей». Пропустили от «Интера», но по игре рассчитывали на большее. Габриэль в этом сезоне хорош и в АПЛ, и в Лиге чемпионов.
Алехандро Гримальдо («Байер»)
Тренер Алонсо умеет готовить футболистов к отличным отрезкам. Демонстрировал это в прошлом сезоне, когда у Фримпонга и Гримальдо словно выросли крылья. В этом сезоне они тоже опасны, но уже в Лиге чемпионов. Алехандро успешен в атаке и может сыграть в обороне надежнее, чем резкий напарник. У некоторых больших клубов были проблемы с левыми защитниками. А в «Байере» рады, что взяли свободным агентом опытного Гримальдо. Раскрылся в Германии.
Полузащитники
Малик Тилльман (ПСВ)
Жаль, что из-за травмы не сыграл против «Ливерпуля», ведь ПСВ нанес поражение резервному составу лидера в таблице. Зато молодой американец пригодился раньше. Впечатлил универсализмом. Малик занимал разные позиции от левого фланга в атаке до опорной зоны. Тилльман шикарно сыграл против «Жироны» и «Шахтёра», обеспечив ПСВ важные очки по пути в плей-офф. Без него команда слабее. Но когда 22-летний Малик вернется, то снова будет вести за собой.
Шарль де Кетеларе («Аталанта»)
Делит третье место по «гол плюс пас» с Левандовским и Гризманном. Шарль собрал 9 результативных действий. В «Милане» де Кетеларе не раскрылся, зато бывший игрок «Брюгге» нашел себя в новой сине-черной команде. Гасперини понимает Шарля. Как и Тилльман, плеймейкер «Аталанты» среди главных организаторов атак на общем этапе Лиги чемпионов. Шарль недоволен «деревяной медалью», девятым местом «Аталанты». Но борьба продолжается, итальянцы в плей-офф.
Флориан Вирц («Байер»)
У Вирца шесть голов, как у центральных нападающих Холанда, Кейна и Дьёкереша. Неплохо для 21-летнего футболиста без огромного опыта в ЛЧ. Флориан показывает грандам, что готов к невероятному уровню. Впрочем, «Байер» тоже хорош. Команда Хаби Алонсо завершила первый этап на шестой строчке. А Вирц стал одной из причин, почему получилось раскрыть потенциал чемпионов Германии. Был прокол против «Ливерпуля», зато обыграли «Брест» и клубы из Милана.
Нападающие
Винисиус Жуниор («Реал»)
Двух человек в атаку выбрать было просто, а на третью позицию много претендентов. Вингер «Барселоны» Ямаль шикарен, но пользовался крутостью напарников. Салах создавал моменты и промахивался. Сака травмировался и не добрался до развязки этапа. Родриго и Лукман тоже крутые. Но выберем Винисиуса, у него 7 голов и 1 ассист. Мог лучше сыграть против «Лилля». Зато Жуниор сделал хет-трик в ворота «Боруссии» Д и обеспечил победу испанцев над «Аталантой».
Роберт Левандовски («Барселона»)
Центральные форварды хорошо провели групповой этап турнира. Хвалили Дьёкереша, шведа из «Спортинга». Были подвиги у Кейна из «Баварии». Важно не забыть о Гирасси из «Боруссии» Дортмунд, у него крутая статистика. А когда ищем короля горы, то среди нападающих нельзя пройти мимо Левандовски. Роберт после непростого прошлого сезона нашел в себе силы, чтобы стать локомотивом в атаке. Ямаль и Рафинья набрали дикую форму, но поляк играет не хуже, просто иначе.
Рафинья («Барселона»)
Нет сомнений. «Барселона» заняла второе место в таблице. Рафинья помог оказаться настолько высоко. Стал героем безумного матча против «Бенфики». В отличие от коллеги по сборной Винисиуса, этот вингер прибавил именно в этом сезоне. Хотя Рафинью списали в «Барселоне», игрок доказал всему миру, что умеет играть в невероятный футбол. Быстрый, умный и техничный парень добился значительного успеха. За полгода поднялся в рейтинге «Золотого мяча» к самой вершине.
Символическая сборная не может вместить лучших игроков, добавим пункт с почетным упоминанием. Хотя в списке ниже уже больше игроков, которые запомнились отрезками, а на дистанции выступили не лучше, чем футболисты основы символической команды общего этапа Лиги чемпионов.
Почетное упоминание. Зоммер («Интер»), Хакими (ПСЖ), ван Дейк («Ливерпуль»), Де Врей («Интер»), Фримпонг («Байер»), Льоренте («Атлетико»), Педри («Барселона»), МакАллистер («Ливерпуль»), Сака («Арсенал»), Лукман («Аталанта»), Родриго («Реал»), Гирасси («Боруссия» Д), Альварес («Атлетико»), Салах («Ливерпуль»), Дембеле (ПСЖ), Мусиала («Бавария»), Дэвид («Лилль»), Хименес («Фейеноорд»), Дьёкереш («Спортинг»).