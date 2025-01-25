Ушли из «Реала» и стали лидерами в других клубах. 9 забытых выпускников «сливочных»

1737810053

сегодня, 16:00

Иногда нужно уйти из самого знаменитого клуба мира, чтобы стать звездой.

За последнее время «Реал» воспитал много игроков мирового класса, но не все из них добились успеха на «Бернабеу». На каждого Рауля или Икера Касильяса приходится бесчисленное множество других выпускников мадридской академии, которые строят карьеру за пределами «Реала».

Примерно похожая ситуация в «Спартаке», когда огромное количество выпускников академии уехало в другие клубы. Сейчас ситуация в РПЛ немного выравнивается – не только выпускники «Спартака» покоряют другие команды.

Что касается «Реала», то давайте вспомним, кто же из выпускников команды ярче других проявил себя, уйдя из мадридского клуба.

Хуан Мата

Мата заявил о себе в «Валенсии», но именно «Реал» заметил его талант еще в 2003 году. Сезон 2006/07 Хуан провел в главной команде мадридцев, забив девять голов в 39 матчах. El Confidencial обнародовал запись 2009 года, на которой Флорентино Перес критикует бывшую легенду «Мадрида» Мичела, утверждая, что он несет ответственность за то, что позволил Мате уйти. Глава «Реала» заявил:

Я думаю, что Мичел — это тот, кто сделал дыру для ухода Маты, он тот, кто выгнал его из «Кастильи», чтобы поставить своего сына в команду.

После «Валенсии» Мата играл в «Челси» и «Манчестер Юнайтед» и зарекомендовал себя настоящим профессионалом.

Маркос Льоренте

«Атлетико» подписал этого полузащитника за приличные деньги – примерно 40 млн евро, это было в 2019 году, с тех пор Маркос является неотъемлемой частью банды Диего Симеоне. Льоренте сыграл одну из ключевых ролей в победе «Атлетико» в Ла Лиге в сезоне 2020/21, а в этом сезоне провел 15 матчей в чемпионате Испании, выходя почти всегда в основе. Впрочем, в активе Льоренте есть победа в Лиге чемпионов в составе «Реала» , а этот триумф он точно не забудет.

Хуанфран

Хуанфран провел более 350 матчей за «Атлетико», но на самом деле он начинал в «Реале». Защитник прогрессировал на молодежном уровне и дебютировал в первой команде в январе 2004 года. Он провел 11 матчей за «Реал», прежде чем покинуть клуб в 2005 году. Вряд ли он жалеет о своем решении.

Дани Парехо

Легенда мадридского «Реала» Альфредо Ди Стефано описал подростка Парехо как «лучший талант в академии, потрясающий игрок, феномен». После таких комплиментов сложно не растеряться. Парехо сыграл всего пять матчей за первую команду, прежде чем был отправлен в «Хетафе» в 2009 году. 35-летний футболист находится на закате своей карьеры, но его точно не забудут болельщики «Валенсии», где он провел почти 10 лет и провел около 300 матчей. С 2020 года выступает за «Вильярреал».

Маркос Алонсо

Уроженец Мадрида Алонсо присоединился к академии «Реала» в детстве и даже провел один матч за взрослую команду, прежде чем присоединиться к «Болтону» в сезоне 2010 году. Мадридцы пытались вернуть своего воспитанника, но назад дороги уже не было. А тот вояж в Англию решил судьбу Алонсо – транзитом через «Фиорентину» он оказался сначала в «Сандерленде», а потом в «Челси», где и заявил о себе на весь мир. Говорят, что расставание с «Реалом» было с оттенком скандала, и именно поэтому Алонсо не побоялся в свое время перейти в «Барселону».

«Реал» был лучшим для моего развития. Я пробыл там много лет. Я вырос как личность и как игрок.

Сейчас Алонсо играет за «Сельту» — способен поиграть на высоком уровне еще несколько сезонов.

Пабло Сарабия

Несмотря на то что он начинал в «Реале», процветал в Севилье, а затем провел четыре года в Париже, кажется, что только сейчас мы действительно начинаем видеть, как Сарабия раскрывает свой потенциал, хотя ему уже 32 года. Сарабия попал в Премьер-Лигу лишь в 2023 году, но зато наконец-то обрел свою команду, как кажется со стороны. Умный и технически одаренный вингер с возрастом становится только лучше. «Волкам» он точно пригодится.

Эмилиано Буэндиа

Звезда «Астон Виллы» Буэндиа провел один год в академии «Реала» в 2009 году. В Мадриде дела у аргентинца шли не совсем гладко, вскоре его взял «Хетафе», где Эмилиано дебютировал на профессиональном уровне. Полузащитник покинул Аргентину в подростковом возрасте, чтобы продолжить карьеру в Европе, и, несмотря на испанское гражданство, в конце концов он выбрал сборную Аргентины — даже умудрился попасть в скандал, когда играли с Бразилией. Теперь надеется попасть на чемпионат мира 2026 года.

Филипп Лиенхарт

Не самое известное имя в нашем списке. Лиенхарт начинал в венском «Рапиде», но присоединился к академии «Реала» в подростковом возрасте в 2014 году и в конечном итоге играл за «Кастилью» под руководством Зинедина Зидана. Австрийцу так и не дали шанса пробиться в главную команду «Реала». Ему пришлось уйти, чтобы развиваться дальше, и в итоге он присоединился к «Фрайбургу» в 2017 году, где и выступает до сих пор – считается одним из лучших защитников в дивизионе. Лиенхарт также является футболистом сборной Австрии.

Борха Майораль

Майораль был в системе «Реала» в течение 15 лет, но провел всего 33 матча за клуб, прежде чем уйти в 2022 году. Большую часть времени он проводил в аренде, но пару лет назад ушел окончательно, чтобы присоединиться к «Хетафе» — любит этот клуб воспитанников «Реала», ничего не скажешь. А всего полтора года назад мог оказаться в стане злейшего соперника мадридцев. Забив 19 голов в Ла Лиге в прошлом сезоне, Джуд Беллингем стал единственным игроком «Реала», который превзошел Майораля по этому показателю (15). В нынешнем розыгрыше Ла Лиги на счету форварда пока всего 2 забитых мяча.