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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2024/2025

Паулу Фонсека стал главным тренером «Лиона»

вчера, 11:46

Паулу Фонсека назначен на пост главного тренера «Лиона».

Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Команда идет на 6-м месте в Лиге 1.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:24
Чисто по дружески скажет ребятам давайте не будет ссориться, будем просто играть в футбол, а там, как пойдет. И все
Capral
Capral
вчера в 12:39
    k7hcf7grx9n5
    k7hcf7grx9n5
    вчера в 12:11
    Стоит пожелать Фонсеке удачи в новом клубе.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 12:06
    "Звезда по имени Солнце бросил в бой 7 к. прикинув ситуацию, что не вытянет, перешел с 10 к. в гр. Заболотного. Хотя возможна была такая тактика ведь с другого аккаунта такая ситуация."

    Вообще ноль попадании!!!
    Я просто не придерживаюсь никаких систем, когда есть желание, тогда и ставлю, а "вытяну" или нет это вообще не моё, я даже об этом не думаю.
    Всегда забавляло когда за меня озвувают мои мысли.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 11:48, ред.
    Так я не про это... Вы молодец!
    Я так считаю, уж если слово дал, надо держать!!!
    Гость
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