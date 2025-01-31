Паулу Фонсека стал главным тренером «Лиона»

Паулу Фонсека назначен на пост главного тренера «Лиона».
Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Команда идет на 6-м месте в Лиге 1.
Паулу Фонсека назначен на пост главного тренера «Лиона».
Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Команда идет на 6-м месте в Лиге 1.
Вообще ноль попадании!!!
Я просто не придерживаюсь никаких систем, когда есть желание, тогда и ставлю, а "вытяну" или нет это вообще не моё, я даже об этом не думаю.
Всегда забавляло когда за меня озвувают мои мысли.
Вообще ноль попадании!!!
Я просто не придерживаюсь никаких систем, когда есть желание, тогда и ставлю, а "вытяну" или нет это вообще не моё, я даже об этом не думаю.
Всегда забавляло когда за меня озвувают мои мысли.
Я так считаю, уж если слово дал, надо держать!!!
Я так считаю, уж если слово дал, надо держать!!!