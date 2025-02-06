Главный читер прошлого сезона снова показал магию. У «Байера» чудо-камбэк в 1/4 финала Кубка Германии

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сегодня, 11:29

Спасли матч с 0:2.

Насыщенный график изматывает

Бундеслига делала паузу на новогодние праздники – в период с 21 декабря по 10 января команды отдыхали. Но всего за месяц «Байер» окунулся в такое пекло, что выдержать сложно. «Фармацевты» во всех турнирах, где принимают участие, решают самые крупные задачи. В Бундеслиге команда обогнала «Лейпциг» с «Айнтрахтом» и вернулась к чемпионской гонке с «Баварией» – сейчас это единственный полноценный конкурент для мюнхенцев, при этом между командами шесть очков разницы. Надо догонять.

В Лиге чемпионов команда стала главным открытием. Финалист Лиги Европы в новом формате ЛЧ забрался аж на шестое место в общей таблице. Оказался выше «Баварии», «Реала», «Ман Сити» и отобрался напрямую в 1/8 финала турнира. Леверкузенцы точно не хотят вылететь на первой же стадии и намерены побороться за полуфинал.

И график у «Байера» был тяжелейший. После паузы – выезд в Дортмунд, уже через четыре дня домашняя игра с «Майнцем», потом – игра против Мёнхенгладбаха, «Атлетико», «Лейпцига», «Спарты» и «Хоффенхайма». За месяц «фармацевты» регулярно играли раз в три-четыре дня, при этом собрали сразу трёх топ-соперников. И в начале февраля к этому добавили четвертьфинальный матч против «Кёльна». В таких условиях «Байер» хоть и считался фаворитом, у соперника оставались неплохие шансы на сенсацию.

Включили читы

В прошлом году «фармацевты» неслабо поиздевались над футболом. Матч за матчем команда сводила в свою пользу, даже если по ходу игры преимущество было за соперником – причём победы аномально часто лишали на последних минутах. Как тут не говорить о читах, которые «подрубил» Хаби Алонсо. Магия осталась в прошлом сезоне и развеялась в начале текущего.

Доходило до того, что «фармацевтов» прибивали их же оружием «Лейпциг» во втором туре превратил 0:2 в 3:2 с голом в концовке, «Хольштайн Киль» сыграл вничью, проигрывая 0:2 к началу второго тайма. Похожие истории – с «Вердером», «Бохумом», «Брестом».

И вот в разгар сезона, уже в феврале, Алонсо вспомнил, как творить магию. «Кёльн» добыл преимущество в дерби двумя хлёсткими контратаками. Сначала издевательски, в добавленное к первому тайму время – на 10-й компенсированной минуте после заброса от вратаря. Потом во втором тайме «красно-белые» разжали пружину, в которой наконечником оказался Линтон Майна. А потом «фармацевты» сравняли – второй мяч забили на ленточке. Уже в первые минуты дополнительного времени леверкузенцы забили гол, который оказался победным. Это просто шикарная классика от «Байера».

Шик – киллер, Бонифац не сдаётся

А самое важное – кто отличился за «Байер». В команде достаточно сильных исполнителей, которых уже хотят видеть у себя европейские гранды. Среди Бонифаца, Вирца, Фримпонга и других неожиданно результативен становится Патрик Шик. Чешскому форварду в Германии пришлось непросто – он дошёл до статуса основного форварда и главного бомбардира «Байера», но после получил серьёзную травму, а вернувшись, оказался в дублёрах у молодого Бонифаца.

В текущем сезоне чех тоже сидел на скамейке – но как только с травмой слёг нигериец, выдал оверперформанс. Виктор не смог продолжить матч с «Бохумом», Патрик вышел на замену – и в той же игре забил. Следующий тур – хет-трик в ворота «Хайденхайма», в декабре – покер «Фрайбургу» и дубль «Борусии». В общей сложности за девять матчей Бундеслиги, в которых Шик подменял Бонифаца, чех забил 13 мячей.

Алонсо очень сложно выбрать из этих двух. Бонифац моложе и на долгий срок закроет позицию – но Шик даёт такой эффект, что его просто невозможно усадить. Вот и в игре с «Кёльном» именно Шик оформил камбэк «Байера». Чех быстро сократил отставание после гола Майна – получил мяч от Вирца, оторвавшись от защитника, и прокинул вратарю между ног. В эпизоде со вторым мячом идеально сыграл на втором этаже (выпрыгнул раньше защитника и выиграл верх).

Но стоит отметить и мотивацию Бонифаца. Шик сделал всё, чтобы закрепиться в старте, воспользовался травмой конкурента. Но нигериец стал забивать сразу после возвращения. В первом же матче – против «Хоффенхайма» он открыл счёт. А против «Кёльна» в четвертьфинале при 2:2 в дополнительное время неожиданно всплыл перед защитником в момент подачи и замкнул без сопротивления. При такой результативности вполне возможно, что Хаби придётся выбрать обоих – тем более в клубе уверены, что нигериец не собирается никуда уходить.

Шанс на повторение сказки

«Байер» снова творит чудеса – но на этот раз положение «фармацевтов» тяжелее. В прошлом сезоне это была «тёмная лошадка». Возьмут чемпионство – шикарно, не возьмут – это не станет провалом. Они сами задрали планку, замахнувшись тогда на требл – так что теперь с «Байером» связаны определённые ожидания. Кроме того, тогда «Бавария» была не в лучшей форме и сразу пропустила леверкузенцев в лидеры. На этот раз приходится играть на истощение конкурента, выжидать их ошибки и не ошибаться самим. Да и ЛЧ – турнир с уровнем сопротивления гораздо выше, чем в ЛЕ .