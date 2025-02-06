«Ньюкасл» разобрал «Арсенал» в полуфинале. Забрали оба матча и близки к первому трофею за 70 лет

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сегодня, 09:30

Хау переиграл Артету.

На решающий матч выпустили молодёжь

У Артеты есть определённые ограничения при выборе стартового состава (поэтому он и говорит, что разочарован отсутствием трансферов). На левом фланге обороны он старается не нагружать Риккардо Калафьори без лишней необходимости, нагрузку на Зинченко тоже дозирует. Справа травмы Уайта и Томиясу ограничивают выбор – регулярно выходит Журрьен Тимбер. Плюс повреждение Сака – на его позиции выпускают Мартинелли, тогда как левый фланг закрывает Троссард.

В таких условиях «Арсенал» проиграл первый матч полуфинала со счётом 0:2. И в ответной встрече, в гостях, против мотивированного «Ньюкасла» играли сразу два молодых воспитанника. Майлз Льюис-Скелли вышел с первых минут – он давно понравился Артете и последние туры АПЛ стабильно проводит в старте. А походу первого тайма пришлось выпустить Итана Нванери. Мартинелли не смог продолжить матч, замену провели уже на 37-й минуте.

И если Майлз общей картины не портил, то 17-летний вингер исполнял только одну функцию – подавал на дальнюю. Частично с этим связан скудный атакующий потенциал «канониров».

Хау предпочёл закрыться, но «Ньюкасл» – не простой автобус

Бедная атака «Арсенала» – не только недоработка Артеты, но и заслуга Эдди Хау. Специалист отработал полуфинал по всем канонам: добился преимущества в первом матче и стал оборонять его во ответном. На домашний поединок «сороки» вышли в схеме «5-4-1» с тремя центральными защитниками. На бумаге план прост – глухая оборона и контратаки. Для этого есть скоростные вингеры, умные полузащитники и рабочая лошадка Исак.

На деле всё было чуть сложнее. «Ньюкасл» и правда выстраивал глубокую оборону – но переходил к ней в эпизодах, когда «канониры» заходили на их половину поля. Тогда вся команда опускалась за линию мяча, плюс насыщала штрафную – чтобы скоростным Мартинелли и Троссарду было негде разбежаться.

При этом в начальной стадии атак «Арсенала» «канониров» душили высоким прессингом. В этой стадии группа атаки «Ньюкасла» давила на защитников и вратаря с мячом, не давая свободного пространства. А линия обороны отходила поглубже, чтобы не пустить контратаки после забросов.

Эдегор и Троссард не помогли

Лондонцев связали по рукам и ногам – и источников креатива было не так много. Традиционно ключевую роль играл Мартин Эдегор. Это сам по себе системообразующий футболист для лондонцев – а в сложные моменты его качества становятся важным оружием. С насыщенной обороной «Ньюкасла» он старался быстрее разбираться с мячом. Когда выходил на ударную позицию, не ждал удачного момента, иногда бил из-за штрафной – на его счету четыре удара по воротам (больше всех в команде). Плюс именно швед нагружал чужую штрафную подачами.

Леандро же часто шёл в обводку и искал момент для своего удара. Когда Мартинелли покинул поле, завершение, по сути, оставалось на бельгийце и Хаверце – Нванери бы не рискнул полезть в мясорубку у вратарской, он чаще подавал.

Тренерская дуэль – за коучем «сорок»

В большинстве аспектов Хау переиграл Артету. В плане результата – две победы в двух матчах. В вопросе отработки плана – победил в гостях, связал соперника дома. В плане содержания. «Сороки» удачно сочетали высокий прессинг с низким блоком. Поэтому в стартовой стадии игроки атаки отлично тормозили соперника, а защитники в этот момент уже были готовы накрывать потенциальные контратаки. Никому из лидеров «канониров» просто не дали разбежаться. И что важнее, оба гола – результат установки Хау. В первом случае после заброса от вратаря за мяч хорошо отборолся Исак. Отдал на Гордона, тут же рванул за спину защитнику. Дальше – попадание в штангу и добивание Мёрфи. Второй мяч – ошибка Райи под прессингом.

А самое важное – отличительные черты в игре «Арсенала» в этом поединке стали их недостатками. «Канониры» стремятся контролировать мяч – поэтому и вратарь должен хорошо играть ногами, даже под давлением. Поэтому годом ранее пошли на неоднозначный шаг – при живом Рамсдейле взяли Райю. Аарон лишился уверенности и потерял место в старте.

Матч с «сороками» показал, что и Давид теряется под давлением. Он совершил как минимум две ошибки – и одна из них привела ко второму голу. «Ньюкасл» накрыл «канониров» в прессинге, Райя отдал на Партея – при этом его успел накрыть Шер, мяч выкатили на Гордона.

«Ньюкаслу» важен этот финал

Банда Хау идеально отыграла в этом противостоянии и разобрала соперника. Коллектив в отличной форме, в чемпионате вернулся в борьбу за ЛЧ , в Кубке лиги второй раз за последние три сезона добрался до финала. Хау необходимо показать эффективность своей работы. Для этого после противоречивого сезона надо вернуться на прежний уровень. Плюс «сороки» уже 70 лет без трофеев, а Кубок Английской Лиги не выигрывали ни разу. Им этот турнир объективно важен.

Другие турниры для «канониров» важнее

Оба поединка «Арсенал» провёл ужасно, вылетел из турнира – но это точно не трагедия. На порядок важнее лондонцам ударно провести заключительный отрезок сезона в АПЛ и Лиге чемпионов. В Премьер-Лиге не всё потеряно – «Ливерпуль» хоть и солидно оторвался, может допускать ошибки, а «канониры» наконец набрали ход.

Что касается еврокубка, команда забралась в топ-3 на общем этапе и вышла напрямую в 1/8 финала. Годом ранее остановились в четвертьфинале, теперь это задача минимум. Для лондонцев это крайне напряжённый график, в котором турнирами по типу Кубка Лиги лучше пожертвовать.