Тренеры топ-клубов на волоске. У «Ювентуса», «Лейпцига», «Тоттенхэма» достаточно причин сменить наставника

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вчера, 12:37

Не получается выстроить новые проекты.

Не у всех выходит воплотить свои идеи в жизнь. Лучшие примеры в текущем сезоне – Эрик тен Хаг и Хулен Лопетеги. Вроде у специалистов отличное резюме и рабочие идеи, но в «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэме» они дали сбой. Как бы боссы ни тянули с отставкой, в итоге это пришлось сделать. Сейчас в похожем положении сразу несколько тренеров топ-клубов.

Марко Розе, «Лейпциг»

У уроженца Лейпцига было достаточно времени, чтобы проявить себя в Бундеслиге и подготовить сильную команду. Марко приходил после Тедеско и сразу вывел «Лейпциг» на третье место. На следующий год выступили чуть хуже – при этом Розе доверяли, поскольку он вырос в системе «Ред Булл» и понимает философию бренда.

И на самом деле текущий сезон начинался для «Лейпцига» отлично. Коллектив за первые восемь туров не проиграл ни разу и гнался за «Баварией» Компани – недурно, учитывая, что при неопытности бельгийца у Розе были неплохие шансы. Специалиста подвела эпидемия травм. Начали вылетать футболисты основного состава. Просто перечисляем: Люкеба (лидер обороны), Битшиабу (воспитанник ПСЖ , часть основной обоймы), Раум, Шлагер, Поульсен (все – футболисты старта), Элмас. Плюс одна из ключевых потерь – Хави Симонс.

Тогда – в ноябре – «Лейпциг» трижды проиграл на дистанции 9-12-го туров. В шести последних матчах чемпионата у них лишь одна победа. На этом фоне команда выпала из тройки и балансирует на грани топ-5. Даже при том, что Розе – доморощенный специалист и ему мешают травмы игроков, терпение руководства иссякает. В декабре, например, присматривались к тен Хагу.

Тиаго Мотта, «Ювентус»

Эпоха Аллегри завершена, а переход к стилю Мотты даётся ожидаемо тяжело. Всё же это совсем иная философия с другими принципами. «Старая синьора» поддерживала своего нового тренера, начала масштабную перестройку: летом на усиление потратили 168 миллионов евро (изменения затронули преимущественно центр поля). Зимой к этому добавились трансфер правого защитника Косты и аренды Вейги, Келли, и главное – Рандаля Коло Муани.

При этом в игровой составляющей прогресса не наблюдается. Если на первых порах были хотя бы проблески привычной для Мотты игры, то теперь «бьянконери» не показывают ни того движения, которого требует тренер, ни остроты в атаке. В чемпионате три из последних пяти матчей завершились вничью, в заключительных турах общего этапа ЛЧ – 0:0 с «Брюгге» и 0:2 от «Бенфики».

Уже появляются слухи, что боссы «Юве» подбирают кандидатов на смену Мотте, выходили на связь с Хави. Сейчас Тиаго в критическом положении, хотя есть инсайды и о доверии со стороны руководства.

Иманол Альгуасил, «Реал Сосьедад»

Баски в целом в тяжёлом положении. Это достаточно скромный коллектив, который не назовёшь европейским грандом. Но в рамках Ла Лиги это довольно сильная команда – Альгуасил прокачал её до борьбы за Лигу чемпионов. Правда, когда до таких высот долетает скромная команда, есть побочный эффект: её лидеров быстро разбирают топы.

Баскам и так тяжело играть на два фронта. Минувшим летом в дополнение к этому потеряли двух ключевых игроков: Робина Ле Нормана (ушёл в «Атлетико») и Микеля Мерино (достался «Арсеналу»). В клубе склонны доверять Иманолу – он вытащил «бело-голубых» на такую высоту. Но после попадания в ЛЧ хочется бороться за нечто сопоставимое. Баски же болтаются за пределами топ-10 и не могут переломить ситуацию. Напрашивается болезненное, но зреющее прощание.

Анге Постекоглу, «Тоттенхэм»

У «шпор» проблемы похожи на то, через что проходит «Лейпциг» – травмы лишают лидеров, из-за чего сильно снижается качество футбола. Только в случае с лондонцами дополнительно на результатах сказывается стиль тренера.

Анге Постекоглу играет в энергозатратный интенсивный футбол, стремится к высокому прессингу, хочет больше владеть мячом. Это эффективно, когда в команде есть надёжная линия обороны, когда у игроков есть качества, балансирующие авантюрный стиль. «Тоттенхэм» же лишился своего основного вратаря, оставался без основной пары центральных защитников, сейчас в лазарете основной левый защитник Удоджи и лидеры атаки: Мэддисон, Джонсон, Соланке. Вернер и Одоберт из стартовой обоймы – там же.

И в такой ситуации слабости «шпор» оголяются, оборона превращается в решето, нет ни намёка на стабильность. Как итог, «Тоттенхэм» после 24 туров находится на 14-м месте. И клубу надо выбрать. Если довериться тренеру, то нужен соответствующий его стилю состав – придётся отказаться от привычки экономить. Либо отказаться от тренера.

Сержиу Консейсау, «Милан»

Ситуацию с «россонери» осложняет конфликт. Клуб первоначально не угадал с выбором, назначив Фонсеку – под Новый год его сменил Сержиу Консейсау. Это более обдуманный выбор, да и сменщик начал работу более уверенно (взял Суперкубок Италии). Только постепенно у него усложнялись отношения с игроками. Футболисты считали методы работы Сержиу чересчур жёсткими – он заставлял футболистов ночевать на базе перед матчами, запрещал приходить на обед в тапочках и требовал меньше сидеть в телефонах.

Вдобавок у менеджера начался конфликт с Моратой, с Калабрией он чуть не подрался после игры с «Пармой», плюс Консейсау высказывал недовольство, что Давиде, Лофтус-Чик и Камарда выпивали на концерте местного рэпера за пару дней до матча. Это наслаивается на периодические осечки, как с «Кальяри» (1:1).

Перед руководством был тяжелейший выбор. Если поддержать тренера, придётся перестраивать состав. Если поддержать игроков, это будет удар по имиджу – у команды и так не всё хорошо с дисциплиной, а тут вторая тренерская отставка за пару месяцев. Судя по арендам Калабрии и Мораты, выбрали первый вариант.