Скандальная развязка в Лиге чемпионов. Игроки «Аталанты» в бешенстве после глупого пенальти

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сегодня, 00:21

Кульминация на последних секундах.

Неосторожность привела к пенальти

Шведский защитник Исак Хиэн решил, что «Аталанте» не нужна выездная ничья. Превратил её в поражение на последних секундах поединка. Хотя Хиэн правильно занял позицию и оказался первым на отскоке, зачем-то широко расставил руки. Без этого получил бы толчок в спину со стороны земляка Нильссона. Но поскольку Густав увидел руку защитника, то двигался вперед и получил по лицу. Отмашка была не сильной, однако в правилах нет уточнений на этот счёт.

Футболисты «Аталанты» и Гасперини поделились спектром подходящих эмоций. Тренер клуба из Бергамо показывал двумя ладонями знаменитый жест «перке». Почему? Почему турецкий судья Халил Мелер назначил пенальти? Потому что не стоит размахивать руками, когда первым оказался на мяче. У Хиэна не было причин делать больно Нильссону. Высоченный форвард, вышедший на замену, уверенно реализовал пенальти. Чемпион Европы Руй Патрисиу не спас.

Португалец вступил в игру всего четыре раза, а пропустил два мяча. Забили оба центральных нападающих «Брюгге». В первом тайме отличился Ферран Хутгла, основной испанский форвард бельгийского клуба. Резервист тоже оказался полезным. Казалось, что поединок завершится скромной ничьей 1:1 без особых изысков. Но ошибка защитника и реакция на неё арбитра всё изменили. Турецкий судья получит на фисташки от итальянцев, но «Аталанта» сама виновата.

Кроме развязки на последних секундах, можно также отметить просчеты Гасперини. Его полузащитники не царили на поле. Следовательно, два форварда Ретеги и де Кетеларе не получили огромного количества явных моментов. Итальянская схема «Аталанты» на удивление хорошо подошла модели «Брюгге» «4-2-3-1». Хозяева идеально искали пустоты между линиями соперника, а потом сами грамотно садились на ворота. Аутсайдер совсем не паниковал.

Наставник «Брюгге» наставил ловушек

Поскольку молодой бельгийский тренер Ники Хайен встречал именитого коллегу, одного из лучших тренеров прошлого года Гасперини, то хорошо подготовился. «Аталанта» на общем этапе Лиги чемпионов здорово сыграла против «Арсенала», «Реала» и «Барселоны». Разумеется, футболисты «Брюгге» серьезно отнеслись к поединку с коллективом их бывшего плеймейкера де Кетеларе. Как раз у бельгийца был идеальный шанс добыть победу для итальянцев.

Во втором тайме Шарлю позволили нанести плотный удар. Не сумел поднять мяч, ветеран Миньоле, знакомый многим по играм за «Ливерпуль», двумя руками надежно парировал его. Пока его бывшая команда готовилась к выездному дерби против «Эвертона», скромный «Брюгге» наставил ловушек для опасного Ретеги и остальных футболистов итальянцев. Показательным стал момент после перерыва. Свежий латераль Куадрадо вышел на замену на правый край.

Ветеран из Колумбии получил шанс на удар по воротам. Но бельгийские футболисты так классно расположились, создав коридор, что 36-летний Хуан пробил прямо в 36-летнего Миньоле. Статистика показывает, что Лигу чемпионов чаще всего выигрывают опытные составы. У «Брюгге» всё иначе, хотя они и не фавориты турнира, понятное дело. Бельгийцы ставят рядом опытных и молодых. В результате могут набегать по 11 километров на одного полевого игрока.

В концовке матча обе команды подустали. «Аталанта» планомерно, но немного вяло давила. А «Брюгге» грамотно отбивался, почти не используя фишку первого тайма. Бельгийцы разрезали чужую широкую оборону из пяти защитников короткими передачами за спину защитникам. Поскольку команда Хайена дома обыгрывала «Астон Виллу» и «Спортинг», то спокойно сумела не проиграть «Аталанте». Счет 1:1 был справедливее, а вот пенальти оказался бонусом.

«Аталанте» будет непросто отыграться дома

Хотя у «Брюгге» скромные ресурсы, речь о невероятно упрямой команде. Они уступали «Боруссии», «Милану» и «Манчестер Сити» на общем этапе, пропустив в тех матчах по три мяча. Но теперь в плей-офф могут закрыться поплотнее в Бергамо. И тогда после визита в колоритный город Брюгге у Гасперини останется длительная изжога. Ноет в животе у защитника Хиэна. Исак на ровном месте превратил комфортную для фаворита гостевую ничью в поражение.

Для «Аталанты» плохо, что «Брюгге» не сыграл вторым номером. Бельгийцы, пока не устали, отдавали больше передач. Комбинировать умеют, ведь в своей лиге играют открыто. Много забивают, немало пропускают. Отвлечение на Лигу чемпионов дорого дается. «Брюгге» на второй строчке, отпустили «Генк» на шесть пунктов. «Аталанта» дома на третьей позиции, отстают от «Наполи» на пять очков. Успех в Лиге чемпионов нужен обеим командам ради денег.

И ради престижа. У «Брюгге» слева в атаке играет молодой грек Цолис. Эквадорец Ордоньес ещё моложе, выступает в центре защиты. Нигерийского опорника Оньедике тоже прекрасно знают скауты. Полузащитник Ванакен в 32 года не хочет покидать клуб, которому отдал десять лет жизни. А вот молодежь рядом планирует уехать. У игроков «Аталанты» тоже большие планы. Не все попали в Бергамо после «Милана», как де Кетеларе. Но многим помог тренер.

Гасперини силен, однако в Бельгии слишком сильно понадеялся на выездную модель, когда в гостях хватает ничьей, а дома нужно побеждать. Теперь любой успех с разницей в один мяч означает дополнительное время. Его пока не отменили, хотя есть такая инициатива. А вот ничья с любым счетом теперь в пользу «Брюгге». Бельгийцы рады, поскольку не стали участником предсказуемой и легкой для фаворита пары. Встречаются две достойнейшие команды.

«Аталанте» не хватило убийственной свежести в атаке. Плохо сыграл главный снайпер Ретеги. У Матео в Брюгге один удар мимо ворот, итальянца заменили. У хозяев никто не провел феноменальный матч, но бельгийцы показали себя с лучшей стороны. Их оборона не трещала по швам, невзирая на ответный гол Пашалича после удара головой. Фаворит не развил успех, а затем случилась скандальная ошибка. Будут винить судью и мечтать о реванше дома.