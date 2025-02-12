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«Спартак» получил разгром в финале Зимнего кубка РПЛ. «Зенит» готов к чемпионату, Энрике – топ

вчера, 11:41
Луис Энрике
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Луис Энрике
Луис Энрике
Нападающий
Солари Пабло
Солари Пабло
Нападающий
Гонду Лусиано
Гонду Лусиано
Нападающий

Добавили в движении.

Наслоение новичков

На Зимнем Кубке РПЛ тренеры прежде всего наигрывают оптимальные сочетания и интегрируют в команду новичков. «Зенит» и «Спартак» – главные возмутители спокойствия на рынке. Они наиболее активны в поиске усиления – и москвичи уже привезли Солари, Гарсию, Помазуна (осталось подобрать центрального полузащитника – близок к переходу Жедсон Фернандеш).

Петербуржцам тяжелее договориться о трансферах (было немало сорвавшихся сделок), при этом состав команды уже пополнил Луис Энрике, ожидается прибытие нового правого защитника. Вингер успел дебютировать в составе петербуржцев против «Ростова» – Семак футболистом доволен.

Он произвёл приятное впечатление. Конечно, надо смотреть, как он будет набирать форму – он тоже давно не тренировался и не играл. Конечно, для него это тоже первая игра. То, что он 45 минут сыграл, это хорошо. Я думаю, что он будет работать. Постараемся, чтобы он как можно быстрее адаптировался и помогал команде своей игрой.

Что Луис, что Леви вчера появились на поле – причём играли на одном фланге (о впечатлениях от них – ниже).

Семак разобрался в атакующих сочетаниях

Одна из ключевых проблем «Зенита» осенью была в том, что тренер не мог расставить приоритеты между тремя форвардами. У Семака уже был Кассьерра, летом велись переговоры по Соболеву – и зачем-то перед его подписанием купили Гонду. Позиция была перенасыщена при том, что Матео «сине-бело-голубые» продавать не планировали. Из-за этого футболистам было тяжелее выстраивать игру – плюс от травмы лечился «моторчик» команды Максим Глушенков.

На Зимнем Кубке РПЛ неразберихи, кажется, стало меньше. Группа атаки по-прежнему перенасыщена – но стало чуть проще. Против «Спартака» играли в пару форвардов. Номинально наконечником был Кассьерра, на деле, вместе с ним в одной зоне оказывался Гонду – Лусиано номинально вышел на правом фланге, но объём в этой зоне на себя брал Мантуан, так что аргентинец мог насыщать финальную треть. Гонду, в свою очередь, освобождал Матео, тот мог перемещаться по полю и участвовать в различных стадиях атаки.

Активные перемещения в атаке – потенциально опасное оружие. Но им нужно правильно распоряжаться – и в этом плане будут помогать Глушенков, Вендел, Барриос, Энрике. Максим вернул в игру «Зенита» скорости – без него очень не хватало динамики. Со «Спартаком» мы снова увидели гибкую подвижную атаку петербуржцев.

Энрике вписался в команду – с ним на фланге станет интереснее

Новичок «Зенита» заслуживает отдельного упоминания – Луис неплохо вписался в игровые построения. Бразилец проводит первые игры с новым клубом – но уже чувствует себя крайне свободно. Против «Спартака» вингера выпустили на левом фланге, там против него играл Денисов. Энрике с первых минут начал лезть 1-в-1, пытаться обыграть защитника, раздавать передачи пятками – показывал карнавальный футбол, который освежал впечатления от «Зенита».

При этом у Луиса установилось отличная химия с Сантосом. Дуглас поднимался в атаку, предлагая себя для передачи, мог давать ширину. Это позволяло новичку смещаться ближе к центру, в штрафную – расширяло функционал атаки. Так произошёл, например, первый гол «Зенита» – забил его как раз Энрике.

Часто к ним смещался Вендел – создавался целый латиноамериканский треугольник. Хавбек позднее и сам отметился голом. Уже есть ощущение, что легионеры быстро найдут взаимопонимание с Энрике – это может стать грозным оружием в руках Семака.

«Спартак» мало создавал – на то были причины

Москвичи на контрасте с «Зенитом» смотрелись довольно вяло – особенно в атакующей фазе. Частый брак в передачах, мяч редко доходил в финальную треть – тем более тяжело было доводить атаки до завершения. Всё это некритично, поскольку можно найти объяснение.

Прежде всего, состав «красно-белых» был экспериментальным. Станкович решил сыграть без профильного центрфорварда – на острие играл Михаил Игнатов. Леви Гарсия и Хесус Медина вышли на флангах – и это ещё одна причина слабой атаки.

Хесус в целом – не лучший выбор для стартового состава. Маркиньос смотрелся осенью на порядок лучше, а теперь появился Солари. А Леви – новобранец, который лишь недавно присоединился к команде. Сейчас форвард только учится взаимодействовать с партнёрами, плюс не набрал форму – выглядит грузно и неповоротливо, что на фоне Энрике (они встретились на одном фланге) особенно бросалось в глаза.

Плюс пока не начал играть Солари, вскоре должны привезти Жедсона Фернандеша, а пока в старте выходит Зобнин – это тоже сбивает качество игры в пас. «Спартак» сейчас не в оптимальном составе – это и объясняет невнятность на мяче.

Что для «Зенита», что для «Спартака» турнир не представлял особой значимости – важно было отработать идеи на практике, но не бороться за трофей. Москвичи посмотрели на своих первых новичков, ожидают прибытия ещё одного и дебюта Пабло. Поражение в финале – это даже к лучшему. Ранее «красно-белые» раз за разом выигрывали предсезонный турнир – а в чемпионате никак себя не проявляли. Теперь трофей уходит петербуржцам. Может это знак, что весна наконец сложится для «Спартака» удачно?

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Все комментарии
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:09
Да я сам переживаю за Спартак и мне тоже эта тенденция не нравится,я прекрасно помню времена когда Спартак гонял как сидорову козу питерских,а вот последние 10 лет успехи единичные и мне ,как и вам это тоже неприятно...и еще,как болельщик команды,я считаю,что имею право на здоровую критику,при этом всегда желая клубу многих побед
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:15
Слов нет Спартак получил "оплеуху" перед продолжением чемпионата , посмотрим может быть и к лучшему , взбодрятся. )
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 15:15
Ни чего фатального не произошло. Одни проверяли выносливость, а другие перед чемпионатом выявляли окончательно основной состав . Оттого и счёт. Более менее игру составов показал второй тайм. Одни подустали и ушли в оборону, другие продолжали экспериментировать и с кавалерийских наскоков пытались затолкнуть гол престижа. Не у тех, не у других ни чего не вышло. Реальную же силу и тех и других покажет только чемпионат.
PS: Продолжайте гнать на Станковича. Ему это только на пользу. Чем больше чудаков сейчас будут строить свои гениальные умозаключения, тем больней удар будет по весне.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Xeniumv387 (раскрыть)
вчера в 14:42, ред.
И мне страшно как и вам , что вы такую галиматью здесь пишите...)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
вчера в 14:40
Значит мы не поняли друг друга. Только вопрос , почему вы берете сударь .. статистику за последние 10 лет , а например не за последние 25 лет , или более...???
albucid
albucid
вчера в 14:16
Зенит играл намного осмысленнее Спартака. Это факт.
Делать глобальные выводы несколько преждевременно, но объективно говоря, Спартаку с гигантским количеством левых пассажиров (Зиньковский, Зобнин, Денисов, Игнатов, Литвинов, Медина...) конкурировать с Зенитом за чемпионство будет необычайно сложно. Да что там Зенит! Эти охломоны даже Оренбургу могут, как говорится, "на лёгком дамском" продуть. Да ещё и с крупным счётом!!!
lotsman
lotsman
вчера в 13:59
Это была контрольная проверка перед началом чемпионата. Зенит проверил свой основной состав на выносливость, отыграв два матча за день. Проверка прошла успешно. Теперь надо проанализировать и исправить те недочёты, которые мог увидеть тренер и команда, я считаю, готова к завершению чемпионата. У Спартака, как мне кажется, ещё не завершена окончательная схема построения основного состава к играм чемпионата. Поэтому они экспериментировали. В Спартаке хороший подбор классных игроков, а Станкович хороший тренер и я думаю, что к играм чемпионата он сможет подготовить основной состав команды.
5upgnha5cygg
5upgnha5cygg
вчера в 13:24
В прошлом году тоже восхваляли Зенит по весне, не нужно поддаваться пустым похвалам, нужно громить как вчера Спартак.
Xeniumv387
Xeniumv387 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:24, ред.
Да да, ещё Спартак обладатель Copa del Sol и страшно представить что сделал бы со Спартаком армянский Пюник
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:07
Я что-то не помню чтобы мы пили на брудершафт,сударь...и я не беру этот конкретный матч,а статистику за последние 10 лет
Futurista
Futurista
вчера в 12:52
Топов по весне посчитаем)...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
вчера в 12:35, ред.
...)))))))))).... посмотри составы аналитик....)
Спартак дважды брал этот несчастливый кубок для себя и передал теперь его в юбилейный год зениту....Все...а чемпионат покажет все остальное..
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:30, ред.
Решили усыпить бдительность Зенита перед очной встречей в РПЛ? Вообще не понятно за счёт чего Спартак собирается превзойти Зенит, тренер у Спартака не лучше, состав тоже слабее даже с учётом вновь прибывших, Зенит если только проиграет сам случайно подумав что Спартак то самарский. А этот матч не особо информативен в футбольном плане, он лишь подсветил ещё раз несостоятельность Станковича как личности и его психологические проблемы.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 12:26
Складывается впечатление,что у Спартака сложился устойчивый комплекс Зенита и они выходят против них играть уже заранее обреченными и с дрожью в коленках
Гость
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