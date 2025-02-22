«Ипсвич» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ипсвич» — «Тоттенхэм», который состоится 22 февраля 2025 года

«Ипсвич»

«Ипсвичу» очень сложно в нынешнем сезоне АПЛ , хотя команда все еще борется за выживание. Сейчас коллектив располагается на 18 месте с 17 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта, а дальше уже на 10 очков. Команде очень важно и дальше набирать очки, ведь конкуренты также надеются сохранить прописку и отдают на поле все силы.

15 февраля «Ипсвич» смог добиться ничейного результата с «Астон Виллой» (1:1), а в кубке ФА разгромил на выезде «Ковентри Сити» (4:1).

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» также выступает не лучшим образом, что доказывает текущее 12 место команды в турнирной таблице АПЛ . В активе «шпор» всего 30 очков и отставание в 13 пунктов до зоны еврокубков. В игре с «Ипсвичем» у гостей будет преимущество, однако его нужно будет реализовать на футбольном поле, поэтому матч будет интересный и напряженный.

16 февраля «Тоттенхэм» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» (1:0), а девятого числа на выезде проиграл «Астон Вилле» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ипсвич» – 3.8

Ничья – 3.9

Победит «Тоттенхэм» – 1.93

Тотал больше 2.5 мячей – 1.58

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.4

Статистика

Четыре последних матча «Ипсвича» завершились исходом «обе забьют»

«Тоттенхэм» проиграл пять выездных матчей из восьми последних

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. Предполагаем, что команды подтвердят свою статистику личных встреч и в очередной раз порадуют болельщиков забитыми голами.