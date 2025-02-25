«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити», который состоится 26 февраля 2025 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» не радуют болельщиков результатами и идут ниже середины турнирной таблицы. После 26 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 12 место с 33 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта, поэтому даже победа не позволит команде подняться выше турнирной таблице.

22 февраля «Тоттенхэм» крупно обыграл на выезде «Ипсвич» (4:1), а 16 числа минимально обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» находится в зоне Лиги чемпионов, а именно на четвертом месте с 44 баллами, но отстает на 20 пунктов от лидера «Ливерпуля», поэтому с чемпионом команда попрощается наверняка. В принципиальной игре с «Тоттенхэмом», «горожане» постараются сыграть на победу и попробовать подняться выше на 1-2 позиции в течении следующих туров.

23 февраля «Манчестер Сити» проиграл на своем поле «Ливерпулю» (0:2), а 19 числа команда проиграла в Лиге чемпионов «Реалу» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 3.3

Ничья – 4.2

Победит «Манчестер Сити» – 2.02

Тотал больше 3.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 3.5 мячей – 2.02

Статистика

«Тоттенхэм» выиграл пять из восьми последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Манчестер Сити» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Команды выиграли по два раза друг у друга в четырех последних встречах

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.2. Предполагаем, что матч будет интересный и результативный, однако три очка в нем ни один из клубов набрать не сумеет.