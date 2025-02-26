Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Бохум» — «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:28
«Бохум» — «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Германии «Бохум» — «Хоффенхайм», который состоится 1 марта 2025 года

«Бохум»

Команда «взяла себя в руки» и теперь пытается вернуться в борьбу и сохранить свое место в Бундеслиге. На данный момент «Бохум» идет на 17 месте с 15 баллами и уступает шесть баллов «Санкт-Паули», который идет на 15 месте. От «Хоффенхайма» хозяева отстают на семь пунктов, а в случае победы отрыв сократится до четырех баллов.

22 февраля «Бохум» смог выстоять ничью на выезде с «Бохумом» (1:1), а 15 числа обыграл на своем поле «Боруссию» Дортмунд (2:0).

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» проводит очень нестабильный сезон, но на вылет из Бундеслиги не заслуживает. Коллектив располагается на 14 месте с 22 баллами и на семь пунктов опережает зону вылета. Для гостей очень важно набрать очки в поединке с прямым конкурентом и как можно больше отдаляться вот опасной черты.

25 февраля «Реймс» в кубке Франции прошел «Анже» (2:1 по пенальти), а 21 числа на выезде уступил «Ренну» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бохум» – 2.35
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Хоффенхайм» – 2.8
  • Тотал больше 3 мячей – 1.63
  • Тотал меньше 3 мячей – 2.3

Статистика

  • «Бохум» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять последних матчей «Хоффенхайма» подряд на выезде завершились тоталом больше 4.5 мячей
  • Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бохума компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Хозяева неплохо выглядят в последних матчах и постарается добиться еще одной важной победы в чемпионате.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 