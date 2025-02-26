«Бохум» — «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Германии «Бохум» — «Хоффенхайм», который состоится 1 марта 2025 года
«Бохум»
Команда «взяла себя в руки» и теперь пытается вернуться в борьбу и сохранить свое место в Бундеслиге. На данный момент «Бохум» идет на 17 месте с 15 баллами и уступает шесть баллов «Санкт-Паули», который идет на 15 месте. От «Хоффенхайма» хозяева отстают на семь пунктов, а в случае победы отрыв сократится до четырех баллов.
22 февраля «Бохум» смог выстоять ничью на выезде с «Бохумом» (1:1), а 15 числа обыграл на своем поле «Боруссию» Дортмунд (2:0).
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» проводит очень нестабильный сезон, но на вылет из Бундеслиги не заслуживает. Коллектив располагается на 14 месте с 22 баллами и на семь пунктов опережает зону вылета. Для гостей очень важно набрать очки в поединке с прямым конкурентом и как можно больше отдаляться вот опасной черты.
25 февраля «Реймс» в кубке Франции прошел «Анже» (2:1 по пенальти), а 21 числа на выезде уступил «Ренну» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бохум» – 2.35
- Ничья – 3.65
- Победит «Хоффенхайм» – 2.8
- Тотал больше 3 мячей – 1.63
- Тотал меньше 3 мячей – 2.3
Статистика
- «Бохум» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять последних матчей «Хоффенхайма» подряд на выезде завершились тоталом больше 4.5 мячей
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Бохума компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Хозяева неплохо выглядят в последних матчах и постарается добиться еще одной важной победы в чемпионате.