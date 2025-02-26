«Бохум» — «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Германии «Бохум» — «Хоффенхайм», который состоится 1 марта 2025 года

«Бохум»

Команда «взяла себя в руки» и теперь пытается вернуться в борьбу и сохранить свое место в Бундеслиге. На данный момент «Бохум» идет на 17 месте с 15 баллами и уступает шесть баллов «Санкт-Паули», который идет на 15 месте. От «Хоффенхайма» хозяева отстают на семь пунктов, а в случае победы отрыв сократится до четырех баллов.

22 февраля «Бохум» смог выстоять ничью на выезде с «Бохумом» (1:1), а 15 числа обыграл на своем поле «Боруссию» Дортмунд (2:0).

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» проводит очень нестабильный сезон, но на вылет из Бундеслиги не заслуживает. Коллектив располагается на 14 месте с 22 баллами и на семь пунктов опережает зону вылета. Для гостей очень важно набрать очки в поединке с прямым конкурентом и как можно больше отдаляться вот опасной черты.

25 февраля «Реймс» в кубке Франции прошел «Анже» (2:1 по пенальти), а 21 числа на выезде уступил «Ренну» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 2.35

Ничья – 3.65

Победит «Хоффенхайм» – 2.8

Тотал больше 3 мячей – 1.63

Тотал меньше 3 мячей – 2.3

Статистика

«Бохум» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей «Хоффенхайма» подряд на выезде завершились тоталом больше 4.5 мячей

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бохума компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Хозяева неплохо выглядят в последних матчах и постарается добиться еще одной важной победы в чемпионате.